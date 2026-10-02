Bursele studenților în anul universitar 2026-2027. Câți bani vor primi doctoranzii și care este suma minimă pentru bursa socială

Cea mai mare valoare dintre bursele prevăzute în ordin ajunge la 3.700 de lei și este destinată studenților-doctoranzi. În cazul bursei sociale, suma minimă stabilită pentru anul universitar 2026-2027 este de 925 de lei.

Ce burse primesc studenții în anul universitar 2026-2027

Potrivit noilor prevederi, trei valori importante sunt stabilite pentru anul universitar 2026-2027. Bursa de doctorat este de 3.700 de lei, în timp ce studenții înscriși la anumite programe destinate pregătirii pentru cariera didactică pot beneficia de o bursă de studiu de 2.165 de lei.

În același timp, cuantumul minim al bursei sociale este stabilit la 925 de lei. Această categorie de sprijin financiar este destinată studenților care îndeplinesc criteriile necesare pentru acordarea bursei sociale și are rolul de a contribui la acoperirea cheltuielilor minime pentru masă și cazare.

Concret, cuantumurile stabilite sunt:

3.700 de lei – bursa de doctorat;

2.165 de lei – bursa de studiu pentru programele de licență didactică cu dublă specializare și masterat didactic;

925 de lei – cuantumul minim al bursei sociale.

Stabilirea cuantumului unei burse nu înseamnă însă că orice student primește automat suma respectivă. Acordarea sprijinului financiar se face în funcție de categoria bursei și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.

Cine poate primi bursa de doctorat de 3.700 de lei

Pentru studenții-doctoranzi, valoarea bursei este stabilită la 3.700 de lei. De acest sprijin pot beneficia doctoranzii înmatriculați la programe de studii universitare de doctorat organizate cu finanțare de la bugetul de stat.

O altă condiție este ca programul să fie urmat la forma de învățământ cu frecvență. Bursa se acordă indiferent de anul de studiu în care se află studentul-doctorand, dacă sunt respectate condițiile prevăzute pentru această categorie.