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ENTERTAINMENT

Tom Holland și-a ales deja succesorul pentru Spider-Man. Actorul care l-ar putea înlocui în universul Marvel

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Tom Holland și-a ales deja succesorul pentru Spider-Man. Actorul care l-ar putea înlocui în universul Marvel
În imagine: Tom Holland / Foto: Profimedia

Viitorul lui Spider-Man în Universul Cinematografic Marvel continuă să fie un subiect intens discutat de fani, iar Tom Holland pare să se gândească tot mai serios la momentul în care va preda ștafeta unui nou actor. Starul britanic, care îl interpretează pe celebrul supererou încă din 2015, a dezvăluit recent numele celui pe care l-ar vedea drept succesorul său în rolul lui Peter Parker.

Declarația vine într-un moment în care Holland promovează următorul film al francizei, „Spider-Man: Brand New Day”, și după mai multe interviuri în care a sugerat că nu intenționează să joace pentru totdeauna rolul care l-a transformat într-unul dintre cei mai populari actori ai generației sale.

Actorul a explicat că și-ar dori să contribuie la lansarea unei noi generații de eroi Marvel, la fel cum Robert Downey Jr. a avut un rol important în integrarea sa în universul cinematografic al studioului.

Tânărul actor care l-a impresionat pe Tom Holland

Întrebat cine ar putea deveni următorul Spider-Man, Holland nu a ezitat să ofere un nume. Alegerea sa este Owen Cooper, actorul britanic care a atras atenția publicului și criticilor după apariția în serialul „Adolescence”, produs de Netflix, scrie Polygon.

Deși este încă la începutul carierei, Cooper a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați tineri actori din industrie. Interpretarea sa din thrillerul dramatic lansat anul trecut i-a adus numeroase aprecieri și l-a transformat într-unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații de la Hollywood.

În opinia lui Tom Holland, talentul și ascensiunea rapidă a lui Cooper îl recomandă pentru un rol de asemenea amploare. De altfel, actorul a declarat că acesta este în prezent unul dintre cei mai discutați tineri artiști din industrie.

Dacă o asemenea alegere s-ar concretiza în viitor, Owen Cooper ar continua o tradiție interesantă. La fel ca Tom Holland și Andrew Garfield înaintea lui, și el este britanic, ceea ce înseamnă că trei generații consecutive de Peter Parker ar proveni din Regatul Unit.

Ce se întâmplă cu viitorul lui Spider-Man în Marvel

Pentru moment, însă, Tom Holland rămâne omul-păianjen al Marvel Studios. Actorul va reveni pe marile ecrane în „Spider-Man: Brand New Day”, film care urmează să fie lansat în vara acestui an și care este așteptat să deschidă un nou capitol pentru personaj.

În același timp, numeroși fani speră că Marvel va introduce în viitor și alte personaje populare din universul Spider-Man, precum Miles Morales. Acesta este considerat de mulți drept candidatul ideal pentru a prelua rolul principal într-o nouă etapă a francizei.

Există însă și obstacole. Drepturile asupra personajelor din universul Spider-Man sunt împărțite între Marvel și Sony, iar orice decizie privind introducerea unor noi eroi necesită acorduri complexe între cele două companii.

Tom Holland a sugerat că și-ar dori să joace rolul unui mentor pentru următoarea generație de personaje, într-un mod similar relației pe care personajul său a avut-o cu Iron Man în primele sale apariții din MCU. O astfel de abordare ar permite o tranziție naturală către un nou Spider-Man, fără ca actorul să dispară complet din poveste.

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