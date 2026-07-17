Poate ANAF să verifice de unde ai avut bani pentru o casă sau o mașină? În ce situații începe controlul
Achiziționarea unei locuințe sau a unui autoturism nu înseamnă că vei intra automat în atenția ANAF. Totuși, dacă valoarea bunurilor cumpărate nu pare să fie în concordanță cu veniturile declarate, Fiscul poate declanșa o verificare a situației fiscale personale pentru a stabili dacă există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul deținut.
Procedura este reglementată de Codul de procedură fiscală și are scopul de a verifica dacă sumele folosite pentru achiziții provin din surse legale și au fost declarate corespunzător, atunci când legea impune acest lucru.
Când poate ANAF să înceapă o verificare
Înainte de a decide efectuarea unui control, ANAF realizează o analiză de risc. Inspectorii compară informațiile pe care instituția le deține despre veniturile unei persoane cu datele privind bunurile și tranzacțiile acesteia.
Dacă analiza indică o diferență semnificativă între veniturile declarate și cele estimate de ANAF, contribuabilul poate fi selectat pentru verificarea situației fiscale personale.
Potrivit Codului de procedură fiscală, diferența este considerată semnificativă atunci când depășește 10% din veniturile declarate, dar este de cel puțin 50.000 de lei.
Asta nu înseamnă că simpla cumpărare a unei case sau a unei mașini duce automat la un control. Inspectorii urmăresc dacă există indicii că valoarea bunurilor nu poate fi explicată prin veniturile cunoscute de autoritățile fiscale.
Ce poate cere ANAF
Dacă este declanșată verificarea, contribuabilul poate fi invitat să explice proveniența banilor utilizați pentru achiziții.
Printre documentele care pot fi solicitate se numără:
- contractele de vânzare-cumpărare;
- extrasele de cont;
- contractele de credit;
- actele de donație;
- certificatele de moștenitor;
- contractele de împrumut;
- alte documente care demonstrează proveniența sumelor utilizate.
În practică, o locuință sau un autoturism pot fi cumpărate din economii realizate în timp, dintr-un credit bancar, dintr-o donație, dintr-o moștenire sau din alte venituri legale. Important este ca aceste surse să poată fi dovedite cu documente.
Cum începe procedura
Verificarea nu începe fără ca persoana vizată să fie informată.
ANAF transmite un aviz de verificare cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii controlului. În document sunt menționate perioada supusă verificării, documentele solicitate și drepturile contribuabilului.
De asemenea, persoana verificată poate fi obligată să completeze o declarație privind patrimoniul și veniturile deținute.
În timpul verificării, contribuabilul are dreptul să prezinte documente și explicații și poate solicita o singură amânare a începerii procedurii, dacă există motive justificate.
Verificările pot fi făcute și prin selecție aleatorie
Începând cu 1 ianuarie 2026, legislația permite ANAF să selecteze pentru verificarea situației fiscale personale și persoane fizice alese aleatoriu.
Aceste verificări nu înlocuiesc analiza de risc și sunt limitate prin lege. Numărul persoanelor selectate aleatoriu nu poate depăși 10% din totalul verificărilor efectuate într-un an.
Scopul măsurii este de a crește gradul de conformare fiscală și de a verifica dacă veniturile declarate corespund situației patrimoniale reale.
Ce se întâmplă dacă ANAF descoperă diferențe
Dacă, în urma verificării, inspectorii constată că există venituri nedeclarate sau diferențe între veniturile declarate și cele estimate, pot emite o decizie de impunere prin care stabilesc obligațiile fiscale suplimentare.
În funcție de situație, pot fi calculate și dobânzi sau penalități, conform legislației fiscale.
Specialiștii recomandă persoanelor care fac achiziții importante să păstreze toate documentele privind proveniența banilor, fie că este vorba despre salarii, economii, credite bancare, donații sau moșteniri. Aceste acte pot reprezenta principala dovadă în cazul unei verificări fiscale și pot demonstra că bunurile au fost cumpărate din surse legale și declarate corespunzător.