Cum vezi SkyShowtime pe televizor dacă nu ai Smart TV

Folosește un Chromecast sau un stick cu Google TV

Pentru un televizor mai vechi, Chromecastul este una dintre cele mai ușoare metode de a vedea SkyShowtime pe ecran mare. Conectezi dispozitivul într-un port HDMI liber, îl alimentezi la priză sau prin USB, apoi îl conectezi la aceeași rețea Wi-Fi ca telefonul. După configurare, deschizi aplicația SkyShowtime pe telefon, alegi filmul sau serialul dorit și apeși pictograma Cast.

Avantajul este că telefonul devine doar telecomandă. Filmul rulează direct prin Chromecast, iar tu poți pune pauză, schimba episodul sau regla volumul fără să ții ecranul telefonului aprins permanent. SkyShowtime confirmă compatibilitatea cu Chromecast de prima generație sau mai nou, inclusiv Chromecast cu Google TV.

O alegere mai practică pe termen lung este un stick cu Google TV sau un TV Box cu Android TV. Acestea se conectează tot prin HDMI, dar permit instalarea aplicației SkyShowtime direct pe dispozitiv. Nu mai depinzi de telefon pentru fiecare vizionare, iar telecomanda stickului îți permite să navighezi prin filme și seriale la fel ca pe un Smart TV obișnuit. Poți vedea cum funcționează un astfel de dispozitiv în review-ul Playtech pentru ZTE Stick ZXV10 cu Google TV.

Conectează laptopul direct la televizor prin HDMI

Dacă nu vrei să cumperi un dispozitiv de streaming, laptopul poate rezolva problema imediat. Ai nevoie de un cablu HDMI, pe care îl conectezi între laptop și televizor. După aceea, selectezi din telecomandă sursa HDMI corectă, deschizi SkyShowtime în Google Chrome și te autentifici în contul tău.

Pe Windows, poți apăsa combinația de taste Windows + P și alege opțiunea „Duplicare” sau „Doar al doilea ecran”. Pe Mac, intră în setările pentru monitoare și selectează televizorul ca ecran extern. Dacă laptopul tău nu are port HDMI clasic, ci doar USB-C, vei avea nevoie de un adaptor USB-C la HDMI.

Această metodă este foarte bună dacă vrei să vezi rapid un film și ai deja cablul potrivit. Dezavantajul este că laptopul trebuie să rămână conectat și relativ aproape de televizor. În plus, nu este la fel de comod ca un stick de streaming, mai ales când vrei să te uiți des la seriale din canapea.

Pentru mai multe variante de conectare, inclusiv prin telefon, cablu sau dispozitive wireless, poți consulta ghidul Playtech despre cum conectezi telefonul la televizor ca să vezi filme.