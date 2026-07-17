Noul drum spectaculos din România care traversează cinci județe. Lucrările avansează într-una dintre cele mai pitorești zone din țară
19Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România se află în plin proces de modernizare. DN 7A, șoseaua care traversează Munții Lotrului și leagă cinci județe, beneficiază de investiții de aproape 100 de milioane de lei pentru consolidarea versanților și modernizarea infrastructurii. Traseul oferă acces către Lacul Vidra, Domeniul Schiabil Transalpina și unele dintre cele mai frumoase peisaje din Carpații Meridionali.
Considerat de mulți o alternativă la Transalpina, DN 7A traversează una dintre cele mai pitorești regiuni montane din țară, aflată la granița județelor Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Gorj.
Drumul care unește Transalpina cu Valea Jiului
DN 7A face legătura între Petroșani, Obârșia Lotrului, Voineasa și Valea Oltului. Șoseaua a fost construită în anii ’60 și ’70 pentru a deservi lucrările de amenajare hidroenergetică de pe Valea Lotrului, iar în prezent reprezintă una dintre cele mai spectaculoase rute turistice din România.
La Obârșia Lotrului, drumul se intersectează cu Transalpina (DN 67C), cea mai înaltă șosea din România, oferind acces rapid către Pasul Urdele și alte atracții montane din Masivul Parâng.
De-a lungul traseului se află Lacul Vidra, amenajat la aproape 1.300 de metri altitudine. Lacul de acumulare are o suprafață de aproximativ 1.000 de hectare și o lungime de peste nouă kilometri, fiind înconjurat de păduri de conifere și de culmi montane spectaculoase.
În apropiere se află și Domeniul Schiabil Transalpina, una dintre cele mai moderne zone dedicate sporturilor de iarnă din România. De aici, turiștii pot urca cu telegondola până la aproximativ 1.800 de metri altitudine, iar traseele montane continuă spre vârfurile de peste 2.000 de metri.
Investiție de aproape 100 de milioane de lei
Lucrările de modernizare se desfășoară pe tronsonul cuprins între kilometrul 63+200 și kilometrul 86+601, de la Lacul Vidra până în apropierea Pasului Groapa Seacă, la limita dintre județele Vâlcea și Hunedoara.
Contractul a fost semnat în 2024, iar lucrările sunt executate de asocierea condusă de Maristar Com.
Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, pe șantier lucrează aproximativ 120 de muncitori și sunt mobilizate aproape 50 de utilaje și autovehicule.
„Lucrările pe DN 7A continuă în ritm susținut. Pe sectorul de drum cuprins între km 63+200 și km 86+601 se execută lucrări complexe pentru consolidarea și protecția versanților, modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței circulației. În această perioadă sunt mobilizați aproximativ 120 de muncitori și 50 de utilaje și autovehicule”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.
Ce lucrări sunt realizate pe DN 7A
Proiectul urmărește creșterea siguranței circulației pe unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din zona montană.
Pe parcursul lucrărilor vor fi construite patru poduri noi, iar un alt pod va fi reabilitat. De asemenea, structura rutieră va fi consolidată pe întreaga lungime a tronsonului, iar în anumite sectoare vor fi realizate casete de lărgire pentru îmbunătățirea circulației.
Proiectul include amenajarea a aproximativ 23 de kilometri de șanțuri și rigole pentru colectarea și evacuarea apelor, intervenții la 126 de podețe, montarea unor parapeți metalici noi și instalarea plaselor de protecție în zonele expuse căderilor de pietre.
În plus, pe versanți vor fi construite ziduri de sprijin și structuri de consolidare din gabioane și coloane forate, pentru reducerea riscului de alunecări de teren și prăbușiri de roci.
La finalizarea investiției, DN 7A va oferi condiții mai bune de circulație atât pentru turiștii care aleg traseul dintre Valea Jiului și Voineasa, cât și pentru cei care vor să descopere Lacul Vidra, Domeniul Schiabil Transalpina și peisajele spectaculoase din Munții Lotrului.