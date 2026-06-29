Rasputin este în spatele celui mai cunoscut mesaj din filme. Procesul de acum 100 de ani cu consecințe nemuritoare

Un film despre Rasputin care a mers prea departe

Rasputin and the Empress a fost regizat de Richard Boleslavsky și a avut o distribuție impresionantă pentru perioada respectivă: Lionel Barrymore îl interpreta pe Rasputin, John Barrymore era prințul Paul Chegodieff, iar Ethel Barrymore apărea în rolul țarinei Alexandra. În film apărea și prințesa Natasha, interpretată de Diana Wynyard, un personaj pe care publicul îl putea asocia fără mari dificultăți cu Irina Iusupova, soția prințului Felix Iusupov.

Felix Iusupov nu era o figură oarecare. El era una dintre persoanele cel mai des asociate cu uciderea lui Rasputin, în 1916, iar viața lui devenise deja material de legendă. MGM a schimbat numele personajelor, însă nu a eliminat suficient de multe detalii pentru ca legătura cu familia Iusupov să dispară. Prințul Paul era, evident, inspirat de Felix, iar Natasha trimitea la Irina, femeia care avea să reacționeze dur la felul în care era sugerată pe ecran.

Problema majoră a fost că filmul introducea o dimensiune sexuală și degradantă în povestea personajului inspirat de Irina. Pentru prințesă, nu conta doar că pelicula folosea o versiune ficționalizată a trecutului. Ea considera că spectatorii puteau identifica limpede modelul real și că filmul îi afecta imaginea publică prin insinuări pe care le considera false. Într-o epocă în care studiourile americane se bazau frecvent pe senzațional și pe personaje istorice dramatizate, procesul a devenit un avertisment serios.

Istoria lui Rasputin era deja plină de mituri, teorii și controverse. Tocmai de aceea, MGM a presupus că publicul va accepta fără probleme libertățile creative. Studioul a descoperit însă că schimbarea numelui nu este întotdeauna suficientă atunci când persoana reală rămâne ușor de recunoscut.

Prințesa Irina și procesul care a speriat Hollywoodul

Irina Iusupova și Felix Iusupov au inițiat acțiuni împotriva MGM, iar cazul din Marea Britanie a atras atenția presei internaționale. În 1934, Irina a câștigat în instanță și a primit despăgubiri importante. Cazul a fost discutat intens nu doar pentru că implica o fostă prințesă rusă și unul dintre cele mai mari studiouri de film din lume, ci și pentru consecințele juridice evidente pentru industria cinematografică.

Procesul a demonstrat că un scenarist nu se poate ascunde întotdeauna în spatele etichetei „ficțiune”. Atunci când publicul poate face legătura între un personaj și o persoană reală, iar povestea îi atribuie acelei persoane fapte rușinoase, compromițătoare sau false, studioul se poate trezi în fața unui proces costisitor. MGM a înțeles lecția într-un mod dureros, iar restul Hollywoodului a urmărit cazul cu atenție.

De aici s-a consolidat practica avertismentelor de tipul „orice asemănare cu persoane reale, vii sau moarte, este pur coincidențială”. Formula nu a fost inventată într-o singură zi și nici nu există un unic text oficial care să fi devenit obligatoriu după procesul Iusupov. Totuși, cazul este privit drept unul dintre momentele-cheie care au făcut studiourile să adopte mai frecvent astfel de mesaje juridice.