Star Trek: Strange New Worlds revine cu sezonul 4. Trailerul oficial promite noi aventuri spectaculoase în spațiu FOTO-VIDEO

Serialul continuă să exploreze perioada de dinaintea aventurilor clasice ale lui Kirk și Spock, concentrându-se pe misiunile conduse de căpitanul Christopher Pike și pe echipajul său aflat în căutarea unor lumi necunoscute și a unor noi forme de viață.

Ce aduce nou sezonul 4 din Star Trek: Strange New Worlds

Potrivit imaginilor prezentate în trailer, noul sezon va păstra combinația care a transformat producția într-unul dintre cele mai apreciate seriale Star Trek din ultimii ani: explorare spațială, mistere cosmice, conflicte intergalactice și povești cu puternică încărcătură emoțională.

Echipajul Enterprise va ajunge în teritorii neexplorate, unde va întâlni civilizații necunoscute, personaje noi și situații care le vor pune la încercare atât abilitățile profesionale, cât și limitele personale. În paralel, membrii echipei vor continua să se confrunte cu propriile temeri și provocări, în timp ce încearcă să rămână fideli valorilor Federației.

Trailerul ne arată, de asemenea, și revenirea unor personaje familiare pentru fanii francizei, dar și apariția unor amenințări extraterestre care ar putea schimba cursul mai multor povești importante.

Atmosfera optimistă și mesajul de speranță, elemente definitorii ale universului Star Trek, rămân în centrul noii serii de episoade.

Distribuția consacrată se întoarce pe micile ecrane

Sezonul patru îi readuce în rolurile principale pe Anson Mount, care îl interpretează pe căpitanul Christopher Pike, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun și Martin Quinn.

De asemenea, din distribuție fac parte și invitații speciali Carol Kane și Paul Wesley, nume deja cunoscute publicului care urmărește seria.