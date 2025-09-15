INTERVIU EXCLUSIV cu Anson Mount, Căpitanul Pike din serialul „Star Trek: Strange New Worlds” – Confirmarea că sezonul 5 va fi ultimul, dar și despre întâlnirea cu Patrick Stewart și natura „woke” a francizei

Recent, am avut ocazia să stăm de vorbă cu Anson Mount, într-un interviu acordat Playtech, despre experiența pe care a avut-o în rolul Căpitanului Christopher Pike, în Star Trek: Strange New Worlds.

Conversația a fost, ce-i drept, plină de detalii absolut fascinante și momente personale din viața actorului, care demonstrează, dacă mai era nevoie, cât de mult înseamnă acest rol pentru el. Mount își amintește, așadar, cu nostalgie primele întâlniri cu Patrick Stewart, pe care îl admiră enorm, iar despre asta vei putea citi în rândurile următoare.

Legătura lor s-a conturat cu ajutorul lui Ann Cooke, o prietenă apropiată a familiei Mount, fiind, de asemenea, cea care l-a sprijinit în perioada studiilor și l-a dus la The Tempest pe Broadway. Acolo, Anson Mount a avut șansa să ia cina cu Stewart.

Discuția a ajuns rapid la sezonul cinci al serialului, despre care se zvonește că va fi ultimul. Mount a recunoscut că nu știe cum se va încheia povestea și că nu a văzut scenariile, dar povestește despre complexitatea personajului său.

Concret, Pike pare prins între dorința de a trăi în prezent și respectul pentru trecut, iar acest conflict este explorat subtil în finalul sezonului.

Pe platoul de filmare, actorul a avut parte inclusiv de momente amuzante, scene care nu au ajuns în episoade, dar care au rămas în amintirea echipei.

Mai mult, el a explicat cum lucrează împreună cu scenariștii și cum feedback-ul fanilor poate influența direcția personajelor și a poveștii.

Anson Mount a vorbit, de asemenea, despre mesajul pe care vrea să-l transmită, în general, franciza Star Trek. Pentru el, serialul este despre dorința umană de a explora, de a descoperi noi perspective și de a înțelege lumea dincolo de propriile experiențe.

În același timp, actorul a pus accent pe natura socială și tribală a oamenilor, dar și pe modul în care tehnologia și poveștile ne pot ajuta să depășim aceste limite.

S-a atins inclusiv tema diversității, un element important în universul Star Trek. El este de părere că franciza a fost întotdeauna conștientă de diferențele dintre oameni și de diversitatea lumii, iar acest lucru nu e un compromis, ci o oglindă sinceră a realității. Pentru el, a fi „woke” înseamnă doar a fi conștient de diferențele din jurul tău, iar Star Trek a încurajat asta de zeci de ani.

Reamintim că, în urmă cu puțin timp, Playtech a luat un interviu altor două actrițe din Star Trek: Strange New Worlds, Christina Chong și Rebecca Romjin.

În cele ce urmează, te invităm să citești interviul exclusiv cu Anson Mount, chiar în data de 8 septembrie 2025, Ziua Star Trek.

INTERVIU EXCLUSIV cu Anson Mount, Căpitanul Pike din serialul Star Trek: Strange New Worlds – „Puțini oameni știu asta, dar îl cunosc pe Patrick Stewart de când aveam vreo 21 sau 22 de ani”

Playtech (Iulia Kelt): Salutare, Capitane! Nu am să te întreb nici despre părul tău pentru că sunt sigură că ești sătul de această întrebare și nici dacă erai fan Star Trek încă de dinainte, pentru că știu asta deja. Totuși, vreau să știu care este căpitanul tău preferat din franciză, în afară de tine, evident?

Anson Mount: (n.r. „râde pentru că nu a fost întrebat din nou despre freză”). Puțini oameni știu asta, dar îl cunosc pe Patrick Stewart de când aveam vreo 21 sau 22 de ani. Una din prietenele bune cu Patrick, Ann Cooke, era, de asemenea, o prietenă foarte apropiată a familiei mele din Tennessee. Era profesor emeritus în Shakespeare la Universitatea Vanderbilt. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația mea.

Când eram la școala postuniversitară și Patrick juca The Tempest pe Broadway, m-a luat să merg să văd spectacolul și apoi să luăm cina cu Patrick Stewart.

Ulterior, ne-am mai întâlnit din când în când, la vreo șase, șapte ani, și i-am amintit că eu eram copilul care a fost adus de Ann. Și acum ne mai vedem și vorbim mereu despre cât de păcat este că Ann nu a trăit să ne vadă pe amândoi interpretând rolul de căpitan Star Trek.

Este incredibil să te gândești că s-a întâmplat așa și el a fost mereu un om foarte grațios și minunat de fiecare dată când l-am întâlnit, așa că aș spune Patrick.

Playtech (Iulia Kelt): Mulțumesc, este și unul dintre preferații mei. Am auzit zvonul că serialul se va încheia la sezonul cinci, este adevărat?

Anson Mount: Da.

Playtech (Iulia Kelt): Speram să nu spui asta. Așadar, mai au timp scenariștii și producătorii să încheie povestea cumsecuvine pentru ca fanii să fie mulțumiți?

Anson Mount: Întrebi omul nepotrivit, nu știu, nu am văzut scenariile.

Playtech (Iulia Kelt): Există o replică sau un dialog din ultimul sezon care a rămas în sufletul tău?

Anson Mount: Am filmat acum mai bine de un an în urmă, așa că nu cred că am una. Totuși, cred că în episodul patru, totuși, este replica „el era comunist” – este a mea. Dacă nu ești atentă și clipești, o ratezi, dar dacă te uiți din nou, cred că este o glumă destul de bună.

Playtech (Iulia Kelt): Acum, că sezonul s-a încheiat, ce crezi că rămâne cu tine din personajul tău?

Anson Mount: Cred că Pike are, atât când vorbim despre bine sau rău, un simț extrem de închegat al nostalgiei și acest ultim episod se potrivește perfect cu asta, la care el se opune pentru că încearcă să trăiască în momentul prezent, având timp limitat. Așa că, încercând să nu rămână blocat în trecut, cred că asta am urmărit cu acest ultim episod.

Playtech (Iulia Kelt): Ai făcut o treabă grozavă când te-ai transformat în Vulcan. Părerea mea este că ești foarte credibil. Dacă ți s-ar oferi ocazia, ai juca permanent sau sezonier rolul unui Vulcan, dincolo de metamorfoza din sezonul al treilea, având în vedere că mulți actori au jucat roluri multiple în franciză?

Anson Mount: Sincer, cred că aș fi groaznic într-un astfel de rol.

INTERVIU EXCLUSIV cu Anson Mount, Căpitanul Pike din serialul Star Trek: Strange New Worlds – „Ne confruntăm cu propria natură, suntem animale sociale”

Playtech (Iulia Kelt): Crezi că ceva din acest sezon Strange New Worlds poate fi tradus în realitatea de astăzi? Știu că este un serial sci-fi, dar multe au devenit realitate în timp.

Anson Mount: Cred că în general există ceva, am simțit întotdeauna, despre noi ca specie, care ne împinge să ne îndepărtăm de foc și să mergem în întuneric să vedem ce este acolo sau să ajungem la următorul orizont ca să vedem ce este peste deal. Mașinăria construită de Roddenberry, numită Star Trek, se potrivește perfect cu această nevoie profundă a omenirii.

Playtech (Iulia Kelt): Crezi că în viitor, omenirea poate fi ca în universul Star Trek? Pentru că în universul Star Trek au existat războaiele eugenice, cele care au distrus civilizația, apoi omenirea a ajuns la o realitate mai bună, reconstruindu-se pe un alt set de valori. Crezi că ne îndreptăm acolo ca specie?

Anson Mount: Tind să fiu optimist în privința asta. Din păcate, ne confruntăm cu propria natură, suntem animale sociale, deci prin natura noastră suntem tribale, ceea ce înseamnă că suntem genetic construiți să relaționăm cu cei din proximitate și predispuși să-i punem la îndoială pe cei aflați la distanță. Internetul este tot distanță. Sper ca pe măsură ce ne dezvoltăm tehnologia, vom ține cont mai abitir de slăbiciunile noastre ca specie.

INTERVIU EXCLUSIV cu Anson Mount, Căpitanul Pike din serialul Star Trek: Strange New Worlds – „Star Trek este woke. Nu e un lucru rău. Dar unii etichetează pe oricine nu este bărbat alb heterosexual ca fiind woke”

Playtech (Iulia Kelt): Să trecem la lucruri pozitive. A existat un moment amuzant sau neașteptat pe platou care nu a mai ajuns pe micul ecran?

Anson Mount: Întotdeauna există, pentru că timpul este limitat. La sfârșitul episodului cu misterul crimei, când se dezvăluie filmarea pierdută și regăsită, se poate vedea cum personajul meu este concediat din propriul show.

Am avut un fel de cădere nervoasă în fața camerei cu telefonul. La un moment dat, am ajuns să am receptorul telefonului în gură. Poate va ajunge într-o secvență cândva, undeva.

Playtech (Iulia Kelt): Ai oferit sugestii scenariștilor privind dezvoltarea personajului Pike sau a altora?

Anson Mount: Este o conversație continuă. Ei vin mereu la noi, și noi la ei, privind direcția personajului, inspirație pentru direcția poveștii sau pentru alegerile de pe ecran.

Playtech (Iulia Kelt): Unii fani, probabil cei care nu au înțeles esența lui Gene Roddenberry, cred că Star Trek a devenit prea woke. Ce părere ai despre asta?

Anson Mount: Cred că Star Trek a fost mereu woke. Sincer, nici nu mai știu ce înseamnă cuvântul ăsta și nici jumătate dintre cei care îl folosesc nu știu. Dacă înseamnă să fii conștient că există oameni diferiți de tine în lume, atunci da, eu sunt extrem de woke.

Și cred că Star Trek este la fel. Nu e un lucru rău. Doar că unii etichetează pe oricine nu este bărbat alb heterosexual ca fiind woke. Aceasta abordare a devenit destul de ciudată și eu nu mai acord atenție.

Playtech (Iulia Kelt): Mulțumesc, Căpitane. Asta e tot de la mine. Mă bucur că am avut ocazia să vorbesc cu tine. La mulți ani de ziua Star Trek!

Anson Mount: La mulți ani de Ziua Star Trek și ție.

Toate cele trei sezoane din Star Trek: Strange New Worlds, inclusiv o bună parte din cel de-al treilea, pot fi văzute pe SkyShowtime în România.