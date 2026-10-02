Bursele studenților în anul universitar 2026-2027. Câți bani vor primi doctoranzii și care este suma minimă pentru bursa socială
Studenții vor primi burse în cuantumuri diferite în anul universitar 2026-2027, în funcție de programul de studii urmat și de categoria în care se încadrează. Ministerul Educației a stabilit valorile pentru bursele doctoranzilor, pentru studenții care se pregătesc pentru o carieră didactică, precum și cuantumul minim al bursei sociale.
Noile sume sunt prevăzute într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și trebuie aplicate de instituțiile de învățământ superior de stat, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.
Cea mai mare valoare dintre bursele prevăzute în ordin ajunge la 3.700 de lei și este destinată studenților-doctoranzi. În cazul bursei sociale, suma minimă stabilită pentru anul universitar 2026-2027 este de 925 de lei.
Ce burse primesc studenții în anul universitar 2026-2027
Potrivit noilor prevederi, trei valori importante sunt stabilite pentru anul universitar 2026-2027. Bursa de doctorat este de 3.700 de lei, în timp ce studenții înscriși la anumite programe destinate pregătirii pentru cariera didactică pot beneficia de o bursă de studiu de 2.165 de lei.
În același timp, cuantumul minim al bursei sociale este stabilit la 925 de lei. Această categorie de sprijin financiar este destinată studenților care îndeplinesc criteriile necesare pentru acordarea bursei sociale și are rolul de a contribui la acoperirea cheltuielilor minime pentru masă și cazare.
Concret, cuantumurile stabilite sunt:
- 3.700 de lei – bursa de doctorat;
- 2.165 de lei – bursa de studiu pentru programele de licență didactică cu dublă specializare și masterat didactic;
- 925 de lei – cuantumul minim al bursei sociale.
Stabilirea cuantumului unei burse nu înseamnă însă că orice student primește automat suma respectivă. Acordarea sprijinului financiar se face în funcție de categoria bursei și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.
Cine poate primi bursa de doctorat de 3.700 de lei
Pentru studenții-doctoranzi, valoarea bursei este stabilită la 3.700 de lei. De acest sprijin pot beneficia doctoranzii înmatriculați la programe de studii universitare de doctorat organizate cu finanțare de la bugetul de stat.
O altă condiție este ca programul să fie urmat la forma de învățământ cu frecvență. Bursa se acordă indiferent de anul de studiu în care se află studentul-doctorand, dacă sunt respectate condițiile prevăzute pentru această categorie.
Astfel, cuantumul de 3.700 de lei nu este destinat tuturor persoanelor înscrise la doctorat, ci categoriei de studenți-doctoranzi care se încadrează în criteriile stabilite de legislația aplicabilă.
Bursa de 2.165 de lei pentru viitorii profesori
O altă categorie vizată de ordin este cea a studenților care urmează programe universitare destinate pregătirii pentru cariera didactică. Pentru aceștia, bursa de studiu ajunge la 2.165 de lei.
Suma este prevăzută pentru studenții înscriși pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la programe de masterat didactic.
Licența didactică cu dublă specializare presupune parcurgerea unui program universitar care reunește două specializări, de regulă din același domeniu fundamental de știință. Acest tip de program este conceput inclusiv pentru pregătirea viitorilor profesori și pentru accesul ulterior la cariera didactică, cu respectarea etapelor de formare și certificare prevăzute de legislație.
Organizarea acestor programe este reglementată prin metodologia privind înființarea, structura planurilor de învățământ și organizarea programelor de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare.
Bursa socială are un cuantum minim de 925 de lei
Pentru studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei burse sociale, valoarea minimă stabilită este de 925 de lei.
Bursa socială reprezintă o formă de sprijin pentru studenții aflați în situațiile prevăzute de legislație, cuantumul acesteia fiind raportat la necesitatea acoperirii unor cheltuieli minime asociate vieții de student, în special cele pentru masă și cazare.
Suma de 925 de lei reprezintă cuantumul minim stabilit pentru această categorie. Acordarea efectivă a burselor se face potrivit regulilor aplicabile și metodologiilor utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior, în limitele cadrului legal.
Universitățile de stat trebuie să aplice noile prevederi pentru anul universitar 2026-2027, astfel încât studenții eligibili să poată beneficia de bursele corespunzătoare categoriei în care se încadrează.