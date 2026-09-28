Microsoft schimbă radical Copilot. AI-ul primește Home, Code și Autopilot

Home aduce Chat, Cowork și Office în același loc

Home devine noul punct de pornire pentru Copilot și reunește Chat și Cowork într-o singură interfață. De aici, utilizatorii pot vedea activitatea recentă, pot primi sugestii și pot continua proiectele la care au lucrat anterior.

Chat rămâne orientat către interacțiunile rapide, precum întrebări, căutări, rezumate sau redactarea unor materiale. Cowork este destinat sarcinilor mai complexe care pot fi delegate AI-ului. Microsoft dă ca exemple pregătirea unui răspuns pentru o cerere de ofertă, realizarea unui kit pentru lansarea unui produs, pregătirea unei prezentări pentru un client sau a unui pachet pentru închiderea financiară.

În viitor, utilizatorul nu va mai trebui să aleagă manual modul potrivit. Microsoft spune că va fi suficient să descrie ce vrea să obțină, iar Copilot va decide dacă sarcina trebuie direcționată către Chat, Cowork sau Code.

O altă noutate este Office in Copilot. Word, Excel și PowerPoint sunt integrate direct în experiență, astfel încât Copilot poate crea sau modifica documente, foi de calcul și prezentări editabile. Fișierele pot fi lucrate în paralel cu conversația, iar modificările făcute de colaboratori sunt sincronizate cu aplicațiile Office.

Microsoft anunță și îmbunătățiri pentru PowerPoint și Excel. PowerPoint poate păstra automat identitatea vizuală a prezentărilor și permite ajustarea rapidă a imaginilor și diapozitivelor, în timp ce Excel poate arăta ce modificări au fost făcute și poate recomanda un tip de grafic pentru datele analizate.

Copilot Code poate construi aplicații pornind de la o descriere

Code este componenta prin care Microsoft încearcă să ducă dezvoltarea unor soluții software și dincolo de zona dezvoltatorilor. Ideea este ca o persoană să poată descrie în limbaj natural o aplicație, un instrument de monitorizare, un dashboard, o automatizare sau un flux de lucru, iar Copilot să construiască soluția.

Microsoft oferă ca exemple widgeturi desktop, dashboarduri interactive pentru analizarea datelor și aplicații interne găzduite în cloud, care pot fi distribuite ulterior unei echipe.