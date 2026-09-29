Razer Kiyo V2 Pro promite imagine 4K la 60 FPS și încadrare automată pentru streameri
Razer vine cu o nouă cameră web dedicată celor care vor o imagine de calitate ridicată fără să treacă la un setup complicat. Kiyo V2 Pro filmează în 4K la 60 FPS și este gândită pentru streaming, proiecte creative, demonstrații de produse și sesiuni de gaming în care calitatea imaginii contează.
Noul model folosește un senzor Sony STARVIS 2 și vine cu un obiectiv wide de 86 de grade, alături de funcții software care ajustează automat imaginea și păstrează creatorul în centrul cadrului. Camera poate fi montată pe monitor sau pe trepied, iar capacul integrat permite acoperirea obiectivului atunci când nu este folosit.
Razer Kiyo V2 Pro filmează în 4K la 60 FPS
Kiyo V2 Pro folosește un senzor Sony STARVIS 2 cu iluminare din spate, conceput pentru a capta mai multă lumină la nivelul pixelilor, inclusiv în condiții de iluminare slabă. Razer spune că această configurație permite obținerea unor imagini 4K clare și fluide la 60 FPS, cu mai puțină neclaritate în timpul mișcărilor.
Rezoluția și rata de cadre sunt completate de un obiectiv cu unghi larg de 86 de grade. Acesta poate surprinde o zonă mai mare din încăpere, păstrând în același timp distorsiunile de la marginea imaginii la un nivel redus. Practic, camera poate fi folosită atunci când creatorul vrea să arate un produs, să prezinte mai mult din setup-ul de gaming sau să apară alături de alte persoane într-o transmisiune.
Un alt element este funcția de încadrare automată. Aceasta poate modifica dinamic poziția cadrului pe orizontală și verticală, precum și nivelul de zoom, pentru a urmări mișcările persoanei din fața camerei. Astfel, cadrul se poate ajusta atunci când aceasta își schimbă poziția, întinde mâna după un obiect sau se mișcă în timpul unui live.
Reglaje automate pentru imagine, direct din aplicație
Razer Kiyo V2 Pro include One-Click Image Enhancement, o funcție care ajustează automat mai mulți parametri ai imaginii printr-o singură apăsare. Printre acestea se numără expunerea, balansul de alb și nivelul de reducere a zgomotului de imagine.
Pentru cei care vor mai mult control, aplicația oferă și reglaje de imagine inspirate de cele disponibile pe un aparat foto DSLR. Acestea permit ajustarea culorilor, clarității și a altor parametri ai camerei, astfel încât imaginea să poată fi adaptată în funcție de spațiul și iluminarea disponibile.
Camera include și tehnologia Ultra-High Dynamic Range, cunoscută sub denumirea UHDR. Aceasta este concepută pentru a păstra mai multe detalii atât în zonele luminoase, cât și în umbre, menținând totodată profunzimea culorilor. Potrivit Razer, tehnologia ajută la obținerea unei imagini mai echilibrate în situații cu lumină puternică sau slabă și reduce riscul ca zonele foarte luminoase să fie supraexpuse ori ca detaliile din umbre să dispară.
Obiectiv wide și montare flexibilă pentru diferite setup-uri
Kiyo V2 Pro a fost gândită pentru mai multe tipuri de configurații. Suportul universal permite montarea camerei pe monitor, dar și utilizarea unui trepied, ceea ce oferă mai multă libertate atunci când poziția obișnuită a camerei nu este suficientă.
Obiectivul de 86 de grade este util mai ales pentru cadre în care trebuie să intre mai mult din spațiul de lucru. Razer indică printre scenariile de utilizare streamingul, demonstrațiile de produse, proiectele realizate în colaborare și prezentarea setup-ului de gaming.
Compania a inclus și un capac integrat pentru obiectiv. Acesta poate fi rotit pentru a acoperi camera atunci când nu este utilizată, fără să fie nevoie de un accesoriu separat.
Prin parteneriatul cu Camo Studio, Razer oferă, de asemenea, un abonament gratuit Camo Pro. Acesta oferă acces la funcții suplimentare, inclusiv încadrarea automată și reglajele avansate pentru camera web.
Cât costă Razer Kiyo V2 Pro
Razer Kiyo V2 Pro este disponibilă deja pe Razer.com, în magazinele RazerStores și prin anumiți retaileri online din întreaga lume. Prețul recomandat de producător este de 319,99 euro.
Noul model completează gama Kiyo cu o cameră orientată către cei care vor să obțină imagini 4K la 60 FPS și să aibă la dispoziție mai multe instrumente de control fără să construiască un setup bazat pe o cameră foto dedicată. Funcțiile automate, obiectivul wide și posibilitatea de montare pe monitor sau trepied îi permit să fie folosită în mai multe tipuri de configurații pentru streaming și creație de conținut.