Spider-Man se întoarce și nu mai are pe nimeni: „Brand New Day” îl aruncă între Hulk, Punisher și un inamic invizibil. Când vezi filmul în cinema

Peter Parker începe de la zero, dar propriul corp devine o amenințare

În „Brand New Day”, Peter nu mai este elevul care încearcă să ajungă la timp la ore după ce salvează orașul. Au trecut câțiva ani de la evenimentele din „No Way Home”, iar personajul interpretat de Tom Holland este acum un adult izolat, care luptă permanent împotriva criminalității. În spatele măștii nu mai există însă o viață normală la care să se poată întoarce.

Această presiune începe să aibă și efecte fizice. Sinopsisul oficial publicat de Sony Pictures arată că Peter trece printr-o schimbare pe care s-ar putea să nu o poată controla. Transformarea îi amenință existența, dar ar putea deveni și singura armă capabilă să oprească un nou adversar descris drept un răufăcător extrem de puternic, pe care nimeni nu îl poate vedea.

Tom Holland spune că filmul vorbește despre pericolul unei vieți trăite în totală singurătate. Chiar dacă povestea va păstra umorul și energia cunoscute ale francizei, noul Peter Parker pare să fie mai vulnerabil decât oricând. Pentru prima dată, problema sa nu este doar că nu poate învinge un adversar, ci că nu mai știe cât timp poate continua fără sprijin.

Hulk și Punisher schimbă regulile jocului

Una dintre cele mai importante reveniri este cea a lui Mark Ruffalo în rolul lui Bruce Banner. Trailerul pentru „Spider-Man: Brand New Day” sugerează că Peter îi cere ajutorul lui Banner pentru a înțelege transformarea prin care trece. Situația scapă însă rapid de sub control, iar Spider-Man ajunge față în față cu Hulk.

Prezența lui Hulk nu pare să fie un simplu cameo introdus pentru spectacol. Bruce Banner este unul dintre puținii oameni din universul Marvel care poate înțelege ce înseamnă să trăiești într-un corp care se transformă împotriva voinței tale. Relația sa cu Peter ar putea deveni una dintre axele emoționale ale filmului, mai ales dacă schimbările supereroului sunt conectate de puterile sale.

Și mai surprinzătoare este apariția lui Frank Castle. Jon Bernthal revine în rolul lui The Punisher, un personaj construit în jurul violenței, răzbunării și metodelor letale. Cei doi încep într-o relație tensionată, dar ajung să formeze o alianță improbabilă. Întâlnirea ridică o problemă morală evidentă: Spider-Man refuză să ucidă, în timp ce Punisher consideră că eliminarea definitivă a criminalilor este singura soluție.