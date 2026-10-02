Un tânăr din România, prins în ancheta internațională care vizează gruparea KillSec
Un tânăr de 24 de ani a fost reținut în România într-o amplă operațiune internațională împotriva grupării de criminalitate informatică KillSec, anchetă care vizează aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial. În același timp, autoritățile au preluat controlul asupra site-ului folosit de grupare pentru a amenința victimele cu publicarea datelor furate.
Operațiunea, denumită KillSwitch, s-a desfășurat pe 30 septembrie în mai multe țări și a implicat autorități din Europa și Statele Unite. În România, acțiunea a fost coordonată de DIICOT și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu patru percheziții în București și județul Vaslui, scrie The Hacker News.
Ce s-a întâmplat în România
Procurorii DIICOT au anunțat că tânărul de 24 de ani este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj. El a fost reținut pe 30 septembrie, iar pe 1 octombrie procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Potrivit anchetatorilor, probele strânse până acum indică faptul că acesta ar fi acționat, începând din octombrie 2023, împreună cu alți membri ai grupării transfrontaliere KillSec. Scopul urmărit ar fi fost obținerea de bani prin furtul de date informatice și vânzarea acestora către alte persoane interesate. Autoritățile române au ridicat în urma perchezițiilor dispozitive de stocare a datelor.
România a făcut parte din investigația internațională alături de Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite. Ancheta a fost coordonată la nivel european cu sprijinul Eurojust și Europol.
Cum acționa gruparea KillSec
Anchetatorii susțin că KillSec obținea acces la sistemele informatice ale organizațiilor prin exploatarea unor vulnerabilități și a unor puncte de acces slab securizate, în special cele asociate serviciilor de stocare în cloud. Membrii grupării ar fi cumpărat inclusiv credențiale de acces de pe Darknet.
După accesarea sistemelor, datele sensibile erau copiate pe infrastructura controlată de atacatori. Ulterior, victimele erau contactate și li se cerea plata unei răscumpărări în criptomonede. Dacă refuzau, gruparea amenința că va publica informațiile furate sau că le va vinde altor organizații criminale.
Site-ul KillSec avea un rol important în această schemă. Autoritățile îl foloseau pentru a publica numele victimelor și pentru a amenința cu publicarea fișierelor sustrase. În unele cazuri, datele puteau fi puse ulterior la dispoziție pentru descărcare.
Investigația internațională se referă la aproximativ 1.000 de atacuri suspectate în întreaga lume, dintre care aproximativ 500 au fost identificate până acum ca fiind reușite. Numărul se poate modifica pe măsură ce anchetatorii analizează datele confiscate. Europol menționează, de asemenea, peste 280 de victime identificate de autoritățile spaniole.
Site-ul KillSec și 110 terabytes de date, preluate de autorități
Una dintre cele mai importante acțiuni ale operațiunii a avut loc chiar în infrastructura grupării. Autoritățile au preluat controlul asupra site-ului KillSec și au securizat cel puțin 110 terabytes de date, împiedicând accesul neautorizat suplimentar la acestea.
În paralel, anchetatorii germani au închis cinci servere, inclusiv serverul principal al grupării și alte sisteme folosite pentru stocarea datelor furate de la victime. Cinci domenii asociate KillSec au primit notificări de confiscare din partea poliției.
În Spania, unde a fost reținut un adolescent de 16 ani considerat de anchetatori principalul operator al grupării, polițiștii au confiscat echipamente informatice, telefoane și portofele pentru criptomonede. O primă analiză a identificat tranzacții care corespund unor plăți de răscumpărare efectuate de victime.
Ancheta a scos la iveală și folosirea AI în infrastructura și activitatea grupării, potrivit poliției din Hamburg, însă autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre modul concret în care era folosită tehnologia.
Ce urmează pentru suspectul din România
Reținerea tânărului de 24 de ani reprezintă componenta românească a unei anchete care se desfășoară simultan în mai multe jurisdicții. Autoritățile continuă să analizeze dispozitivele și datele confiscate, iar informațiile recuperate ar putea duce la identificarea altor victime, atacuri sau persoane implicate.
Eurojust a anunțat că investigația continuă, inclusiv pentru urmărirea banilor obținuți prin atacuri și a tranzacțiilor în criptomonede. În Germania, anchetatorii verifică în continuare posibila implicare a altor membri ai grupării.
În cazul României, DIICOT spune că persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislație și de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.