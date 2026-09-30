God of War: Laufey poate fi precomandat. Noul joc PlayStation o pune pe Faye în centrul poveștii. Când se lansează

Sony și Santa Monica Studio au deschis oficial precomenzile pentru „God of War: Laufey”, următorul capitol important al uneia dintre cele mai cunoscute francize PlayStation. Jocul va fi lansat pe 16 februarie 2027 pentru PlayStation 5 și schimbă radical perspectiva seriei: de această dată, protagonistă este Laufey, cunoscută drept Faye, soția lui Kratos și mama lui Atreus. Un nou trailer publicat odată cu deschiderea precomenzilor oferă și imagini suplimentare din luptele personajului, potrivit PlayStation Blog.

Precomenzile au început pe 29 septembrie, iar Sony a prezentat atât bonusurile pentru cei care cumpără jocul înainte de lansare, cât și conținutul Digital Deluxe Edition. Anunțul vine la câteva luni după ce „God of War: Laufey” a fost dezvăluit oficial, iar Playtech a scris atunci despre surpriza pregătită de PlayStation 5 și noua aventură God of War.

Faye devine personajul principal în noul God of War

Povestea începe într-un punct care, pentru jucătorii „God of War” din 2018, părea să reprezinte sfârșitul personajului. Faye a murit, iar ultima ei dorință îi trimite pe Kratos și Atreus în călătoria care stă la baza întregii saga nordice moderne. „God of War: Laufey” dezvăluie însă că moartea nu este finalul aventurii sale.

După ce se trezește într-un tărâm necunoscut de după moarte, numit Everywhen, Faye descoperă că planurile pe care le pusese la punct pentru a-i proteja pe Kratos și Atreus sunt în pericol. Pentru a ajunge din nou la familia sa, ea trebuie să traverseze această lume în care zei proveniți din mai multe mitologii se luptă pentru putere. Sony descrie Everywhen drept „lumea de apoi a zeilor” și originea unei magii extrem de puternice.

Faye nu este prezentată doar ca soția lui Kratos, ci ca una dintre cele mai puternice războinice Jötunn. În trecut, ea s-a confruntat chiar cu Thor și a fost cunoscută drept Golden Hand of the Jötnar. Gameplay-ul este construit în jurul vitezei, mobilității și atacurilor rapide, într-o formulă care păstrează elemente ale sistemului modern „God of War”, dar readuce și influențe din jocurile mai vechi, plasate în Grecia.

Este încă un semn că Santa Monica Studio extinde universul dincolo de Kratos. Playtech scria încă din primăvară despre informațiile potrivit cărora God of War urma să se extindă prin personaje și povești noi.

Un arc care se transformă într-un șarpe și un sistem de luptă mai rapid

Noul trailer pune accentul în special pe Serpent Bow, arma lui Faye care poate trece aproape instantaneu din forma unui șarpe într-un arc pregătit pentru luptă. Arma poate fi folosită atât de la distanță, cât și în combinații rapide cu atacurile corp la corp.

Sistemul oferă două moduri principale de țintire. Prin apăsarea completă a trăgaciului, jucătorul intră într-un mod de precizie, cu rază mai mare și posibilitatea de a lovi anumite zone ale adversarilor pentru a le limita mișcarea. Faye poate încărca până la cinci săgeți înainte de a declanșa o salvă. În modul half-aim, personajul rămâne mai mobil și poate trage rapid mai multe proiectile asupra inamicilor aflați la distanță mică.

Vor exista și mai multe tipuri de săgeți, inclusiv variante pentru foc rapid, explozii sau atacarea mai multor ținte. Arcul poate fi personalizat prin așa-numitele Serpent Scales, care îi modifică atât aspectul, cât și anumite avantaje de gameplay.

Faye va putea folosi și o sabie, armuri cu caracteristici diferite și artefacte denumite Catalysts. Acestea canalizează magia din Everywhen și vor avea efecte diferite, permițând construirea unor stiluri de luptă adaptate preferințelor jucătorului.

Ce primești dacă precomanzi God of War: Laufey

Cei care cumpără jocul înainte de lansarea din 16 februarie primesc Last Wish Armor Set, aspectul cosmetic Phranque Golden Leaves și un pachet de resurse pentru joc. Obiectele sunt deblocate pe măsură ce jucătorul avansează în poveste. Pentru ediția fizică Standard, bonusurile sunt oferite printr-un cod care necesită conexiune la internet și un cont PlayStation.

Sony a prezentat și Digital Deluxe Edition, care include Dark Alchemy Armor Set, Dark Alchemy Blade, Dark Alchemy Bow Scales și Dark Alchemy Catalyst, alături de un pachet de resurse, un mini-artbook digital și coloana sonoră oficială în format digital.

„God of War: Laufey” va putea fi jucat și fără experiență anterioară cu celelalte titluri ale seriei, Sony prezentându-l drept o aventură care poate funcționa independent. Totuși, compania recomandă „God of War” din 2018 și „God of War Ragnarök” pentru înțelegerea completă a personajelor și a relațiilor dintre ele. „Ragnarök” este disponibil inclusiv pe PC, unde versiunea lansată ulterior a venit cu mai multe îmbunătățiri față de ediția originală.

Franciza se extinde în paralel și în afara jocurilor. Prime Video pregătește adaptarea live-action, iar Ryan Hurst a fost ales pentru rolul lui Kratos. Până când serialul va ajunge pe ecrane, următoarea mare poveste din univers rămâne însă cea a lui Faye.

„God of War: Laufey” se lansează pe 16 februarie 2027, exclusiv pe PlayStation 5.