Greșeli pentru care poți rămâne fără permis de conducere în Grecia. O simplă parcare l-a lăsat pe un român fără dreptul de a conduce timp de două luni

Parcarea pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități se sancționează sever

Șoferul spune că nu știa că legislația din Grecia prevede și suspendarea permisului pentru această abatere.

„Am venit în vacanță în Halkidiki și am trecut printr-o situație destul de neplăcută în Nea Moudania. Din greșeală am parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Am plătit amenda de 150 de euro, ceea ce este normal și ne asumăm greșeala. Însă poliția ne-a reținut și permisul de conducere pentru 60 de zile și nu a vrut să ni-l înapoieze după plata amenzii”, a relatat acesta.

Ulterior, românul a aflat că sancțiunea este prevăzută expres de legislația elenă și că ocuparea nejustificată a unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități atrage atât amendă, cât și reținerea permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile.

În încercarea de a găsi o soluție, acesta i-a întrebat pe ceilalți români dacă există posibilitatea recuperării permisului înainte de expirarea termenului sau dacă suspendarea îi interzice să conducă și în România.

Ce au răspuns alți români

Postarea a generat numeroase comentarii din partea românilor care locuiesc în Grecia sau au trecut prin situații asemănătoare.

Unii au explicat că, în anumite cazuri, șoferii care demonstrează că trebuie să se întoarcă în România au reușit să își recupereze permisul mai devreme, după achitarea amenzii și depunerea unei cereri la poliția elenă.

Alții au recomandat solicitarea unui duplicat al permisului în România, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, însă au atras atenția că documentul nu trebuie declarat în mod fals ca fiind pierdut sau furat.

Au existat și reacții critice la adresa șoferului.