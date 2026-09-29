Synology lansează FC600, camera fisheye care oferă supraveghere la 360 de grade și analiză AI direct pe dispozitiv
Synology a lansat FC600, o cameră fisheye de 6 MP destinată supravegherii spațiilor interioare. Noul model combină acoperirea panoramică la 360 de grade cu funcții de analiză bazate pe AI procesate direct pe cameră și poate fi administrat atât printr-o soluție locală, cât și prin platforma cloud Synology Surveillance365.
Camera este proiectată pentru spații precum birouri, magazine, școli și spitale, iar designul compact permite montarea pe tavan sau pe perete. FC600 poate fi integrată și în infrastructuri de supraveghere deja existente, inclusiv prin suportul pentru standardul ONVIF.
FC600 oferă imagini la 360 de grade și filmare HDR
Synology FC600 înregistrează la o rezoluție de 2560 × 2560 de pixeli și 30 de cadre pe secundă, cu suport pentru HDR. Obiectivul fisheye acoperă întregul câmp vizual de 360 de grade, astfel încât o singură cameră poate supraveghea o zonă extinsă a unui spațiu interior.
Pentru condiții de iluminare redusă, camera este echipată cu LED-uri infraroșu de mare putere. Acestea permit vizibilitatea pe timp de noapte la distanțe de până la 10 metri, potrivit informațiilor oferite de Synology.
FC600 include și o funcție de corectare a distorsiunilor specifice obiectivelor fisheye. Imaginea poate fi afișată în mai multe moduri, printre care vizualizarea în patru cadre, denumită 4R, sau panorama dublă la 180 de grade, 2P. Aceste opțiuni permit adaptarea imaginii în funcție de spațiul monitorizat și de modul în care este urmărită activitatea.
Analiza AI este procesată direct pe cameră
Una dintre principalele funcții ale FC600 este reprezentată de analiza AI realizată direct pe dispozitiv. Camera poate detecta persoane, poate identifica pătrunderea acestora în zone monitorizate și dispune de funcții de detecție audio.
Procesarea evenimentelor pe cameră poate reduce necesitatea monitorizării manuale permanente și permite identificarea unor situații care necesită atenție. Synology menționează că aceste funcții sunt concepute pentru o supraveghere mai proactivă a spațiilor.
Atunci când FC600 este utilizată împreună cu Synology Surveillance Station, sunt disponibile și funcții pentru numărarea persoanelor și generarea de rapoarte. Aceste instrumente pot furniza informații suplimentare despre activitatea dintr-un spațiu monitorizat.
Cameră pentru sisteme locale și platforme de supraveghere în cloud
FC600 poate fi administrată prin Synology Surveillance Station, pentru sistemele de supraveghere gestionate local, sau prin Surveillance365, platforma cloud a companiei. Alegerea între cele două variante depinde de modul în care este organizată infrastructura de supraveghere.
Suportul ONVIF permite conectarea camerei și la echipamente sau platforme de la alți producători. Astfel, FC600 poate fi integrată în sisteme care folosesc deja dispozitive de înregistrare video în rețea, cunoscute drept NVR, sau platforme de management video, VMS.
Instalarea poate fi făcută pe tavan sau pe perete, ceea ce oferă mai multe posibilități de amplasare în funcție de configurația spațiului. Formatul compact al camerei este destinat în special mediilor interioare în care este necesară supravegherea unei suprafețe cât mai mari cu un singur dispozitiv.
Synology pune accent și pe controlul imaginilor
FC600 include funcții pentru gestionarea imaginilor și protejarea zonelor care nu trebuie să apară în înregistrări. Prin ecosistemul Synology, camera poate fi administrată și poate primi actualizări de firmware, iar anumite porțiuni din imagine pot fi mascate pentru protejarea spațiilor private.
Înregistrările pot fi criptate, iar transmisia imaginilor beneficiază de protocoalele HTTPS și SRTP. Camera respectă, de asemenea, cerințele NDAA pentru proiectele în care această conformitate este necesară.
Synology FC600 este disponibilă prin partenerii și distribuitorii companiei. Modelul este destinat în principal organizațiilor care au nevoie de supraveghere panoramică pentru spații interioare și vor să combine monitorizarea video cu funcții AI și posibilitatea de administrare locală sau în cloud.