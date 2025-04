„Star Trek: Strange New Worlds” sezonul 3 aduce un omagiu anilor ’60 și introduce noi elemente din epoca TNG

Paramount+ a lansat trailerul pentru cel de-al treilea sezon din Star Trek: Strange New Worlds, iar acesta sugerează o incursiune puternică în stilul anilor ’60.

Costumele și decorurile par a aduce un omagiu serialului original, ceea ce confirmă, de asemenea, abordarea episodică a producției, în care fiecare episod explorează o poveste independentă, exact ca în vremurile bune ale Star Trek.

Printre momentele surprinse în trailer, se observă echipajul încercând să conecteze telefoane dial-up la nava Enterprise, un detaliu care stârnește curiozitatea fanilor, fără dar și poate.

Ba mai mult decât atât, un episod pare să fie construit în jurul unui mister care implică crime și detectivi, adăugând un nou unghi narativ în universul Star Trek.

Posibilă apariție a unui nou Q și introducerea Holodeck-ului în „Star Trek: Strange New Worlds”

În plus față de omagiul adus anilor ’60, trailerul aduce și două elemente iconice din epoca Star Trek: The Next Generation.

Unul dintre ele este Holodeck-ul, tehnologia avansată de realitate simulată care nu a fost prezentă în perioada lui Christopher Pike. Deși nu există o confirmare oficială, imaginile sugerează clar prezența acestei funcții pe navă, observă Engadget.

Celălalt element care a stârnit speculații este apariția unui nou Q. Rhys Darby, cunoscut pentru rolul său din Our Flag Means Death, pare să interpreteze o versiune a celebrului trickster intergalactic.

Un gest emblematic personajului, pocnitul din degete, sugerează această identitate a lui Q, ceea ce ar putea însemna o nouă iterație a personajului jucat de John de Lancie în TNG.

Data lansării rămâne incertă, din păcate

Deși trailerul oferă multe indicii despre direcția în care se îndreaptă sezonul 3, un detaliu important lipsește: data exactă a lansării. Paramount+ a anunțat doar că premiera va avea loc în timpul verii, fără a specifica dacă va fi în iunie, iulie sau august. Sperăm noi, totuși, că acest lucru se va întâmpla cât mai repede.

„Star Trek: Strange New Worlds” continuă să exploreze perioada de dinaintea lui Kirk, concentrându-se mai abitir pe căpitanul Christopher Pike.

Însă, pe măsură ce serialul își urmărește cursul firesc, tot mai multe personaje emblematice din seria originală încep să își facă apariția, inclusiv Kirk, Bones și Scotty, alăturându-se deja prezenților Spock și Uhura.

Indiferent când va apărea, în România va putea fi văzut pe SkyShowtime.