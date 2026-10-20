Ultima ora
Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins
ACTUALITATE

Calcule exacte pentru pensii în 2027. Câți bani în plus ar primi pensionarii la o indexare de 7,3%

Calcule exacte pentru pensii în 2027. Câți bani în plus ar primi pensionarii la o indexare de 7,3%
Pensiile ar putea crește cu 7,3% în 2027 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
Google Urmărește pe Google

Pensiile ar putea fi indexate cu aproximativ 7,3% în 2027, potrivit unei estimări informale prezentate de ministrul Muncii, Florin Manole. Procentul nu este însă definitiv, iar valoarea exactă va putea fi stabilită abia după apariția datelor necesare de la finalul anului. Dacă estimarea se confirmă, pentru o pensie de 4.000 de lei majorarea ar ajunge la 292 de lei pe lună.

Estimarea pentru indexarea pensiilor este de 7,3%

Florin Manole, propus ministru al Muncii, a declarat, la „Sinteza zilei”, că pensiile trebuie indexate conform legii și că problemele bugetare nu ar trebui rezolvate prin transferarea poverii asupra pensionarilor sau persoanelor cu dizabilități.

„Ministrul de Finanțe ne-a spus că trebuie să fim prudenți. Sigur că asta știam, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm toată povara pe pensionari, pe persoane cu dizabilități. Pensiile trebuie indexate, conform legii. Da, cu siguranță”, a declarat Florin Manole.

Întrebat dacă majorarea ar urma să fie de 5% sau de 7%, ministrul a indicat că estimările actuale se îndreaptă spre a doua variantă:

„Suntem mai aproape de 7%”.

Mai exact, estimarea informală aflată în acest moment la nivelul Casei de Pensii este de 7,3%. Florin Manole avertizează însă că procentul nu trebuie considerat încă definitiv.

„Cifrele… cu 5% nu are cum să dea dacă faci calculul pentru că inflația este mult mai mare. O să vină cifrele spre sfârșitul anului. La momentul actual, o estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%, dar nu vreau să mă hazardez”, a explicat ministrul.

Calcule exacte: cât ar însemna o majorare de 7,3%

Dacă procentul de 7,3% s-ar aplica integral asupra pensiei aflate în plată, diferențele ar deveni importante mai ales în cazul pensiilor medii și mari. Pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, astfel că noua pensie ar ajunge la 3.219 lei.

În cazul unei pensii de 3.500 de lei, majorarea calculată la 7,3% este de 255,50 lei, ceea ce ar duce pensia la 3.755,50 lei. Un pensionar care încasează în prezent 4.000 de lei ar beneficia, strict matematic, de o creștere de 292 de lei, până la 4.292 de lei.

Pentru pensia minimă trebuie făcută însă o precizare importantă: indemnizația socială pentru pensionari nu funcționează identic cu o pensie contributivă obișnuită. Dacă luăm, doar ca exemplu matematic, valoarea de 1.281 de lei și îi aplicăm direct procentul de 7,3%, rezultă o creștere de 93,51 lei, până la aproximativ 1.375 de lei. Suma efectivă a indemnizației sociale pentru 2027 depinde însă de nivelul care va fi stabilit prin actele normative aplicabile.

Vezi și:
Pensiile şi salariile ar putea crește din 2027. Ce trebuie să se întâmple pentru ca indexarea să fie posibilă

Astfel, calculele orientative sunt:

Pensia actuală Creștere cu 7,3% Pensia după majorare
1.281 lei* +93,51 lei aprox. 1.375 lei
3.000 lei +219 lei 3.219 lei
3.500 lei +255,50 lei 3.755,50 lei
4.000 lei +292 lei 4.292 lei
* Pentru valoarea de 1.281 de lei, calculul este strict matematic. Indemnizația socială minimă pentru pensionari nu urmează în mod automat același mecanism de indexare ca pensiile contributive.

Indexarea ar costa aproximativ 9,6 miliarde de lei

Marea problemă rămâne găsirea banilor necesari în buget. Potrivit lui Florin Manole, aplicarea mecanismului prevăzut de lege ar presupune un efort financiar total de aproximativ 9,6 miliarde de lei.

Ministrul susține că deficitul nu poate fi acoperit într-un timp foarte scurt doar prin combaterea muncii la negru sau printr-o colectare mai bună la ANAF.

„Evident, că nu prin măsuri sistemice, nu poți să combați munca la negru în două luni, nu poți să faci, cred, la ANAF colectare excepțională ca să acoperi așa ceva. În niciun caz povara anului viitor nu trebuie să cadă pe pensionari”, a declarat acesta.

Florin Manole a anunțat că discuțiile cu Ministerul Finanțelor vor avea ca punct de plecare aplicarea legii.

„Mergem spre Ministerul de Finanțe cu aplicarea legii. Până la urmă… Suntem mai aproape de 7%. Este calcul de aplicare a legii, un total de 9,6 miliarde.”

Prin urmare, procentul de 7,3% rămâne deocamdată o estimare, nu o majorare definitiv stabilită. Valoarea exactă a indexării și sumele care vor ajunge efectiv la pensionari vor putea fi cunoscute după definitivarea indicatorilor și a bugetului pentru 2027.

Chinezii au schimbat aproape 1,2 milioane de baterii auto într-o săptămână. Soluția Nio care elimină așteptarea la stațiile de încărcare
Revista presei
Femeia.ro
Imagini virale! Ce a făcut o femeie chiar în timpul protestelor din Paris
Hit.ro
Telefonul Android îți arată ce aplicații ți-au folosit camera și microfonul fără să știi. Unde găsești setarea ascunsă
Romania TV
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
Hope.ro
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
Adevarul
„În România, oamenii nu mai construiesc astfel de case”. Locuința de 73.000 de euro dintr-un sat transilvan i-a uimit pe străini
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Fructele recomandate de un cercetător pentru o viață mai lungă. De ce este bine să le mănânci în fiecare zi
Zooland.ro
Bruxelles încearcă o metodă neobișnuită pentru a scăpa de șobolanii din oraș