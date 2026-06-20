Cum ștergi istoricul de vizionare pe Prime Video. Trucul simplu care îți curăță recomandările și lista „Continuă vizionarea”

Cum ștergi istoricul de vizionare Prime Video din browser

Cea mai sigură metodă este din browser, de pe laptop sau desktop. Intră pe Prime Video, autentifică-te în contul Amazon, apoi apasă pe fotografia sau iconița profilului din dreapta sus. De acolo, mergi la „Account & Settings”, apoi caută fila „Watch History”. În unele regiuni, pagina poate apărea direct ca „Watch History” în zona de setări.

După ce ajungi în istoricul de vizionare, vei vedea filmele și episoadele urmărite pe profilul respectiv. Lângă fiecare titlu ar trebui să apară o opțiune de tip „Delete movie from Watch History”, „Delete episodes from Watch History”, „Remove this from watched videos” sau o formulare asemănătoare. Alegi titlul dorit, apeși pe opțiunea de ștergere și elementul dispare din istoricul asociat profilului.

Important este că Prime Video nu funcționează, de regulă, ca un browser unde apeși un singur buton și ștergi tot istoricul dintr-o mișcare. Cel mai des, curățarea se face manual, titlu cu titlu sau serial cu serial. Este mai migălos, dar are și un avantaj: poți păstra în istoric filmele care chiar te interesează și poți elimina doar ce îți strică recomandările.

Dacă ai urmărit un serial, caută opțiunea care șterge episoadele din istoricul de vizionare. În cazul filmelor, va fi de obicei o acțiune separată pentru titlul respectiv. După ștergere, Prime Video poate avea nevoie de câteva minute sau chiar de o reîmprospătare a aplicației pentru ca schimbarea să se vadă peste tot.

Cum elimini filmele din „Continuă vizionarea”

Lista „Continue Watching” este cea mai vizibilă problemă pentru mulți utilizatori. Acolo rămân filmele începute, episoadele abandonate și producțiile pe care poate le-ai deschis doar câteva minute. Dacă vrei să scapi de ele, ai două variante: fie le elimini direct din rândul „Continuă vizionarea”, acolo unde aplicația permite acest lucru, fie le ștergi din Watch History din browser.

Pe telefon, tabletă sau smart TV, interfața poate varia. În unele versiuni ale aplicației, poți ține apăsat pe titlu sau poți intra în meniul cu trei puncte, apoi alegi o opțiune de tip „Remove from Continue Watching”. Pe alte dispozitive, această opțiune nu apare deloc sau este ascunsă diferit, caz în care metoda din browser rămâne cea mai eficientă.

Ștergerea din „Continue Watching” nu este întotdeauna identică cu ștergerea din istoricul complet. Uneori doar ascunzi titlul din acel rând, dar activitatea poate rămâne în istoricul contului. Dacă vrei să fii sigur că filmul sau serialul nu mai influențează recomandările, intră în Watch History și elimină-l de acolo.