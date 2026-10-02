Un tânăr din România, prins în ancheta internațională care vizează gruparea KillSec

Ce s-a întâmplat în România

Procurorii DIICOT au anunțat că tânărul de 24 de ani este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj. El a fost reținut pe 30 septembrie, iar pe 1 octombrie procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, probele strânse până acum indică faptul că acesta ar fi acționat, începând din octombrie 2023, împreună cu alți membri ai grupării transfrontaliere KillSec. Scopul urmărit ar fi fost obținerea de bani prin furtul de date informatice și vânzarea acestora către alte persoane interesate. Autoritățile române au ridicat în urma perchezițiilor dispozitive de stocare a datelor.

România a făcut parte din investigația internațională alături de Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite. Ancheta a fost coordonată la nivel european cu sprijinul Eurojust și Europol.

Cum acționa gruparea KillSec

Anchetatorii susțin că KillSec obținea acces la sistemele informatice ale organizațiilor prin exploatarea unor vulnerabilități și a unor puncte de acces slab securizate, în special cele asociate serviciilor de stocare în cloud. Membrii grupării ar fi cumpărat inclusiv credențiale de acces de pe Darknet.

După accesarea sistemelor, datele sensibile erau copiate pe infrastructura controlată de atacatori. Ulterior, victimele erau contactate și li se cerea plata unei răscumpărări în criptomonede. Dacă refuzau, gruparea amenința că va publica informațiile furate sau că le va vinde altor organizații criminale.

Site-ul KillSec avea un rol important în această schemă. Autoritățile îl foloseau pentru a publica numele victimelor și pentru a amenința cu publicarea fișierelor sustrase. În unele cazuri, datele puteau fi puse ulterior la dispoziție pentru descărcare.

Investigația internațională se referă la aproximativ 1.000 de atacuri suspectate în întreaga lume, dintre care aproximativ 500 au fost identificate până acum ca fiind reușite. Numărul se poate modifica pe măsură ce anchetatorii analizează datele confiscate. Europol menționează, de asemenea, peste 280 de victime identificate de autoritățile spaniole.