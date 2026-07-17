Poate ANAF să verifice de unde ai avut bani pentru o casă sau o mașină? În ce situații începe controlul

Când poate ANAF să înceapă o verificare

Înainte de a decide efectuarea unui control, ANAF realizează o analiză de risc. Inspectorii compară informațiile pe care instituția le deține despre veniturile unei persoane cu datele privind bunurile și tranzacțiile acesteia.

Dacă analiza indică o diferență semnificativă între veniturile declarate și cele estimate de ANAF, contribuabilul poate fi selectat pentru verificarea situației fiscale personale.

Potrivit Codului de procedură fiscală, diferența este considerată semnificativă atunci când depășește 10% din veniturile declarate, dar este de cel puțin 50.000 de lei.

Asta nu înseamnă că simpla cumpărare a unei case sau a unei mașini duce automat la un control. Inspectorii urmăresc dacă există indicii că valoarea bunurilor nu poate fi explicată prin veniturile cunoscute de autoritățile fiscale.

Ce poate cere ANAF

Dacă este declanșată verificarea, contribuabilul poate fi invitat să explice proveniența banilor utilizați pentru achiziții.

Printre documentele care pot fi solicitate se numără:

contractele de vânzare-cumpărare;

extrasele de cont;

contractele de credit;

actele de donație;

certificatele de moștenitor;

contractele de împrumut;

alte documente care demonstrează proveniența sumelor utilizate.

În practică, o locuință sau un autoturism pot fi cumpărate din economii realizate în timp, dintr-un credit bancar, dintr-o donație, dintr-o moștenire sau din alte venituri legale. Important este ca aceste surse să poată fi dovedite cu documente.