Star Trek: Strange New Worlds revine cu sezonul 4. Trailerul oficial promite noi aventuri spectaculoase în spațiu FOTO-VIDEO
Fanii universului Star Trek au primit una dintre cele mai așteptate vești ale anului. SkyShowtime a lansat noul trailer pentru sezonul al patrulea din „Star Trek: Strange New Worlds” („Star Trek: Noi lumi stranii”), iar imaginile proaspăt dezvăluite oferă o primă privire asupra aventurilor care îi așteaptă pe membrii echipajului navei U.S.S. Enterprise.
Noul sezon va debuta pe 24 iulie exclusiv pe SkyShowtime, iar episoadele vor fi disponibile săptămânal. Lansarea vine într-un moment special pentru comunitatea Star Trek, care se pregătește să marcheze aproape șase decenii de la apariția uneia dintre cele mai influente francize SF din istorie.
Serialul continuă să exploreze perioada de dinaintea aventurilor clasice ale lui Kirk și Spock, concentrându-se pe misiunile conduse de căpitanul Christopher Pike și pe echipajul său aflat în căutarea unor lumi necunoscute și a unor noi forme de viață.
Ce aduce nou sezonul 4 din Star Trek: Strange New Worlds
Potrivit imaginilor prezentate în trailer, noul sezon va păstra combinația care a transformat producția într-unul dintre cele mai apreciate seriale Star Trek din ultimii ani: explorare spațială, mistere cosmice, conflicte intergalactice și povești cu puternică încărcătură emoțională.
Echipajul Enterprise va ajunge în teritorii neexplorate, unde va întâlni civilizații necunoscute, personaje noi și situații care le vor pune la încercare atât abilitățile profesionale, cât și limitele personale. În paralel, membrii echipei vor continua să se confrunte cu propriile temeri și provocări, în timp ce încearcă să rămână fideli valorilor Federației.
Trailerul ne arată, de asemenea, și revenirea unor personaje familiare pentru fanii francizei, dar și apariția unor amenințări extraterestre care ar putea schimba cursul mai multor povești importante.
Atmosfera optimistă și mesajul de speranță, elemente definitorii ale universului Star Trek, rămân în centrul noii serii de episoade.
Distribuția consacrată se întoarce pe micile ecrane
Sezonul patru îi readuce în rolurile principale pe Anson Mount, care îl interpretează pe căpitanul Christopher Pike, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun și Martin Quinn.
De asemenea, din distribuție fac parte și invitații speciali Carol Kane și Paul Wesley, nume deja cunoscute publicului care urmărește seria.
Producția este realizată de CBS Studios, Secret Hideout și Roddenberry Entertainment, în timp ce Akiva Goldsman și Henry Alonso Myers continuă să coordoneze proiectul în calitate de showrunneri.
Noul sezon are o importanță aparte și pentru că este penultimul din povestea „Star Trek: Strange New Worlds”, ceea ce înseamnă că multe dintre firele narative dezvoltate până acum încep să se apropie de punctele lor esențiale.
Până la premiera din 24 iulie, fanii pot revedea primele trei sezoane ale serialului, deja disponibile pe SkyShowtime. Tot pe platformă poate fi urmărit și primul sezon din „Star Trek: Starfleet Academy”, una dintre cele mai noi producții inspirate de universul creat în urmă cu aproape 60 de ani.