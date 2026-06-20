Cum ștergi istoricul de vizionare pe Prime Video. Trucul simplu care îți curăță recomandările și lista „Continuă vizionarea”
Prime Video poate deveni rapid haotic dacă ai pornit filme doar „de probă”, ai lăsat pe altcineva să folosească profilul tău sau ai început seriale pe care nu vrei să le mai vezi în recomandări. Platforma folosește activitatea de vizionare pentru progresul episoadelor, recomandări și lista „Continue Watching”, așa că ștergerea istoricului este una dintre cele mai utile setări dacă vrei un cont mai curat.
Amazon are o secțiune dedicată pentru Watch History în setările Prime Video, iar profilurile Prime Video sunt gândite tocmai pentru recomandări, Watchlist și progres de vizionare separate pentru fiecare utilizator.
Cum ștergi istoricul de vizionare Prime Video din browser
Cea mai sigură metodă este din browser, de pe laptop sau desktop. Intră pe Prime Video, autentifică-te în contul Amazon, apoi apasă pe fotografia sau iconița profilului din dreapta sus. De acolo, mergi la „Account & Settings”, apoi caută fila „Watch History”. În unele regiuni, pagina poate apărea direct ca „Watch History” în zona de setări.
După ce ajungi în istoricul de vizionare, vei vedea filmele și episoadele urmărite pe profilul respectiv. Lângă fiecare titlu ar trebui să apară o opțiune de tip „Delete movie from Watch History”, „Delete episodes from Watch History”, „Remove this from watched videos” sau o formulare asemănătoare. Alegi titlul dorit, apeși pe opțiunea de ștergere și elementul dispare din istoricul asociat profilului.
Important este că Prime Video nu funcționează, de regulă, ca un browser unde apeși un singur buton și ștergi tot istoricul dintr-o mișcare. Cel mai des, curățarea se face manual, titlu cu titlu sau serial cu serial. Este mai migălos, dar are și un avantaj: poți păstra în istoric filmele care chiar te interesează și poți elimina doar ce îți strică recomandările.
Dacă ai urmărit un serial, caută opțiunea care șterge episoadele din istoricul de vizionare. În cazul filmelor, va fi de obicei o acțiune separată pentru titlul respectiv. După ștergere, Prime Video poate avea nevoie de câteva minute sau chiar de o reîmprospătare a aplicației pentru ca schimbarea să se vadă peste tot.
Cum elimini filmele din „Continuă vizionarea”
Lista „Continue Watching” este cea mai vizibilă problemă pentru mulți utilizatori. Acolo rămân filmele începute, episoadele abandonate și producțiile pe care poate le-ai deschis doar câteva minute. Dacă vrei să scapi de ele, ai două variante: fie le elimini direct din rândul „Continuă vizionarea”, acolo unde aplicația permite acest lucru, fie le ștergi din Watch History din browser.
Pe telefon, tabletă sau smart TV, interfața poate varia. În unele versiuni ale aplicației, poți ține apăsat pe titlu sau poți intra în meniul cu trei puncte, apoi alegi o opțiune de tip „Remove from Continue Watching”. Pe alte dispozitive, această opțiune nu apare deloc sau este ascunsă diferit, caz în care metoda din browser rămâne cea mai eficientă.
Ștergerea din „Continue Watching” nu este întotdeauna identică cu ștergerea din istoricul complet. Uneori doar ascunzi titlul din acel rând, dar activitatea poate rămâne în istoricul contului. Dacă vrei să fii sigur că filmul sau serialul nu mai influențează recomandările, intră în Watch History și elimină-l de acolo.
Această diferență contează mai ales dacă Prime Video continuă să îți recomande același gen de filme după ce ai curățat lista de pe ecranul principal. Rândul „Continuă vizionarea” este doar partea vizibilă. Istoricul de vizionare este zona care contează mai mult pentru algoritm.
Ce faci pe telefon, tabletă sau smart TV
Dacă folosești aplicația Prime Video pe telefon, intră în zona profilului, apoi în setări. Pe unele versiuni, poți găsi opțiuni pentru istoricul de căutare sau pentru recomandări, dar istoricul complet de vizionare nu este întotdeauna la fel de ușor de administrat ca în browser.
Pe smart TV, aplicația este și mai limitată. Poți găsi opțiuni rapide pentru eliminarea unui titlu din rândul „Continue Watching”, dar nu te baza pe televizor pentru o curățare completă. Cel mai practic este să faci modificarea de pe laptop sau din browserul telefonului, apoi să închizi și să redeschizi aplicația Prime Video de pe TV.
Dacă folosești Fire TV, trebuie să știi că unele setări de control parental și restricții se gestionează separat pe dispozitiv. Amazon precizează că Fire TV are propriile setări de parental controls, diferite de cele generale din Prime Video.
Un alt truc util este să verifici profilul activ înainte să ștergi istoricul. Dacă ai mai multe profiluri în același cont, istoricul este legat de profilul folosit. Amazon permite mai multe profiluri Prime Video pe același cont, iar acestea separă recomandările, progresul de sezon și Watchlist-ul.
Cum previi aglomerarea istoricului pe viitor
Cea mai simplă soluție este să folosești profiluri separate. Dacă altcineva se uită la filme de pe contul tău, creează-i un profil propriu. Astfel, recomandările tale nu vor mai fi amestecate cu serialele, desenele sau filmele urmărite de altcineva.
Pentru copii, folosește profiluri dedicate și restricții de vârstă. Pentru adulți, poți folosi și blocarea profilului cu PIN, ca să eviți situațiile în care cineva intră accidental pe profilul tău și îți modifică istoricul. Nu îți curăță automat trecutul, dar te ajută să nu repeți problema.
În final, ștergerea istoricului de vizionare pe Prime Video nu este complicată, dar este mai eficientă dacă o faci din browser. Intră în Watch History, elimină titlurile care nu te mai interesează, apoi verifică lista „Continue Watching” pe telefon sau TV. Dacă vrei recomandări mai bune, un profil separat pentru fiecare persoană este cea mai bună investiție de două minute.