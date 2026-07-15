Grok Build a încărcat codul complet al utilizatorilor în cloud. Elon Musk promite ștergerea datelor

Instrumentul trimitea întregul proiect, nu doar fișierele citite

Problema a fost identificată de cercetătorul independent Cereblab. Acesta a analizat traficul de rețea generat de versiunea 0.2.93 a aplicației Grok Build CLI. Testele au arătat că instrumentul crea un pachet cu întregul repository urmărit prin Git.

Arhiva includea fișierele proiectului și istoricul complet al modificărilor. În testul realizat de cercetător, au fost recuperate inclusiv informații dintr-un fișier pe care agentul primise instrucțiuni să nu îl deschidă. Au apărut și secrete eliminate din versiunea curentă, dar rămase în istoricul Git.

Acest lucru este important deoarece ștergerea unei parole din fișier nu o elimină automat din versiunile anterioare. Un repository poate păstra API keys, parole pentru baze de date, tokenuri cloud sau adrese interne ale serverelor.

Setarea de confidențialitate nu oprea transmiterea

Grok Build avea o opțiune prin care utilizatorii puteau refuza păstrarea datelor pentru antrenarea modelelor. Raportul susține însă că dezactivarea acestei funcții nu oprea trimiterea repository-ului către cloud.

Setarea controla modul în care compania păstra sau utiliza datele. Nu controla neapărat ce informații părăseau calculatorul. Comanda /privacy disponibilă în aplicație funcționa la nivelul unei sesiuni, dar nu era mecanismul care a oprit transferul proiectelor.

După publicarea rezultatelor, serverele companiei au început să trimită instrucțiunea disable_codebase_upload: true . Cercetătorul a repetat testele și nu a mai observat încărcarea arhivei. Modificarea pare să fi fost aplicată de la distanță, fără ca utilizatorii să fie obligați să instaleze imediat o versiune nouă.

Codul sursă putea dezvălui întreaga infrastructură

Un proiect software nu conține doar instrucțiuni de programare. El poate descrie arhitectura unei companii, serviciile folosite și metodele de autentificare. Poate dezvălui vulnerabilități, date personale sau informații despre produse care nu au fost lansate.