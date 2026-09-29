Razer Kiyo V2 Pro promite imagine 4K la 60 FPS și încadrare automată pentru streameri

Razer Kiyo V2 Pro filmează în 4K la 60 FPS

Kiyo V2 Pro folosește un senzor Sony STARVIS 2 cu iluminare din spate, conceput pentru a capta mai multă lumină la nivelul pixelilor, inclusiv în condiții de iluminare slabă. Razer spune că această configurație permite obținerea unor imagini 4K clare și fluide la 60 FPS, cu mai puțină neclaritate în timpul mișcărilor.

Rezoluția și rata de cadre sunt completate de un obiectiv cu unghi larg de 86 de grade. Acesta poate surprinde o zonă mai mare din încăpere, păstrând în același timp distorsiunile de la marginea imaginii la un nivel redus. Practic, camera poate fi folosită atunci când creatorul vrea să arate un produs, să prezinte mai mult din setup-ul de gaming sau să apară alături de alte persoane într-o transmisiune.

Un alt element este funcția de încadrare automată. Aceasta poate modifica dinamic poziția cadrului pe orizontală și verticală, precum și nivelul de zoom, pentru a urmări mișcările persoanei din fața camerei. Astfel, cadrul se poate ajusta atunci când aceasta își schimbă poziția, întinde mâna după un obiect sau se mișcă în timpul unui live.

Reglaje automate pentru imagine, direct din aplicație

Razer Kiyo V2 Pro include One-Click Image Enhancement, o funcție care ajustează automat mai mulți parametri ai imaginii printr-o singură apăsare. Printre acestea se numără expunerea, balansul de alb și nivelul de reducere a zgomotului de imagine.

Pentru cei care vor mai mult control, aplicația oferă și reglaje de imagine inspirate de cele disponibile pe un aparat foto DSLR. Acestea permit ajustarea culorilor, clarității și a altor parametri ai camerei, astfel încât imaginea să poată fi adaptată în funcție de spațiul și iluminarea disponibile.

Camera include și tehnologia Ultra-High Dynamic Range, cunoscută sub denumirea UHDR. Aceasta este concepută pentru a păstra mai multe detalii atât în zonele luminoase, cât și în umbre, menținând totodată profunzimea culorilor. Potrivit Razer, tehnologia ajută la obținerea unei imagini mai echilibrate în situații cu lumină puternică sau slabă și reduce riscul ca zonele foarte luminoase să fie supraexpuse ori ca detaliile din umbre să dispară.

Obiectiv wide și montare flexibilă pentru diferite setup-uri

Kiyo V2 Pro a fost gândită pentru mai multe tipuri de configurații. Suportul universal permite montarea camerei pe monitor, dar și utilizarea unui trepied, ceea ce oferă mai multă libertate atunci când poziția obișnuită a camerei nu este suficientă.