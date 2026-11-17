Ce se întâmplă atunci când un comediant aflat în impas financiar pleacă într-un turneu prin România pentru a-și achita datoriile la cămătari? Din această premisă pornește „Linii și pumni”, primul lungmetraj al comediantului Sorin Pârcălab, o producție românească în care umorul se împletește cu acțiunea, situațiile absurde și problemele de familie.

Filmul va ajunge în cinematografele din România pe 25 ianuarie 2027, fiind semnat de Sorin Pârcălab și Carina Dașoveanu. Comediantul își asumă tripla responsabilitate de scenarist, regizor și protagonist, iar din distribuție mai fac parte Laurențiu Bănescu, Bogdan Cotleț și Mircea Postelnicu.

Un turneu de stand-up care scapă complet de sub control

Sorin Pârcălab îl interpretează pe Florin, un comediant care a ratat la limită calificarea în finala competiției „Comediantul Suprem”. Cu o carieră care nu evoluează conform așteptărilor și o datorie la cămătari, protagonistul este nevoit să plece într-un turneu prin țară, în speranța că va reuși să facă rost de bani.

Alături de el pornesc la drum Mirel, fratele său, și Horvi, un prieten din copilărie cu ADHD. Ceea ce ar fi trebuit să reprezinte o oportunitate profesională se transformă rapid într-o succesiune de incidente greu de anticipat.

Spectacolele ratate, sălile goale, jafurile, abandonurile în câmp și confruntările fizice fac parte din aventura celor trei. Dincolo de situațiile comice, Florin și Mirel sunt obligați să își confrunte propriile probleme și să încerce să repare o relație deteriorată de-a lungul anilor.

Construit sub forma unui road movie, „Linii și pumni” urmărește atât experiențele neprevăzute ale personajelor, cât și legăturile complicate dintre acestea, într-un context în care lucrurile par să meargă din rău în mai rău.

Sorin Pârcălab aduce pe marele ecran experiențele din lumea stand-up-ului

Cu o experiență de peste 15 ani în stand-up comedy, Sorin Pârcălab s-a inspirat din propriile experiențe profesionale pentru realizarea primului său lungmetraj. Deși inițial se pregătea pentru o carieră în inginerie, întâlnirea cu o trupă de teatru studențesc din Timișoara i-a schimbat parcursul profesional.

Nopțile petrecute pe drum, mesele din benzinării și spectacolele în care glumele nu reușesc întotdeauna să stârnească râsete au contribuit la construirea universului cinematografic.

„Am vrut să arăt ce e în spatele glumelor: presiunea, orgoliul, oamenii pe care îi cari după tine și cei care te cară pe tine. Dar n-am vrut dramă. Am vrut un film la care să râzi și la care, la final, să mai stai puțin în scaun, pentru că are și emoție”, spune Sorin Pârcălab.

Comediantul a vorbit și despre importanța colaborării cu Carina Dașoveanu, care l-a ajutat să adapteze experiențele din lumea stand-up-ului la rigorile unei producții cinematografice.

„Un film nu e un număr de stand-up. Carina a văzut lucruri pe care eu, din mijlocul poveștii, nu le vedeam. Fără ea ar fi fost un set lung de glume. Cu ea, este film.”

Când apare „Linii și pumni” în cinematografele din România

Noua comedie reprezintă cel de-al treilea lungmetraj al Bold Film Studio, companie de producție și distribuție cinematografică înființată în octombrie 2020, care se află și în spatele unor producții precum „Taximetriști” și „Klaus & Barroso”.

„Linii și pumni” continuă direcția cinematografiei autohtone din ultimii ani, în care tot mai multe comedii românești explorează relațiile interumane prin intermediul umorului, al acțiunii și al unor situații inspirate din realitatea cotidiană.

Filmul va fi distribuit de Bold Film Studio și va putea fi urmărit în cinematografele din România începând cu 25 ianuarie 2027. Până atunci, poți urmări primul teaser oficial al producției.