Greșeli pentru care poți rămâne fără permis de conducere în Grecia. O simplă parcare l-a lăsat pe un român fără dreptul de a conduce timp de două luni
Grecia aplică unele dintre cele mai dure sancțiuni rutiere din Europa, iar turiștii români descoperă adesea acest lucru abia după ce sunt opriți de poliție. O simplă încălcare a regulilor de parcare poate duce nu doar la amendă, ci și la suspendarea permisului de conducere pentru două luni.
Un român aflat în vacanță în Halkidiki a povestit pe un forum dedicat turiștilor experiența prin care a trecut după ce și-a lăsat mașina pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. Deși a plătit imediat amenda de 150 de euro și și-a recunoscut greșeala, autoritățile elene i-au reținut permisul pentru 60 de zile.
Parcarea pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități se sancționează sever
Șoferul spune că nu știa că legislația din Grecia prevede și suspendarea permisului pentru această abatere.
„Am venit în vacanță în Halkidiki și am trecut printr-o situație destul de neplăcută în Nea Moudania. Din greșeală am parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Am plătit amenda de 150 de euro, ceea ce este normal și ne asumăm greșeala. Însă poliția ne-a reținut și permisul de conducere pentru 60 de zile și nu a vrut să ni-l înapoieze după plata amenzii”, a relatat acesta.
Ulterior, românul a aflat că sancțiunea este prevăzută expres de legislația elenă și că ocuparea nejustificată a unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități atrage atât amendă, cât și reținerea permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile.
În încercarea de a găsi o soluție, acesta i-a întrebat pe ceilalți români dacă există posibilitatea recuperării permisului înainte de expirarea termenului sau dacă suspendarea îi interzice să conducă și în România.
Ce au răspuns alți români
Postarea a generat numeroase comentarii din partea românilor care locuiesc în Grecia sau au trecut prin situații asemănătoare.
Unii au explicat că, în anumite cazuri, șoferii care demonstrează că trebuie să se întoarcă în România au reușit să își recupereze permisul mai devreme, după achitarea amenzii și depunerea unei cereri la poliția elenă.
Alții au recomandat solicitarea unui duplicat al permisului în România, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, însă au atras atenția că documentul nu trebuie declarat în mod fals ca fiind pierdut sau furat.
Au existat și reacții critice la adresa șoferului.
„Foarte bine fac grecii, așa ar trebui să fie peste tot în lume, permisul suspendat pe minimum 60 de zile”, a comentat unul dintre utilizatori.
Alte abateri pentru care poți rămâne fără permis în Grecia
Ministerul Afacerilor Externe și Consulatul General al României la Salonic avertizează că autoritățile elene desfășoară controale rutiere intense, în special în zonele turistice.
Printre faptele sancționate sever se numără:
- ocuparea locurilor de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități;
- folosirea telefonului mobil la volan;
- nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție;
- depășirea limitei legale de viteză;
- conducerea sub influența alcoolului;
- circulația pe benzile rezervate transportului public;
- conducerea unui vehicul fără asigurare obligatorie.
În cazul utilizării telefonului mobil la volan fără producerea unui accident, sancțiunea poate ajunge la 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile. La recidivă, amenda și perioada de suspendare cresc considerabil, iar dacă abaterea provoacă un accident, șoferul poate primi o amendă de până la 4.000 de euro, iar permisul îi poate fi suspendat chiar și pentru opt ani.
Ce se întâmplă dacă permisul este reținut în străinătate
Atunci când permisul este reținut de autoritățile unui alt stat, documentul nu rămâne definitiv acolo. Acesta este transmis Ambasadei sau Consulatului României, apoi ajunge la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), fiind trimis ulterior serviciului rutier din județul de domiciliu al titularului.
Procedura poate dura între 30 și 90 de zile.
După revenirea în România, șoferii pot solicita, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, o dovadă cu drept de circulație pe teritoriul României. Pentru aceasta sunt necesare cererea-tip, actul de identitate, procesul-verbal întocmit de autoritățile străine și traducerea autorizată în limba română a acestuia. Fără traducerea documentului, solicitarea poate fi respinsă.