INTERVIU Rebecca Romjin și Christina Chong – „Star Trek: Strange New Worlds” este o poartă excelentă către seriile vechi, un punct de pornire, mai ales pentru cei tineri

În ultimii ani, Star Trek a reușit să revină în centrul atenției prin mai multe serii care au vrut să aducă un aer proaspăt, dar să păstreze esența clasică. Unele au reușit, altele, nu atât de mult.

Cu toate astea, Star Trek: Strange New Worlds este poate cel mai bun exemplu al acestei direcții: un serial care se hrănește din moștenirea universului creat de Gene Roddenberry, dar o face cu o energie care poate cuceri deopotrivă publicul tânăr, după cum vei afla în cele ce urmează

Universul Star Trek, imposibil fără Jonathan Frakes

Playtech a discutat cu Rebecca Romjin (Una, cunoscută și ca Number One) și Christina Chong (La’an), iar din discuție au ieșit la iveală detalii cât se poate de interesante despre felul în care serialul reușește să fie, în același timp, un omagiu pentru fanii de cursă lungă și o poartă de intrare pentru cei care nu au mai urmărit până acum aventurile Federației.

Potrivit celor două actrițe cu care am discutat, Star Trek: Strange New Worlds are o structură narativă care permite fiecăruia să găsească ceva valoros: pentru cei care cunosc istoria francizei, există „surprize” și nuanțe care fac legătura cu trecutul, iar pentru cei care descoperă universul acum, există o poveste nouă, accesibilă, construită pe teme universale precum curajul, speranța și explorarea necunoscutului.

Mai mult decât atât, în interviu ai șanse să afli cum este să lucrezi direct cu una dintre legendele Star Trek din toate timpurile, Jonathan Frakes.

Platforma SkyShowtime a anunțat că al treilea sezon al serialului Star Trek: Strange New Worlds va fi disponibil în exclusivitate în România începând cu 4 august 2025.

INTERVIU Star Trek: Strange New Worlds – Rebecca Romjin: „Cred că persoanele mai în vârstă vor înțelege mai bine referințele retro”

Playtech (Iulia Kelt): Salutare, Rebecca! Numele meu este Iulia Kelt, sunt din România, scriu pentru Playtech și mă bucur să am oportunitatea de a vorbi cu tine. Mă întrebam ce părere ai despre șansele Star Trek: Strange New Worlds de a atrage generația mai tânără? Fiind un mare fan al francizei, eu înțeleg referințele mai vechi, dar nu toată lumea are avantajul acesta.

Rebecca Romjin: Cred că acesta este motivul pentru care Star Trek, în general, în special seria originală și Strange New Worlds, rezonează cu mai multe generații, există ceva pentru fiecare. Cred că persoanele mai în vârstă vor înțelege mai bine referințele retro, lucruri care merg până la seria originală, inclusiv micile „easter eggs” pe care le poți vedea pe Nava Enterprise. Dar există și acel sentiment de speranță, optimism, curiozitate și explorare spațială, iar această versiune a viitorului este atât de plină de speranță încât îi inspiră pe cei mai tineri. Și cred că tocmai de aceea părinților le place să se uite împreună cu copiii lor.

Christina Chong: Da, și întâlnesc mulți fani care își introduc copiii în universul Star Trek prin Strange New Worlds, iar când constată că le place, îi duc și la seria originală. Deci, cumva funcționează invers, știi?

Rebecca Romjin: Se pare că Strange New Worlds este o poartă excelentă către Star Trek, un punct de pornire, mai ales pentru cei tineri.

Playtech (Iulia Kelt): Aș vrea să vă întreb despre Jonathan Frakes, care a colaborat cu serialul. Cum e să lucrezi cu o legendă a lumii Star Trek?

Christina Chong: Oh, Doamne, legendar. Este incredibil. Este unul dintre regizorii mei preferați din acest serial. Este atât de distractiv și fiecare zi de lucru cu el este o bucurie, dar tu ai lucrat cu el mult mai mult (n.r. „se adresează Rebeccăi Romjin”).

Rebecca Romjin: Am lucrat cu el și înainte, în afara acestui serial. Am colaborat la cele trei serii pe care le-am făcut înainte de aceasta. Deci am lucrat cu el constant în ultimii 12 ani și am devenit foarte, foarte buni prieteni. Bineînțeles, Chrissy a făcut episodul acela cu holodeck-ul în sezonul trei, regizat de Frakes. Este pur și simplu un regizor incredibil. Vine cu atât de multă experiență, nu doar din Trek, ci și ca actor. Am observat mereu că foștii actori devin cei mai buni regizori, pentru că sunt chiar acolo cu noi pe scenă, nu se ascund în „Video Village” vorbind de la distanță printr-un difuzor. Frakes este chiar acolo, urmărește ce faci, intervine cu gânduri și idei. Uneori îți sugerează: „încearcă așa, încearcă altfel”, apoi revine și zice „îmi pare rău, a fost o idee proastă, fă cum făceai, aveai dreptate”. Are multe idei și aduce atât de multă energie, încât e molipsitor. Cred că ridică nivelul tuturor când e pe platou. Minunat!

INTERVIU Star Trek Strange New Worlds – Christina Chong, despre Spock „cel plin de sentimente”: „Îmi place mai mult”

Playtech (Iulia Kelt): După trei sezoane filmate, care e momentul care v-a făcut să spuneți „asta este fix ceea ce mi-am dorit când am acceptat acest rol”?

Rebecca Romjin: Pentru mine, a fost prima dată când am pășit pe platoul Enterprise, pe puntea Enterprise. Decorul acela mi-a zguduit sufletul. Prima dată când am pășit pe acel platou, pentru că e un decor complet, 360 de grade, cu tavan și tot, m-am simțit cu adevărat în Star Trek.

Christina Chong: Pentru mine, chiar dacă nu e tipic Star Trek, momentul în care am simțit că fac parte din ceva incredibil a fost episodul de fantezie, când am putut schimba complet registrul și am devenit parte dintr-o altă lume, am jucat rolul unei prințese. Când altcândva o să mai joc eu o prințesă?

Rebecca Romjin: Cantitatea de „genre bending” pe care o facem, faptul că trecem de la horror direct la comedie, apoi la un musical, e visul unui actor devenit realitate. Așa cum spun producătorii noștri executivi, Star Trek poate fi orice. Și chiar a fost. Este cu adevărat un vis pentru un actor.

Christina Chong: Îmi amintesc momentul când zburam spre premieră și am văzut pentru prima dată genericul, tema muzicală și titlurile de început. Mi-au dat lacrimile pentru că m-am gândit „wow, Doamne, fac parte din acest univers incredibil”.

Playtech (Iulia Kelt): Cred că în fiecare sezon există câte un episod de tip „ce naiba a fost asta?”. În Strange New Worlds, de exemplu, anul trecut am avut musicalul. Acum urmează horror. Deci, pentru voi, care este cel mai ciudat episod din noul sezon?

Christina Chong: Pentru mine e „Space Adventure Hour” și episodul cu vulcanienii.

Rebecca Romjin: Da, acelea sunt și preferatele mele. „Space Adventure Hour” și „Cei trei și jumătate vulcanieni”, sau „patru și jumătate vulcani”. Acelea sunt cele două episoade preferate. Cred că pentru majoritatea oamenilor, acelea sunt preferatele. Cred că faptul că introducem prototipul holodeck-ului și La’an, ofițerul nostru de securitate, este cea care trebuie să rezolve erorile, să testeze jocurile pentru holodeck. „Hai, rezolvă tu asta înainte să îl încercăm pe altcineva. Ești cobaiul”. Mi s-a părut o modalitate minunată de a spune, într-un mod lejer, istoria Star Trek și cum a ajuns să fie difuzat, dar și de a introduce holodeck-ul. A fost grozav, foarte interesant.

Playtech (Iulia Kelt): Christina, următoarea întrebare este pentru tine. Ce părere ai despre noua portretizare a lui Spock, mai emoțională, luând în calcul că cel original, interpretat de Leonard Nimoy, este rece, aproape lipsit de sentimente?

Christina Chong: Îmi place mai mult Spock-ul cel plin de sentimente. Și e mai plăcut să joci cu mai multă emoție. Cu cât primești mai mult, cu atât simți mai mult când joci alături de alt actor. Deci, pentru mine, clar Spock-ul mai emoțional este preferatul.