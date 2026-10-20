Calcule exacte pentru pensii în 2027. Câți bani în plus ar primi pensionarii la o indexare de 7,3%
Pensiile ar putea fi indexate cu aproximativ 7,3% în 2027, potrivit unei estimări informale prezentate de ministrul Muncii, Florin Manole. Procentul nu este însă definitiv, iar valoarea exactă va putea fi stabilită abia după apariția datelor necesare de la finalul anului. Dacă estimarea se confirmă, pentru o pensie de 4.000 de lei majorarea ar ajunge la 292 de lei pe lună.
Estimarea pentru indexarea pensiilor este de 7,3%
Florin Manole, propus ministru al Muncii, a declarat, la „Sinteza zilei”, că pensiile trebuie indexate conform legii și că problemele bugetare nu ar trebui rezolvate prin transferarea poverii asupra pensionarilor sau persoanelor cu dizabilități.
„Ministrul de Finanțe ne-a spus că trebuie să fim prudenți. Sigur că asta știam, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm toată povara pe pensionari, pe persoane cu dizabilități. Pensiile trebuie indexate, conform legii. Da, cu siguranță”, a declarat Florin Manole.
Întrebat dacă majorarea ar urma să fie de 5% sau de 7%, ministrul a indicat că estimările actuale se îndreaptă spre a doua variantă:
„Suntem mai aproape de 7%”.
Mai exact, estimarea informală aflată în acest moment la nivelul Casei de Pensii este de 7,3%. Florin Manole avertizează însă că procentul nu trebuie considerat încă definitiv.
„Cifrele… cu 5% nu are cum să dea dacă faci calculul pentru că inflația este mult mai mare. O să vină cifrele spre sfârșitul anului. La momentul actual, o estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%, dar nu vreau să mă hazardez”, a explicat ministrul.
Calcule exacte: cât ar însemna o majorare de 7,3%
Dacă procentul de 7,3% s-ar aplica integral asupra pensiei aflate în plată, diferențele ar deveni importante mai ales în cazul pensiilor medii și mari. Pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, astfel că noua pensie ar ajunge la 3.219 lei.
În cazul unei pensii de 3.500 de lei, majorarea calculată la 7,3% este de 255,50 lei, ceea ce ar duce pensia la 3.755,50 lei. Un pensionar care încasează în prezent 4.000 de lei ar beneficia, strict matematic, de o creștere de 292 de lei, până la 4.292 de lei.
Pentru pensia minimă trebuie făcută însă o precizare importantă: indemnizația socială pentru pensionari nu funcționează identic cu o pensie contributivă obișnuită. Dacă luăm, doar ca exemplu matematic, valoarea de 1.281 de lei și îi aplicăm direct procentul de 7,3%, rezultă o creștere de 93,51 lei, până la aproximativ 1.375 de lei. Suma efectivă a indemnizației sociale pentru 2027 depinde însă de nivelul care va fi stabilit prin actele normative aplicabile.
Astfel, calculele orientative sunt:
|Pensia actuală
|Creștere cu 7,3%
|Pensia după majorare
|1.281 lei*
|+93,51 lei
|aprox. 1.375 lei
|3.000 lei
|+219 lei
|3.219 lei
|3.500 lei
|+255,50 lei
|3.755,50 lei
|4.000 lei
|+292 lei
|4.292 lei
Indexarea ar costa aproximativ 9,6 miliarde de lei
Marea problemă rămâne găsirea banilor necesari în buget. Potrivit lui Florin Manole, aplicarea mecanismului prevăzut de lege ar presupune un efort financiar total de aproximativ 9,6 miliarde de lei.
Ministrul susține că deficitul nu poate fi acoperit într-un timp foarte scurt doar prin combaterea muncii la negru sau printr-o colectare mai bună la ANAF.
„Evident, că nu prin măsuri sistemice, nu poți să combați munca la negru în două luni, nu poți să faci, cred, la ANAF colectare excepțională ca să acoperi așa ceva. În niciun caz povara anului viitor nu trebuie să cadă pe pensionari”, a declarat acesta.
Florin Manole a anunțat că discuțiile cu Ministerul Finanțelor vor avea ca punct de plecare aplicarea legii.
„Mergem spre Ministerul de Finanțe cu aplicarea legii. Până la urmă… Suntem mai aproape de 7%. Este calcul de aplicare a legii, un total de 9,6 miliarde.”
Prin urmare, procentul de 7,3% rămâne deocamdată o estimare, nu o majorare definitiv stabilită. Valoarea exactă a indexării și sumele care vor ajunge efectiv la pensionari vor putea fi cunoscute după definitivarea indicatorilor și a bugetului pentru 2027.