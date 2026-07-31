SMS-ul fals de la Ghișeul.ro care îți poate goli cardul. DNSC avertizează că atacul continuă în România

Mesajul încearcă să te sperie și să te grăbească

Atacul se bazează pe un scenariu simplu. Primești un SMS în care ești anunțat că ai o datorie, o amendă sau o taxă neachitată. Mesajul poate menționa o cameră de supraveghere a traficului, o parcare sau o presupusă sancțiune emisă de Poliția Română.

Pentru a părea credibili, infractorii folosesc numele unor instituții cunoscute. Mesajul poate fi semnat în numele Ministerului Transporturilor, al Poliției sau al platformei Ghișeul.ro. Atacatorii mizează pe faptul că multe persoane vor reacționa înainte să verifice informația.

SMS-ul include aproape întotdeauna un termen foarte scurt. Ți se poate spune că trebuie să plătești în câteva ore sau în două-trei zile. În caz contrar, amenda ar urma să crească, inspecția tehnică ar putea fi blocată sau cazul ar putea ajunge la parchet.

Aceste amenințări sunt construite pentru a provoca panică. O persoană speriată este mai puțin atentă la adresa site-ului și la formulările suspecte. O campanie similară bazată pe amenzi de circulație false a fost semnalată și anterior de autorități.

Pagina falsă copiază logo-ul Ghișeul.ro

După ce apeși linkul, ajungi pe un site care încearcă să reproducă platforma oficială. Pagina poate folosi logo-ul Ghișeul.ro, culori asemănătoare și formulare care par autentice. Adresa din bara browserului este însă diferită.

Site-ul îți poate cere inițial numele, codul numeric personal sau numărul de înmatriculare al mașinii. Ulterior, este afișată o presupusă amendă și apare formularul pentru plată. Aici începe partea cea mai periculoasă a atacului.