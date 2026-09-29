Synology lansează FC600, camera fisheye care oferă supraveghere la 360 de grade și analiză AI direct pe dispozitiv

FC600 oferă imagini la 360 de grade și filmare HDR

Synology FC600 înregistrează la o rezoluție de 2560 × 2560 de pixeli și 30 de cadre pe secundă, cu suport pentru HDR. Obiectivul fisheye acoperă întregul câmp vizual de 360 de grade, astfel încât o singură cameră poate supraveghea o zonă extinsă a unui spațiu interior.

Pentru condiții de iluminare redusă, camera este echipată cu LED-uri infraroșu de mare putere. Acestea permit vizibilitatea pe timp de noapte la distanțe de până la 10 metri, potrivit informațiilor oferite de Synology.

FC600 include și o funcție de corectare a distorsiunilor specifice obiectivelor fisheye. Imaginea poate fi afișată în mai multe moduri, printre care vizualizarea în patru cadre, denumită 4R, sau panorama dublă la 180 de grade, 2P. Aceste opțiuni permit adaptarea imaginii în funcție de spațiul monitorizat și de modul în care este urmărită activitatea.

Analiza AI este procesată direct pe cameră

Una dintre principalele funcții ale FC600 este reprezentată de analiza AI realizată direct pe dispozitiv. Camera poate detecta persoane, poate identifica pătrunderea acestora în zone monitorizate și dispune de funcții de detecție audio.

Procesarea evenimentelor pe cameră poate reduce necesitatea monitorizării manuale permanente și permite identificarea unor situații care necesită atenție. Synology menționează că aceste funcții sunt concepute pentru o supraveghere mai proactivă a spațiilor.

Atunci când FC600 este utilizată împreună cu Synology Surveillance Station, sunt disponibile și funcții pentru numărarea persoanelor și generarea de rapoarte. Aceste instrumente pot furniza informații suplimentare despre activitatea dintr-un spațiu monitorizat.

Cameră pentru sisteme locale și platforme de supraveghere în cloud

FC600 poate fi administrată prin Synology Surveillance Station, pentru sistemele de supraveghere gestionate local, sau prin Surveillance365, platforma cloud a companiei. Alegerea între cele două variante depinde de modul în care este organizată infrastructura de supraveghere.