Racheta SpaceX lovește primele turbulențe pe bursă. Acțiunile companiei lui Elon Musk au început să coboare după euforia IPO-ului

Entuziasmul investitorilor s-a lovit de realitatea evaluării uriașe

Debutul SpaceX pe bursă a fost tratat de investitori ca un eveniment istoric. Compania a atras 75 de miliarde de dolari prin IPO și a pornit cu o evaluare de aproximativ 1,77 trilioane de dolari. În primele ședințe de tranzacționare, cererea a fost atât de mare încât acțiunile au crescut rapid, iar evaluarea de piață a companiei a trecut de praguri care o apropie de cele mai mari nume din tehnologie.

Problema este că o astfel de evaluare vine la pachet cu așteptări enorme. SpaceX nu mai este privită doar ca o companie de rachete, ci ca un conglomerat care combină lansări spațiale, internet prin satelit, infrastructură AI și ambiții care depășesc cu mult industria aerospațială clasică. Pentru susținătorii lui Elon Musk, acesta este exact motivul pentru care acțiunea merită o primă uriașă. Pentru sceptici, este tocmai semnalul că piața plătește mai mult pentru viziune decât pentru rezultate financiare clare.

Primele scăderi nu anulează debutul spectaculos, dar arată că investitorii încep să testeze limitele poveștii. După ce acțiunea a urcat agresiv într-un timp foarte scurt, o corecție era aproape inevitabilă. Diferența importantă este că SpaceX nu se tranzacționează ca o companie obișnuită, ci ca un simbol al viitorului promovat de Musk, iar asta poate amplifica atât creșterile, cât și căderile.

Pentru bursă, SpaceX intră astfel într-o zonă extrem de sensibilă. Orice veste despre Starlink, lansări, contracte guvernamentale, cheltuieli AI sau planuri spațiale poate mișca puternic prețul acțiunilor. Iar pentru investitorii obișnuiți, promisiunea unei companii care vrea să schimbe accesul la spațiu vine la pachet cu riscul unei volatilități pe măsură.

xAI, Starlink și pariul pe viitorul care încă nu produce suficient

Unul dintre motivele pentru care SpaceX a fost primită cu atât de mult interes este faptul că nu mai este doar compania rachetelor Falcon și a programului Starship. În noua formulă, afacerile legate de AI, infrastructură de calcul și ecosistemul xAI au devenit o parte importantă a poveștii vândute investitorilor. Practic, SpaceX este prezentată ca o companie aflată la intersecția dintre spațiu, internet global și inteligență artificială.

Această combinație poate suna spectaculos, dar ridică și întrebări serioase. Dezvoltarea AI consumă sume uriașe, iar infrastructura necesară pentru modele avansate presupune costuri mari cu energie, centre de date și cipuri. Dacă aceste investiții nu se transformă rapid în venituri solide, piața ar putea deveni mult mai puțin răbdătoare decât a fost în primele zile de tranzacționare.

Starlink rămâne una dintre cele mai importante surse de venit și una dintre diviziile care oferă SpaceX o poveste comercială mai ușor de înțeles. Serviciul de internet prin satelit are clienți în numeroase țări și a devenit esențial inclusiv în zone izolate sau în contexte militare și de urgență. Totuși, extinderea constelației de sateliți, menținerea rețelei și competiția globală nu sunt deloc ieftine.