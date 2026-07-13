Elon Musk le cere angajaților Tesla să treacă la Grok, apoi spune că nu îi obligă. Miza reală este factura uriașă pentru AI

Ulterior, Musk a negat că angajații ar fi obligați să folosească modelul intern atunci când alternativele sunt mai performante. El a transmis că echipele ar trebui să continue să utilizeze produsele altor companii dacă acestea oferă rezultate mai bune. Cele două mesaje nu se exclud complet: Tesla poate încuraja folosirea Grok pentru sarcinile obișnuite fără să interzică modelele rivale în proiectele dificile.

Costul per sarcină devine la fel de important ca performanța

Instrumentele AI pentru programare au devenit o cheltuială semnificativă în companiile mari. Un singur dezvoltator poate utiliza zilnic volume ridicate de tokenuri pentru analizarea codului, generarea testelor, depanare și documentație. La nivelul a mii de angajați, diferența de câțiva cenți sau zeci de cenți pe sarcină poate ajunge la milioane de euro anual.

Principalul argument în favoarea Grok 4.5 ar fi costul. Modelul este prezentat drept mult mai ieftin pentru multe operațiuni decât variantele premium ale rivalilor. Musk a recunoscut public că un model concurent poate fi mai bun în sarcinile foarte dificile, dar a argumentat că majoritatea cererilor nu necesită nivelul maxim de performanță.

Aceasta este o abordare utilizată deja de multe organizații. Solicitările simple sunt trimise către modele rapide și ieftine, iar problemele complexe sunt escaladate către sisteme mai scumpe. Economiile pot fi mari fără o scădere vizibilă a productivității, dacă rutarea este făcută corect.

Riscul apare atunci când angajații sunt încurajați prea agresiv să folosească instrumentul mai ieftin. O eroare introdusă într-un sistem de producție, într-un software auto sau într-o componentă de siguranță poate costa mult mai mult decât economia obținută la tokenuri. Pentru Tesla, codul nu controlează doar site-uri și aplicații, ci și automobile, roboți, fabrici și infrastructură energetică.

Conflictul dintre interesul Tesla și ecosistemul lui Musk

Discuția are și o dimensiune de guvernanță corporativă. Tesla este o companie listată la bursă, cu acționari proprii. Grok aparține unui alt ecosistem de companii asociate cu Musk. O decizie prin care Tesla mută cheltuieli către un produs controlat de directorul său executiv trebuie justificată prin beneficii clare pentru Tesla.

Folosirea Grok ar putea avea avantaje reale. Datele sensibile pot fi gestionate prin acorduri interne mai stricte, integrarea poate fi adaptată nevoilor companiei, iar xAI poate modifica rapid modelul pe baza feedbackului primit de la inginerii Tesla. Musk le-ar fi cerut angajaților să îi trimită direct observații despre problemele întâlnite.