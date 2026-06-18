Spider-Man se întoarce mai furios ca niciodată: noul trailer „Brand New Day” îl aduce pe Hulk față în față cu Peter Parker

Hulk intră în povestea lui Spider-Man

În noile imagini, Peter Parker apare speriat de ceea ce i se întâmplă. Replica lui, „What is happening to me?”, setează tonul unui film în care eroul nu se mai luptă doar cu răufăcători, ci și cu propriul corp. Peter spune că își pierde mințile, că este complet scăpat de sub control și că trebuie să repare imediat ceea ce se întâmplă cu el.

Aici intră în scenă Bruce Banner, interpretat din nou de Mark Ruffalo. Trailerul îl arată pe Peter căutându-l pe Banner pentru ajutor, în contextul în care acesta pare să fi găsit o metodă de a suprima ADN-ul mutant. Este o idee care schimbă dinamica obișnuită a filmelor Spider-Man, pentru că Peter nu mai pare doar băiatul agil, inteligent și ironic de până acum, ci un erou aflat în pragul unei transformări periculoase.

Bruce îi arată lui Peter un dispozitiv care îl ajută să evite transformarea în Hulk. Momentul are și o doză de umor specifică Marvel, pentru că Banner îl avertizează pe Spider-Man că, dacă îl vede vreodată fără acel dispozitiv, ar trebui pur și simplu să fugă. Evident, exact acest lucru se întâmplă mai târziu în trailer, când Bruce se transformă în Hulk chiar în fața lui Spider-Man.

Confruntarea dintre Spider-Man și Hulk este, cel puțin din ce arată trailerul, unul dintre marile momente ale filmului. Pentru fanii MCU, revenirea lui Ruffalo în această formă este importantă, mai ales pentru că Hulk nu a mai avut de ceva timp un rol cu adevărat spectaculos pe marele ecran. În „Brand New Day”, prezența lui pare legată direct de drama lui Peter, nu doar de nevoia unui cameo spectaculos.

Un Peter Parker uitat de lume

Miza emoțională a filmului rămâne însă Peter Parker. Povestea oficială vorbește despre un erou care luptă full-time împotriva criminalității într-o lume în care nimeni nu își mai amintește de el. Asta înseamnă că Peter trăiește cu consecințele sacrificiului făcut în „No Way Home”, în timp ce MJ, interpretată de Zendaya, și ceilalți oameni importanți din viața lui merg mai departe fără el.

Trailerul sugerează că izolarea lui Peter nu este doar un fundal dramatic, ci motorul unei schimbări profunde. Presiunea de a fi Spider-Man fără să mai aibă un sprijin real, combinată cu durerea de a-i vedea pe cei apropiați cum își reconstruiesc viețile, declanșează o transformare pe care nici el nu o înțelege. Iar filmul pare să lege această transformare de apariția unei noi amenințări, una pe care logline-ul o descrie drept un villain puternic, pe care nimeni nu îl poate vedea.

Pe lângă Tom Holland, Zendaya și Mark Ruffalo, distribuția include nume care ridică și mai mult nivelul de interes. Jon Bernthal este confirmat în film, ceea ce deschide ușa pentru revenirea lui Frank Castle / The Punisher în acțiune, iar Sadie Sink și Liza Colón-Zayas apar și ele în distribuție. Filmul este regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, iar scenariul este semnat de Chris McKenna și Erik Sommers.