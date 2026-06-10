Dutton Ranch, pe SkyShowtime: ferma s-a schimbat, dar războiul familiei Dutton continuă

O continuare care nu trăiește doar din nostalgia Yellowstone

„Dutton Ranch” îi readuce în centru pe Kelly Reilly și Cole Hauser, în rolurile Beth Dutton și Rip Wheeler, două dintre cele mai puternice personaje din „Yellowstone”. După tot ce a însemnat saga familiei Dutton, serialul mută greutatea poveștii spre o nouă etapă: o viață aparent nouă, într-un loc nou, departe de Montana, dar nu și de fantomele trecutului. Texasul nu devine o promisiune idilică, ci un teritoriu în care regulile sunt la fel de dure, doar că poartă alt praf pe cizme.

Kelly Reilly rămâne, fără surpriză, forța magnetică a serialului. Beth este în continuare tăioasă, imprevizibilă, vulnerabilă în feluri pe care nu le-ar recunoaște niciodată și absolut incapabilă să piardă fără să transforme înfrângerea într-o armă. Reilly joacă personajul cu aceeași intensitate care a făcut-o memorabilă în „Yellowstone”, dar aici există și o mică schimbare de temperatură. Beth nu este îmblânzită, nici pe departe, însă pare forțată să își recalibreze instinctele într-un peisaj nou.

Cole Hauser duce mai departe un Rip Wheeler exact așa cum îl așteaptă fanii: taciturn, loial, periculos când trebuie, dar construit pe un cod moral care nu are nevoie de multe explicații. Relația dintre Beth și Rip rămâne miezul emoțional al serialului. Cei doi nu sunt scriși ca un cuplu perfect, ci ca doi oameni care au supraviețuit prea multor războaie pentru a mai confunda liniștea cu fericirea. Tocmai de aceea, momentele lor mai mici, mai calme, ajung uneori să cântărească mai mult decât confruntările evidente.

Finn Little, Carter și noua miză emoțională

Unul dintre cele mai interesante lucruri din primele șase episoade este felul în care Carter, interpretat de Finn Little, capătă o greutate mai clară. Dacă în „Yellowstone” era adesea privit prin filtrul relației cu Beth și Rip, aici devine mai mult decât copilul salvat, crescut greu, împins spre o formă dură de maturizare. Serialul îl folosește ca pe o punte între vechea moștenire Dutton și întrebarea esențială a noii povești: ce fel de om poate deveni cineva crescut în mijlocul violenței, loialității și pierderii?

Am publicat deja interviuri generale cu actorii principali, iar în perioada următoare urmează să public și un interviu exclusiv pentru Playtech cu Finn Little. Este genul de discuție care va completa foarte bine vizionarea serialului, pentru că rolul lui Carter pare mai important decât simpla continuitate de franciză. El este, într-un fel, testul moral al acestei noi etape.

Distribuția secundară aduce suficientă greutate pentru ca lumea din jurul lui Beth și Rip să nu pară doar decor. Annette Bening, în rolul Beulah Jackson, impune instantaneu o prezență rece, calculată, greu de ignorat. Ed Harris, ca Everett McKinney, adaugă acea gravitate de personaj care pare să fi văzut prea multe ca să mai fie impresionat ușor. Apar și Jai Courtney, Juan Pablo Raba, Marc Menchaca și alți actori care lărgesc universul fără să îl aglomereze inutil.

Un western modern cu nerv, dar și cu o mică problemă

Din punct de vedere vizual, „Dutton Ranch” păstrează ADN-ul francizei. Christina Alexandra Voros, regizoare și producătoare executivă, știe cum să filmeze spațiile largi astfel încât ele să pară frumoase și amenințătoare în același timp. Texasul nu este doar fundal, ci o forță care schimbă ritmul personajelor. Lumina, praful, fermele, drumurile și interioarele austere dau serialului o identitate ușor diferită de „Yellowstone”, chiar dacă legătura dintre ele rămâne evidentă.