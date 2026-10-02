Sony aduce AI-ul de pe PS5 Pro și pe PS5 standard. Două jocuri primesc deja noul QSSR

Ce este QSSR și de ce contează pentru PS5 standard

QSSR este o versiune mai eficientă a tehnologiei de reconstrucție a imaginii folosite de Sony. Sistemul analizează cadrul afișat și folosește inteligența artificială pentru a reconstrui o imagine cu mai multe detalii și o stabilitate mai bună în mișcare.

Ideea este asemănătoare cu PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Aceasta a fost una dintre tehnologiile importante introduse odată cu PS5 Pro. Playtech a scris anterior despre upgrade-ul major primit de PSSR pe PlayStation 5 Pro, menit să îmbunătățească claritatea și stabilitatea imaginii.

Există însă o diferență importantă. PS5 standard nu dispune de aceeași putere hardware dedicată sarcinilor de machine learning precum PS5 Pro. Sony a trebuit astfel să creeze o variantă mai puțin solicitantă.

QSSR folosește o arhitectură neuronală simplificată și o implementare optimizată special pentru consola de bază. Tehnologia a fost dezvoltată în cadrul Project Amethyst, colaborarea dintre Sony și AMD pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii grafice bazate pe AI.

Wolverine și Ghost of Yōtei sunt primele jocuri compatibile

„Marvel’s Wolverine” este unul dintre primele două titluri în care poate fi testată tehnologia. Insomniac Games spune că QSSR îmbunătățește claritatea la nivel de pixel și stabilitatea imaginii. Efectul ar trebui să fie vizibil mai ales în zonele cu multe detalii.

Jocul este deja una dintre producțiile importante pentru actuala generație PlayStation. Playtech a analizat cum rulează Wolverine pe PS5 și PS5 Pro, inclusiv diferențele dintre modurile grafice și rezoluțiile folosite de cele două console.

Al doilea titlu este „Ghost of Yōtei”. Sucker Punch spune că noua tehnologie ajută la păstrarea detaliilor fine din personaje și decoruri. În același timp, ar trebui să reducă unele dintre artefactele vizibile atunci când obiectele sunt în mișcare.