Microsoft schimbă radical Copilot. AI-ul primește Home, Code și Autopilot
Microsoft a prezentat o nouă versiune Copilot, construită în jurul a trei funcții importante: Home, Code și Autopilot. Compania vrea ca asistentul AI să fie folosit nu doar pentru întrebări și redactarea unor texte, ci și pentru construirea de aplicații, automatizarea unor sarcini și gestionarea unor proiecte care continuă să ruleze chiar și atunci când utilizatorul nu mai este în fața calculatorului.
Noua experiență aduce în același loc Chat și Cowork, integrează Word, Excel și PowerPoint direct în Copilot și introduce un mod prin care aplicațiile și automatizările pot fi construite folosind limbaj natural. În același timp, Microsoft pregătește Autopilot, un agent AI care poate urmări conversații, reveni asupra unor sarcini și executa activități recurente fără să aștepte de fiecare dată o comandă nouă, se arată pe blogul Microsoft.
Home aduce Chat, Cowork și Office în același loc
Home devine noul punct de pornire pentru Copilot și reunește Chat și Cowork într-o singură interfață. De aici, utilizatorii pot vedea activitatea recentă, pot primi sugestii și pot continua proiectele la care au lucrat anterior.
Chat rămâne orientat către interacțiunile rapide, precum întrebări, căutări, rezumate sau redactarea unor materiale. Cowork este destinat sarcinilor mai complexe care pot fi delegate AI-ului. Microsoft dă ca exemple pregătirea unui răspuns pentru o cerere de ofertă, realizarea unui kit pentru lansarea unui produs, pregătirea unei prezentări pentru un client sau a unui pachet pentru închiderea financiară.
În viitor, utilizatorul nu va mai trebui să aleagă manual modul potrivit. Microsoft spune că va fi suficient să descrie ce vrea să obțină, iar Copilot va decide dacă sarcina trebuie direcționată către Chat, Cowork sau Code.
O altă noutate este Office in Copilot. Word, Excel și PowerPoint sunt integrate direct în experiență, astfel încât Copilot poate crea sau modifica documente, foi de calcul și prezentări editabile. Fișierele pot fi lucrate în paralel cu conversația, iar modificările făcute de colaboratori sunt sincronizate cu aplicațiile Office.
Microsoft anunță și îmbunătățiri pentru PowerPoint și Excel. PowerPoint poate păstra automat identitatea vizuală a prezentărilor și permite ajustarea rapidă a imaginilor și diapozitivelor, în timp ce Excel poate arăta ce modificări au fost făcute și poate recomanda un tip de grafic pentru datele analizate.
Copilot Code poate construi aplicații pornind de la o descriere
Code este componenta prin care Microsoft încearcă să ducă dezvoltarea unor soluții software și dincolo de zona dezvoltatorilor. Ideea este ca o persoană să poată descrie în limbaj natural o aplicație, un instrument de monitorizare, un dashboard, o automatizare sau un flux de lucru, iar Copilot să construiască soluția.
Microsoft oferă ca exemple widgeturi desktop, dashboarduri interactive pentru analizarea datelor și aplicații interne găzduite în cloud, care pot fi distribuite ulterior unei echipe.
Code folosește aceeași tehnologie de bază ca GitHub Copilot și rulează într-un mediu izolat. Soluțiile pot fi găzduite în siguranță în mediul Microsoft 365 al unei organizații, iar Microsoft IQ furnizează contextul necesar pentru ca aplicațiile create să fie conectate la informațiile și instrumentele companiei.
Code va începe să fie introdus în programul Frontier la sfârșitul lunii, iar Microsoft anunță o disponibilitate mai largă în următoarele săptămâni. Funcția va ajunge ulterior în versiune preview pentru abonații Microsoft 365 Premium și Pro.
În paralel, compania introduce Copilot Managed Runtime, infrastructură destinată rulării codului direct în mediul Microsoft 365 al unei organizații. Administratorii IT pot controla modul în care sunt folosite aplicațiile, în timp ce acestea pot fi distribuite colegilor și conectate la datele companiei. Sistemul va putea susține aplicații construite prin Cowork, Code și Copilot Studio.
Autopilot este agentul AI care continuă să lucreze și când nu ești online
Cea mai interesantă schimbare este Autopilot, funcție cunoscută anterior sub numele Scout. Microsoft îl descrie ca pe un coleg digital căruia îi poți da un nume, un rol și un obiectiv, după care poate continua să lucreze fără să aștepte permanent o nouă instrucțiune.
Autopilot poate urmări canale și conversații, poate reveni asupra unor discuții, poate executa activități recurente și poate relua un proiect după câteva zile. Microsoft oferă exemplul unui proces complet de evaluare a unui furnizor: agentul poate construi programul și planul de lucru, poate pregăti întâlnirile, poate urmări pașii ulteriori și poate cere actualizări de la persoanele implicate.
Agentul este găzduit în cloud și are propria identitate, memorie, computer și zonă de lucru în cadrul mediului organizației. Poate apărea în Teams, Outlook, conversații, canale și documente, iar utilizatorii îl pot menționa folosind @, la fel ca pe un coleg.
Microsoft spune că Autopilot funcționează pe baza Microsoft IQ, platforma care oferă context despre modul în care lucrează organizația. Permisiunile, auditul și mecanismele de guvernare rămân în spatele agentului, în timp ce utilizatorul stabilește obiectivele și limitele în care acesta poate acționa. Autopilot se extinde în private preview la sfârșitul lunii.
Microsoft schimbă și modul în care gestionează costurile AI
Noua versiune Copilot vine și cu modificări legate de plata funcțiilor AI. Pentru activități uzuale, precum întrebări, primele variante ale unor texte, rezumate sau analize, Microsoft folosește User Subscription License, care include Copilot în Chat și în aplicații precum Word, Excel, PowerPoint, Outlook și Teams.
Sistemul Auto poate selecta modelul potrivit pentru fiecare solicitare, ținând cont de factori precum acuratețea, viteza și costul. Pentru activitățile agentice mai complexe, Microsoft introduce Usage-Based Billing, prin care costurile sunt legate de utilizarea efectivă.
Cowork, Code și Autopilot, precum și anumite modele frontier, vor funcționa în acest sistem de facturare. Microsoft anunță în același timp noi instrumente FinOps pentru AI, prin care administratorii pot urmări și controla cheltuielile, pot stabili politici de utilizare și pot decide ce familii de modele sunt disponibile pentru anumite grupuri.
Copilot primește și acces la mai mult context din datele unei organizații. Fabric IQ aduce în Copilot informații provenite din datele companiei, inclusiv din modelele semantice Power BI, iar integrarea cu Dynamics 365 și Power Platform va intra în public preview în următoarea lună. Microsoft pregătește și un registru unic pentru pluginuri, unde vor putea fi gestionate soluții Microsoft, ale partenerilor și dezvoltate intern.
Microsoft pregătește deja și alte funcții. În octombrie, „Today” va intra în private preview și va funcționa ca un centru personalizat pentru emailuri, calendar, conversații Teams, întâlniri și sarcini. În loc să arate doar ce s-a întâmplat, sistemul va putea pregăti acțiuni precum redactarea unui răspuns sau propunerea unei modificări de program.
În Teams, Microsoft pregătește și @Copilot, care va putea folosi contextul și permisiunile unei conversații de grup, ale unui canal sau ale unei întâlniri. Funcția va intra în private preview până la sfârșitul lunii.
Microsoft spune că noile funcții Copilot vor fi introduse treptat prin programul Frontier, iar compania promite că va prezenta mai multe noutăți la Microsoft Ignite, eveniment programat între 17 și 20 noiembrie, în San Francisco și online.