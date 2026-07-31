SMS-ul fals de la Ghișeul.ro care îți poate goli cardul. DNSC avertizează că atacul continuă în România
O campanie periculoasă de fraudă continuă să circule prin SMS în România. Infractorii folosesc identitatea Ghișeul.ro, a Poliției Române sau a Ministerului Transporturilor pentru a fura date personale și bancare. Potrivit avertismentului transmis de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, lista DNSC cuprinde deja 226 de domenii frauduloase folosite în aceste atacuri.
Mesajele susțin că ai primit o amendă pentru depășirea vitezei sau că trebuie să achiți urgent o taxă de parcare. SMS-ul conține un link către o pagină care copiază aspectul platformei Ghișeul.ro. Scopul real nu este plata unei amenzi, ci colectarea datelor cardului tău.
Mesajul încearcă să te sperie și să te grăbească
Atacul se bazează pe un scenariu simplu. Primești un SMS în care ești anunțat că ai o datorie, o amendă sau o taxă neachitată. Mesajul poate menționa o cameră de supraveghere a traficului, o parcare sau o presupusă sancțiune emisă de Poliția Română.
Pentru a părea credibili, infractorii folosesc numele unor instituții cunoscute. Mesajul poate fi semnat în numele Ministerului Transporturilor, al Poliției sau al platformei Ghișeul.ro. Atacatorii mizează pe faptul că multe persoane vor reacționa înainte să verifice informația.
SMS-ul include aproape întotdeauna un termen foarte scurt. Ți se poate spune că trebuie să plătești în câteva ore sau în două-trei zile. În caz contrar, amenda ar urma să crească, inspecția tehnică ar putea fi blocată sau cazul ar putea ajunge la parchet.
Aceste amenințări sunt construite pentru a provoca panică. O persoană speriată este mai puțin atentă la adresa site-ului și la formulările suspecte. O campanie similară bazată pe amenzi de circulație false a fost semnalată și anterior de autorități.
Pagina falsă copiază logo-ul Ghișeul.ro
După ce apeși linkul, ajungi pe un site care încearcă să reproducă platforma oficială. Pagina poate folosi logo-ul Ghișeul.ro, culori asemănătoare și formulare care par autentice. Adresa din bara browserului este însă diferită.
Site-ul îți poate cere inițial numele, codul numeric personal sau numărul de înmatriculare al mașinii. Ulterior, este afișată o presupusă amendă și apare formularul pentru plată. Aici începe partea cea mai periculoasă a atacului.
Formularul solicită numărul complet al cardului, data expirării și codul CVV. Datele nu sunt trimise unei instituții publice, ci ajung direct la atacatori. Informațiile pot fi folosite pentru plăți online, tentative de preluare a conturilor sau alte fraude.
Acest tip de atac este cunoscut drept smishing, o formă de phishing prin SMS. Mesajele sunt distribuite rapid, iar domeniile false pot fi schimbate imediat ce sunt descoperite și blocate.
Faptul că pagina arată bine nu înseamnă că este legitimă. Infractorii pot copia în câteva minute sigle, texte și elemente grafice de pe un site oficial. Adresa domeniului rămâne unul dintre cele mai importante semne de alarmă.
Ce faci dacă ai primit mesajul sau ai introdus datele
Nu deschide linkul primit prin SMS. Verifică eventualele amenzi numai prin platforma oficială Ghișeul.ro, accesată prin introducerea manuală a adresei în browser sau prin aplicația instalată din magazinul oficial al telefonului.
Nu te baza pe sigla afișată și nici pe numele expeditorului. Aceste elemente pot fi falsificate. Verifică atent domeniul și închide pagina dacă observi litere schimbate, extensii neobișnuite sau cuvinte adăugate înainte ori după numele platformei.
Dacă ai introdus deja informațiile cardului, contactează imediat banca. Cere blocarea instrumentului de plată și verifică tranzacțiile recente. Schimbă parolele conturilor care ar putea fi asociate cu datele introduse și nu aproba notificări sau coduri de confirmare pe care nu le recunoști.
Păstrează o captură a mesajului și raportează tentativa către DNSC. Nu distribui linkul altor persoane pentru a le arăta cum arată, deoarece acestea îl pot accesa accidental. Poți trimite doar o captură în care adresa este vizibilă, dar nu poate fi apăsată.
Metoda nu este limitată la Ghișeul.ro. Infractorii folosesc frecvent numele unor bănci, instituții, magazine sau firme de curierat. Au existat și fraude prin SMS în numele companiilor de curierat, în care victimele erau îndemnate să plătească taxe inventate pentru livrarea unui colet.
Mesajul poate părea urgent, dar ai întotdeauna timp să verifici. Nicio amendă reală nu justifică introducerea imediată a tuturor datelor cardului pe un site deschis dintr-un SMS neașteptat.