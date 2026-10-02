Sony aduce AI-ul de pe PS5 Pro și pe PS5 standard. Două jocuri primesc deja noul QSSR
Sony aduce pe PlayStation 5 standard o tehnologie de upscaling bazată pe inteligență artificială, un avantaj care până acum era asociat cu PS5 Pro. Noua soluție se numește Quick Spectral Super Resolution, prescurtat QSSR, și promite imagini mai clare și mai stabile fără ca jocurile să fie randate nativ la rezoluția finală, potrivit anunțului oficial publicat de PlayStation.
Primele jocuri care primesc QSSR sunt „Marvel’s Wolverine” și „Ghost of Yōtei”. Ambele sunt actualizate pentru a include noua opțiune grafică. Sony spune că tehnologia va fi pusă ulterior la dispoziția dezvoltatorilor PlayStation, astfel că lista titlurilor compatibile ar putea crește.
Ce este QSSR și de ce contează pentru PS5 standard
QSSR este o versiune mai eficientă a tehnologiei de reconstrucție a imaginii folosite de Sony. Sistemul analizează cadrul afișat și folosește inteligența artificială pentru a reconstrui o imagine cu mai multe detalii și o stabilitate mai bună în mișcare.
Ideea este asemănătoare cu PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Aceasta a fost una dintre tehnologiile importante introduse odată cu PS5 Pro. Playtech a scris anterior despre upgrade-ul major primit de PSSR pe PlayStation 5 Pro, menit să îmbunătățească claritatea și stabilitatea imaginii.
Există însă o diferență importantă. PS5 standard nu dispune de aceeași putere hardware dedicată sarcinilor de machine learning precum PS5 Pro. Sony a trebuit astfel să creeze o variantă mai puțin solicitantă.
QSSR folosește o arhitectură neuronală simplificată și o implementare optimizată special pentru consola de bază. Tehnologia a fost dezvoltată în cadrul Project Amethyst, colaborarea dintre Sony și AMD pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii grafice bazate pe AI.
Wolverine și Ghost of Yōtei sunt primele jocuri compatibile
„Marvel’s Wolverine” este unul dintre primele două titluri în care poate fi testată tehnologia. Insomniac Games spune că QSSR îmbunătățește claritatea la nivel de pixel și stabilitatea imaginii. Efectul ar trebui să fie vizibil mai ales în zonele cu multe detalii.
Jocul este deja una dintre producțiile importante pentru actuala generație PlayStation. Playtech a analizat cum rulează Wolverine pe PS5 și PS5 Pro, inclusiv diferențele dintre modurile grafice și rezoluțiile folosite de cele două console.
Al doilea titlu este „Ghost of Yōtei”. Sucker Punch spune că noua tehnologie ajută la păstrarea detaliilor fine din personaje și decoruri. În același timp, ar trebui să reducă unele dintre artefactele vizibile atunci când obiectele sunt în mișcare.
„Ghost of Yōtei” rămâne unul dintre proiectele tehnic ambițioase ale studioului. În timpul dezvoltării au fost testate numeroase idei care nu au mai ajuns în versiunea finală, iar Playtech a prezentat anterior conceptele eliminate din Ghost of Yōtei.
PS5 Pro rămâne consola cu varianta mai puternică
Introducerea QSSR nu elimină avantajul tehnic al PS5 Pro. Sony spune clar că PSSR rămâne soluția superioară. Consola mai puternică are hardware dedicat care permite utilizarea unor modele mai complexe și atingerea unor rezoluții mai ridicate.
Pe PS5 standard, dezvoltatorii vor trebui să lucreze cu limite mai stricte. În anumite jocuri, rezoluția internă de randare poate fi mai mică înainte ca QSSR să reconstruiască imaginea. Obiectivul este găsirea unui echilibru între performanță și claritate.
Un avantaj important este însă ușurința cu care tehnologia poate fi implementată. Pentru jocurile care folosesc deja PSSR, adaptarea la QSSR poate necesita doar câteva zile de ajustări. Asta ar putea accelera adoptarea în titlurile existente.
Sony spune că QSSR va fi disponibil pe scară largă pentru dezvoltatorii PlayStation. Prin urmare, „Wolverine” și „Ghost of Yōtei” sunt doar începutul. PS5 standard primește astfel o funcție care reduce, cel puțin în zona reconstrucției imaginii, distanța tehnologică față de modelul Pro.