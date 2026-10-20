Calcule exacte pentru pensii în 2027. Câți bani în plus ar primi pensionarii la o indexare de 7,3%

„Ministrul de Finanțe ne-a spus că trebuie să fim prudenți. Sigur că asta știam, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm toată povara pe pensionari, pe persoane cu dizabilități. Pensiile trebuie indexate, conform legii. Da, cu siguranță”, a declarat Florin Manole.

Întrebat dacă majorarea ar urma să fie de 5% sau de 7%, ministrul a indicat că estimările actuale se îndreaptă spre a doua variantă:

„Suntem mai aproape de 7%”.

Mai exact, estimarea informală aflată în acest moment la nivelul Casei de Pensii este de 7,3%. Florin Manole avertizează însă că procentul nu trebuie considerat încă definitiv.

„Cifrele… cu 5% nu are cum să dea dacă faci calculul pentru că inflația este mult mai mare. O să vină cifrele spre sfârșitul anului. La momentul actual, o estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%, dar nu vreau să mă hazardez”, a explicat ministrul.

Calcule exacte: cât ar însemna o majorare de 7,3%

Dacă procentul de 7,3% s-ar aplica integral asupra pensiei aflate în plată, diferențele ar deveni importante mai ales în cazul pensiilor medii și mari. Pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, astfel că noua pensie ar ajunge la 3.219 lei.

În cazul unei pensii de 3.500 de lei, majorarea calculată la 7,3% este de 255,50 lei, ceea ce ar duce pensia la 3.755,50 lei. Un pensionar care încasează în prezent 4.000 de lei ar beneficia, strict matematic, de o creștere de 292 de lei, până la 4.292 de lei.

Pentru pensia minimă trebuie făcută însă o precizare importantă: indemnizația socială pentru pensionari nu funcționează identic cu o pensie contributivă obișnuită. Dacă luăm, doar ca exemplu matematic, valoarea de 1.281 de lei și îi aplicăm direct procentul de 7,3%, rezultă o creștere de 93,51 lei, până la aproximativ 1.375 de lei. Suma efectivă a indemnizației sociale pentru 2027 depinde însă de nivelul care va fi stabilit prin actele normative aplicabile.

Astfel, calculele orientative sunt:

Pensia actuală Creștere cu 7,3% Pensia după majorare 1.281 lei* +93,51 lei aprox. 1.375 lei 3.000 lei +219 lei 3.219 lei 3.500 lei +255,50 lei 3.755,50 lei 4.000 lei +292 lei 4.292 lei * Pentru valoarea de 1.281 de lei, calculul este strict matematic. Indemnizația socială minimă pentru pensionari nu urmează în mod automat același mecanism de indexare ca pensiile contributive.

Indexarea ar costa aproximativ 9,6 miliarde de lei

Marea problemă rămâne găsirea banilor necesari în buget. Potrivit lui Florin Manole, aplicarea mecanismului prevăzut de lege ar presupune un efort financiar total de aproximativ 9,6 miliarde de lei.