Spider-Man se întoarce și nu mai are pe nimeni: „Brand New Day” îl aruncă între Hulk, Punisher și un inamic invizibil. Când vezi filmul în cinema
Spider-Man revine pe marile ecrane într-un film care promite să lase în urmă adolescența, excursiile școlare și protecția oferită de ceilalți eroi Marvel. „Spider-Man: Brand New Day”, distribuit în România de InterCom Film sub titlul „Omul-Păianjen: O nouă zi”, va putea fi văzut în cinematografe începând cu 31 iulie 2026. Potrivit Reuters, Tom Holland descrie noua producție drept o poveste mai realistă, mai dură și mai emoțională, construită în jurul singurătății și al nevoii de a cere ajutor.
Filmul continuă direct consecințele dramatice din „Spider-Man: No Way Home”. După vraja lui Doctor Strange, oamenii nu au uitat doar identitatea secretă a supereroului, ci întreaga existență a lui Peter Parker. MJ și Ned și-au continuat viețile fără el, iar Peter s-a transformat într-un Spider-Man cu normă întreagă, fără familie, fără prieteni și fără cineva care să-l oprească atunci când începe să se piardă.
Peter Parker începe de la zero, dar propriul corp devine o amenințare
În „Brand New Day”, Peter nu mai este elevul care încearcă să ajungă la timp la ore după ce salvează orașul. Au trecut câțiva ani de la evenimentele din „No Way Home”, iar personajul interpretat de Tom Holland este acum un adult izolat, care luptă permanent împotriva criminalității. În spatele măștii nu mai există însă o viață normală la care să se poată întoarce.
Această presiune începe să aibă și efecte fizice. Sinopsisul oficial publicat de Sony Pictures arată că Peter trece printr-o schimbare pe care s-ar putea să nu o poată controla. Transformarea îi amenință existența, dar ar putea deveni și singura armă capabilă să oprească un nou adversar descris drept un răufăcător extrem de puternic, pe care nimeni nu îl poate vedea.
Tom Holland spune că filmul vorbește despre pericolul unei vieți trăite în totală singurătate. Chiar dacă povestea va păstra umorul și energia cunoscute ale francizei, noul Peter Parker pare să fie mai vulnerabil decât oricând. Pentru prima dată, problema sa nu este doar că nu poate învinge un adversar, ci că nu mai știe cât timp poate continua fără sprijin.
Hulk și Punisher schimbă regulile jocului
Una dintre cele mai importante reveniri este cea a lui Mark Ruffalo în rolul lui Bruce Banner. Trailerul pentru „Spider-Man: Brand New Day” sugerează că Peter îi cere ajutorul lui Banner pentru a înțelege transformarea prin care trece. Situația scapă însă rapid de sub control, iar Spider-Man ajunge față în față cu Hulk.
Prezența lui Hulk nu pare să fie un simplu cameo introdus pentru spectacol. Bruce Banner este unul dintre puținii oameni din universul Marvel care poate înțelege ce înseamnă să trăiești într-un corp care se transformă împotriva voinței tale. Relația sa cu Peter ar putea deveni una dintre axele emoționale ale filmului, mai ales dacă schimbările supereroului sunt conectate de puterile sale.
Și mai surprinzătoare este apariția lui Frank Castle. Jon Bernthal revine în rolul lui The Punisher, un personaj construit în jurul violenței, răzbunării și metodelor letale. Cei doi încep într-o relație tensionată, dar ajung să formeze o alianță improbabilă. Întâlnirea ridică o problemă morală evidentă: Spider-Man refuză să ucidă, în timp ce Punisher consideră că eliminarea definitivă a criminalilor este singura soluție.
Colaborarea reprezintă și o legătură importantă între filmele Marvel și producțiile dedicate personajelor mai întunecate. Revenirea lui Bernthal vine după „The Punisher: One Last Kill”, iar interacțiunea sa cu Peter Parker ar putea testa limitele tonului obișnuit al filmelor Spider-Man. Reuters menționează și apariția Yelenei Belova, interpretată de Florence Pugh, într-un crossover Marvel tot mai aglomerat.
Sadie Sink rămâne marele secret al filmului
Distribuția îi readuce pe Zendaya în rolul lui MJ și pe Jacob Batalon în rolul lui Ned, chiar dacă personajele lor nu își mai amintesc relația cu Peter. Din echipă mai fac parte Michael Mando, Tramell Tillman și Sadie Sink, actrița devenită celebră datorită serialului „Stranger Things”. Filmul este regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, iar scenariul este semnat de Chris McKenna și Erik Sommers.
Rolul lui Sadie Sink este păstrat secret chiar și cu numai câteva zile înaintea premierei. În jurul personajului său au apărut numeroase teorii, de la Gwen Stacy până la o posibilă legătură cu X-Men, însă niciuna nu a fost confirmată. Regizorul a transmis că publicul ar trebui să evite analizarea obsesivă a fiecărui indiciu, pentru ca surprizele pregătite să aibă impactul dorit în sala de cinema.
„Spider-Man: Brand New Day” marchează al patrulea film solo cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker și poate deschide o etapă complet nouă pentru personaj. Actorul a vorbit deja despre viitorul eroului și chiar despre un posibil succesor pentru Spider-Man, dar, înainte de orice schimbare de generație, Peter trebuie să supraviețuiască celei mai singuratice și instabile perioade din viața sa.
„Omul-Păianjen: O nouă zi” intră în cinematografele din România pe 31 iulie 2026. Filmul va fi lansat exclusiv pe marele ecran, în formate 2D și 3D, iar biletele au fost deja puse în vânzare în mai multe cinematografe.