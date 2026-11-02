Cum arată noile cupoane de pensii, ce se schimbă concret și cine le primește primul. Pensionarii reacționează: „Grafica era importantă!”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că documentele sunt emise oficial de Casa Națională de Pensii Publice și că introducerea lor graduală va permite autorităților să urmărească modul în care funcționează noul format.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița”, a transmis ministrul.

Ce se schimbă concret pe noile cupoane

Culoarea este cea mai evidentă modificare, însă autoritățile susțin că schimbările nu sunt doar de ordin vizual.

„Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a ținut să precizeze și că pensionarii nu trebuie să își facă griji atunci când vor vedea documentele diferite de cele primite până acum.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a mai transmis acesta.

Pensionarii, mai preocupați de bani decât de aspectul talonului

Anunțul a provocat numeroase reacții, iar o parte dintre pensionari au criticat prioritizarea schimbării aspectului documentelor într-o perioadă în care principala lor preocupare rămâne valoarea pensiei.

„Păi de asta nu ne ajungeau nouă banii, că nu era talonul frumos…”, a comentat ironic o persoană. „Grafica era importantă!”, a scris un alt utilizator.

Alți pensionari au cerut explicații privind informațiile care vor fi păstrate pe noul document.

„Dar cupoanele vechi ce aveau? Erau mai complete. Unde sunt informațiile privind punctele, VPR-ul, suma netă? Cine a gândit așa ceva? De ce trebuiau cheltuiți bani pe cupoane noi, că nu țin nici de cald, nici de foame?”, se arată într-un alt comentariu.

Au existat și persoane care au profitat de anunț pentru a reclama probleme legate de contribuțiile înregistrate de-a lungul anilor. Un pensionar susține că, deși a lucrat 19 ani, în evidențe ar figura numai 12 ani de contribuții și reclamă faptul că angajații suportă consecințele situațiilor în care angajatorii nu și-au îndeplinit obligațiile.

„O hârtie ne interesează pe noi?”

O altă reacție sintetizează nemulțumirea exprimată de mai mulți pensionari: