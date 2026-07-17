Noul drum spectaculos din România care traversează cinci județe. Lucrările avansează într-una dintre cele mai pitorești zone din țară

Drumul care unește Transalpina cu Valea Jiului

DN 7A face legătura între Petroșani, Obârșia Lotrului, Voineasa și Valea Oltului. Șoseaua a fost construită în anii ’60 și ’70 pentru a deservi lucrările de amenajare hidroenergetică de pe Valea Lotrului, iar în prezent reprezintă una dintre cele mai spectaculoase rute turistice din România.

La Obârșia Lotrului, drumul se intersectează cu Transalpina (DN 67C), cea mai înaltă șosea din România, oferind acces rapid către Pasul Urdele și alte atracții montane din Masivul Parâng.

De-a lungul traseului se află Lacul Vidra, amenajat la aproape 1.300 de metri altitudine. Lacul de acumulare are o suprafață de aproximativ 1.000 de hectare și o lungime de peste nouă kilometri, fiind înconjurat de păduri de conifere și de culmi montane spectaculoase.

În apropiere se află și Domeniul Schiabil Transalpina, una dintre cele mai moderne zone dedicate sporturilor de iarnă din România. De aici, turiștii pot urca cu telegondola până la aproximativ 1.800 de metri altitudine, iar traseele montane continuă spre vârfurile de peste 2.000 de metri.

Investiție de aproape 100 de milioane de lei

Lucrările de modernizare se desfășoară pe tronsonul cuprins între kilometrul 63+200 și kilometrul 86+601, de la Lacul Vidra până în apropierea Pasului Groapa Seacă, la limita dintre județele Vâlcea și Hunedoara.

Contractul a fost semnat în 2024, iar lucrările sunt executate de asocierea condusă de Maristar Com.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, pe șantier lucrează aproximativ 120 de muncitori și sunt mobilizate aproape 50 de utilaje și autovehicule.