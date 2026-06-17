Racheta SpaceX lovește primele turbulențe pe bursă. Acțiunile companiei lui Elon Musk au început să coboare după euforia IPO-ului
SpaceX a avut parte de un debut bursier spectaculos, dar primele semne de răcire au apărut deja. Compania fondată de Elon Musk a intrat pe piață cu unul dintre cele mai mari IPO-uri din istorie, iar investitorii au împins rapid acțiunile la niveluri care au transformat producătorul de rachete, sateliți și servicii AI într-un gigant evaluat la peste două trilioane de dolari.
După câteva zile de entuziasm aproape neîntrerupt, acțiunile SpaceX au început însă să piardă din avânt, conform presei străine. Titlurile au urcat de la prețul de listare de 135 de dolari la peste 200 de dolari, au atins un vârf de peste 220 de dolari, apoi au coborât spre zona de 200 de dolari. Nu este încă o prăbușire, dar este prima corecție vizibilă după valul de cumpărări care a însoțit listarea.
Entuziasmul investitorilor s-a lovit de realitatea evaluării uriașe
Debutul SpaceX pe bursă a fost tratat de investitori ca un eveniment istoric. Compania a atras 75 de miliarde de dolari prin IPO și a pornit cu o evaluare de aproximativ 1,77 trilioane de dolari. În primele ședințe de tranzacționare, cererea a fost atât de mare încât acțiunile au crescut rapid, iar evaluarea de piață a companiei a trecut de praguri care o apropie de cele mai mari nume din tehnologie.
Problema este că o astfel de evaluare vine la pachet cu așteptări enorme. SpaceX nu mai este privită doar ca o companie de rachete, ci ca un conglomerat care combină lansări spațiale, internet prin satelit, infrastructură AI și ambiții care depășesc cu mult industria aerospațială clasică. Pentru susținătorii lui Elon Musk, acesta este exact motivul pentru care acțiunea merită o primă uriașă. Pentru sceptici, este tocmai semnalul că piața plătește mai mult pentru viziune decât pentru rezultate financiare clare.
Primele scăderi nu anulează debutul spectaculos, dar arată că investitorii încep să testeze limitele poveștii. După ce acțiunea a urcat agresiv într-un timp foarte scurt, o corecție era aproape inevitabilă. Diferența importantă este că SpaceX nu se tranzacționează ca o companie obișnuită, ci ca un simbol al viitorului promovat de Musk, iar asta poate amplifica atât creșterile, cât și căderile.
Pentru bursă, SpaceX intră astfel într-o zonă extrem de sensibilă. Orice veste despre Starlink, lansări, contracte guvernamentale, cheltuieli AI sau planuri spațiale poate mișca puternic prețul acțiunilor. Iar pentru investitorii obișnuiți, promisiunea unei companii care vrea să schimbe accesul la spațiu vine la pachet cu riscul unei volatilități pe măsură.
xAI, Starlink și pariul pe viitorul care încă nu produce suficient
Unul dintre motivele pentru care SpaceX a fost primită cu atât de mult interes este faptul că nu mai este doar compania rachetelor Falcon și a programului Starship. În noua formulă, afacerile legate de AI, infrastructură de calcul și ecosistemul xAI au devenit o parte importantă a poveștii vândute investitorilor. Practic, SpaceX este prezentată ca o companie aflată la intersecția dintre spațiu, internet global și inteligență artificială.
Această combinație poate suna spectaculos, dar ridică și întrebări serioase. Dezvoltarea AI consumă sume uriașe, iar infrastructura necesară pentru modele avansate presupune costuri mari cu energie, centre de date și cipuri. Dacă aceste investiții nu se transformă rapid în venituri solide, piața ar putea deveni mult mai puțin răbdătoare decât a fost în primele zile de tranzacționare.
Starlink rămâne una dintre cele mai importante surse de venit și una dintre diviziile care oferă SpaceX o poveste comercială mai ușor de înțeles. Serviciul de internet prin satelit are clienți în numeroase țări și a devenit esențial inclusiv în zone izolate sau în contexte militare și de urgență. Totuși, extinderea constelației de sateliți, menținerea rețelei și competiția globală nu sunt deloc ieftine.
La toate acestea se adaugă ambițiile uriașe ale lui Musk privind centre de date orbitale și o infrastructură spațială care să schimbe felul în care funcționează tehnologia pe Pământ. Pentru unii investitori, aceasta este următoarea frontieră. Pentru alții, este o proiecție extrem de îndrăzneață, încă greu de transformat într-un model economic previzibil.
Acțiunea SpaceX intră în zona în care hype-ul nu mai este suficient
Prima scădere susținută a acțiunilor SpaceX nu înseamnă că investitorii și-au pierdut încrederea în companie. Înseamnă însă că perioada de euforie pură începe să fie înlocuită de întrebări mai incomode: cât poate crește compania, cât de repede poate deveni profitabilă și cât din evaluarea actuală este susținută de cifre, nu doar de reputația lui Elon Musk.
Comparația cu Tesla este inevitabilă. Și acolo, investitorii au plătit ani întregi pentru o viziune, nu doar pentru vânzări sau profit. Acțiunile au avut perioade de creșteri explozive, dar și scăderi brutale, tocmai pentru că piața a reacționat mereu la combinația dintre rezultate, promisiuni și personalitatea lui Musk. SpaceX pare să intre într-un scenariu similar, dar la o scară și mai mare.
Pentru moment, compania rămâne una dintre cele mai urmărite listări ale deceniului. Prețul acțiunii este încă mult peste nivelul IPO-ului, iar interesul investitorilor nu a dispărut. Totuși, primul recul arată că nici măcar SpaceX nu poate sfida gravitația bursieră la nesfârșit.
Marele test abia acum începe. După spectacolul listării, SpaceX va trebui să demonstreze că poate transforma ambițiile uriașe în rezultate financiare credibile. Altfel, racheta care a dus compania lui Elon Musk la o evaluare istorică ar putea intra într-o zonă de turbulențe mult mai serioase decât prima corecție de pe bursă.