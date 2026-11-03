Frigiderele din 6 magazine din România s-au încălzit peste noapte. DNSC anunță un posibil atac cibernetic, similar celor din alte țări europene

Problema a fost observată după aproximativ șase ore și jumătate

Potrivit șefului DNSC, temperaturile au crescut în jurul orei 01:30, în noaptea de 2 noiembrie, iar situația a fost observată abia la ora 08:00. Controlerele erau conectate prin routere GSM cu adresă IP fixă, expuse direct pe internet.

DNSC a transmis recomandări pentru izolarea incidentului și actualizarea software-ului vulnerabil. Dan Cîmpean a precizat că problema nu s-a propagat la alte infrastructuri IT. În declarația publicată nu sunt precizate numele retailerului, localitățile sau valoarea eventualelor pagube.

Controlerele sunt echipamentele care gestionează funcționarea instalațiilor. Dacă setările lor sunt modificate neautorizat, efectul se poate vedea direct în magazin, prin schimbarea temperaturii de păstrare a produselor. De aceea, protejarea accesului la aceste sisteme contează pentru activitatea comercială și pentru condițiile în care este păstrată marfa.

Ce legătură există cu incidentele din supermarketurile europene

Directorul DNSC a descris incidentul drept similar celor observate în alte state. Am relatat pe Playtech despre atacurile asupra frigiderelor din magazinele alimentare europene, care au afectat inclusiv unități Delhaize, Carrefour și Spar din Belgia. Unele magazine au fost nevoite să retragă și să arunce alimente.

În cazurile belgiene, specialiștii companiei Sabcobel au explicat că atacatorii au activat de la distanță modul de dezghețare al instalațiilor. Asemănarea incidentelor nu stabilește însă, singură, că în România a fost folosit exact același mecanism sau că toate cazurile au aceiași autori.

După atacurile anterioare din Franța, CERT-FR a publicat o alertă oficială pentru sistemele frigorifice administrate de la distanță. Recomandările includ eliminarea accesului direct din internet la interfețele de administrare, verificarea setărilor de dezghețare și folosirea unui VPN securizat sau a unei rețele protejate.

Autoritatea recomandă și schimbarea parolelor implicite, alături de actualizările și măsurile indicate de producător. Pentru echipamentele care nu mai primesc remedieri de securitate, simpla resetare nu elimină vulnerabilitatea dacă acestea rămân expuse pe internet. Un sistem poate reveni la funcționarea normală și totuși să poată fi compromis din nou.