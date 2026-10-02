20 de ani în România, un nou proiect pentru comunitate: Auchan susține construirea a 10 locuințe alături de Habitat for Humanity 

„La 20 de ani de Auchan în România, recunoștința noastră către clienți și comunități se exprimă și prin ceea ce facem concret pentru ele. Prin Căsuțe pentru căsuțe, un gest simplu făcut la cumpărături capătă o semnificație mult mai mare. Noi am făcut deja primul pas prin susținerea construcției celor 10 locuințe, iar acum îi invităm și pe clienții noștri să ni se alăture. O căsuță construită acasă, împreună cu cei dragi, poate deschide o conversație despre ce înseamnă să ai un loc sigur în care să trăiești și despre cum îi putem sprijini pe ceilalți. Această idee merge mai departe și în școli, unde copiii vor construi împreună și vor descoperi sensul solidarității, Pur și simplu, le mulțumim tuturor celor care aleg să fie parte din acest proiect”, a declarat Raluca Mindirigiu, Director Marketing și Relații Client, Auchan România.

1.000 de seturi educaționale ajung în peste școlile din 18 orașe

Proiectul are și o componentă educațională. Astfel, retailerul va distribui gratuit 1.000 de seturi educaționale de construcție, diferite de căsuțele colecționabile disponibile la vânzare, în școli din cele 18 orașe în care compania operează hipermarketuri. Seturile destinate școlilor conțin un număr mare de piese și nu au un model prestabilit, astfel încât elevii să poată construi împreună, la nivel de clasă sau grupă, propria interpretare a unei case. Inițiativa are rolul de a aduce în discuție, într-un mod creativ, teme precum empatia, solidaritatea și importanța unui „acasă” sigur.

„Parteneriatul nostru cu Habitat for Humanity a început în 2023 și a crescut de la an la an în jurul unei mize: sprijinirea familiilor pentru care accesul la o locuință sigură și decentă este încă o provocare majoră. Anul acesta, prin susținerea construirii a 10 locuințe, vrem să oferim stabilitate și un punct real de plecare unor familii aflate în situații de vulnerabilitate. Pentru noi, impactul acestui proiect se vede în viața de zi cu zi a beneficiarilor, în siguranța pe care o casă o poate aduce și în șansa de a trăi împreună cu familiile lor în condiții mai bune. În același timp, colegii Auchan vor putea fi din nou alături de echipele Habitat pe șantiere și să contribuie direct la realizarea acestor locuințe, ca voluntari”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan România.

Proiectul se adresează atât familiilor cu venituri reduse, cât și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate extremă. Locuințele vor fi predate complet construite și finisate, racordate la utilități, incluzând finisaje interioare și exterioare, instalații electrice, sanitare și termice, precum și dotările sanitare esențiale.