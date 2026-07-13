Elon Musk le cere angajaților Tesla să treacă la Grok, apoi spune că nu îi obligă. Miza reală este factura uriașă pentru AI
Elon Musk a provocat o nouă controversă în interiorul companiilor sale după apariția informației că le-a cerut angajaților Tesla să folosească Grok 4.5 „atunci când este posibil”. Modelul de inteligență artificială este dezvoltat de xAI, companie controlată tot de Musk, iar recomandarea a venit după limitarea cheltuielilor angajaților Tesla pentru servicii AI externe.
Potrivit informațiilor inițiale, Tesla ar fi stabilit un plafon de 200 de dolari pe săptămână pentru instrumente oferite de OpenAI, Anthropic și Google. La cursul de referință al euro din 10 iulie 2026, suma este echivalentă cu aproximativ 175 de euro. Grok ar fi fost exceptat de la plafon.
Ulterior, Musk a negat că angajații ar fi obligați să folosească modelul intern atunci când alternativele sunt mai performante. El a transmis că echipele ar trebui să continue să utilizeze produsele altor companii dacă acestea oferă rezultate mai bune. Cele două mesaje nu se exclud complet: Tesla poate încuraja folosirea Grok pentru sarcinile obișnuite fără să interzică modelele rivale în proiectele dificile.
Costul per sarcină devine la fel de important ca performanța
Instrumentele AI pentru programare au devenit o cheltuială semnificativă în companiile mari. Un singur dezvoltator poate utiliza zilnic volume ridicate de tokenuri pentru analizarea codului, generarea testelor, depanare și documentație. La nivelul a mii de angajați, diferența de câțiva cenți sau zeci de cenți pe sarcină poate ajunge la milioane de euro anual.
Principalul argument în favoarea Grok 4.5 ar fi costul. Modelul este prezentat drept mult mai ieftin pentru multe operațiuni decât variantele premium ale rivalilor. Musk a recunoscut public că un model concurent poate fi mai bun în sarcinile foarte dificile, dar a argumentat că majoritatea cererilor nu necesită nivelul maxim de performanță.
Aceasta este o abordare utilizată deja de multe organizații. Solicitările simple sunt trimise către modele rapide și ieftine, iar problemele complexe sunt escaladate către sisteme mai scumpe. Economiile pot fi mari fără o scădere vizibilă a productivității, dacă rutarea este făcută corect.
Riscul apare atunci când angajații sunt încurajați prea agresiv să folosească instrumentul mai ieftin. O eroare introdusă într-un sistem de producție, într-un software auto sau într-o componentă de siguranță poate costa mult mai mult decât economia obținută la tokenuri. Pentru Tesla, codul nu controlează doar site-uri și aplicații, ci și automobile, roboți, fabrici și infrastructură energetică.
Conflictul dintre interesul Tesla și ecosistemul lui Musk
Discuția are și o dimensiune de guvernanță corporativă. Tesla este o companie listată la bursă, cu acționari proprii. Grok aparține unui alt ecosistem de companii asociate cu Musk. O decizie prin care Tesla mută cheltuieli către un produs controlat de directorul său executiv trebuie justificată prin beneficii clare pentru Tesla.
Folosirea Grok ar putea avea avantaje reale. Datele sensibile pot fi gestionate prin acorduri interne mai stricte, integrarea poate fi adaptată nevoilor companiei, iar xAI poate modifica rapid modelul pe baza feedbackului primit de la inginerii Tesla. Musk le-ar fi cerut angajaților să îi trimită direct observații despre problemele întâlnite.
Pe de altă parte, inginerii trebuie să poată alege instrumentul potrivit. Un model bun la conversație generală nu este automat cel mai bun la analizarea unui proiect software mare, rezolvarea erorilor sau scrierea codului sigur. Benchmarkurile citate de publicațiile americane plasează Grok 4.5 în urma unor rivali la anumite teste de programare, deși diferențele depind mult de metodologie.
Situația arată cât de repede s-a schimbat piața muncii din tehnologie. În urmă cu câțiva ani, o companie plătea licențe pentru editoare și platforme cloud. Acum trebuie să stabilească bugete pentru fiecare interacțiune cu un model AI și să decidă ce nivel de inteligență justifică prețul.
Pentru angajații Tesla, soluția probabilă va fi un sistem mixt. Grok poate deveni opțiunea implicită pentru sarcini de rutină, iar modelele concurente pot rămâne disponibile atunci când oferă rezultate măsurabil mai bune. Miza nu este loialitatea față de o marcă AI, ci costul total al muncii corecte, inclusiv timpul pierdut verificând și reparând răspunsurile greșite.