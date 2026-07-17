Skullcandy și Bose lansează căștile care transformă basul în vibrații. Autonomie de până la 60 de ore

Tehnologiile Bose ajung pe căștile Skullcandy

Crusher 1080 ANC folosește sistemul QuietControl pentru anularea adaptivă a zgomotului. Șase microfoane analizează sunetele din jur. Sistemul verifică în timp real și cât de bine sunt fixate cupele pe urechi. Setările sunt ajustate automat pentru a reduce zgomotul exterior.

Tehnologia este gândită pentru utilizarea în avion, tren sau birou. Rezultatul depinde însă și de modul în care căștile sunt purtate. Ochelarii, părul sau poziția cupelor pot afecta izolarea. Monitorizarea permanentă încearcă să compenseze aceste diferențe.

Modelul primește și Bose TrueSpatial. Funcția creează un câmp audio mai larg. Mișcările capului sunt urmărite pentru ca poziția sunetelor să rămână stabilă. Experiența ar trebui să fie mai apropiată de cea oferită de un sistem cu mai multe boxe.

Astfel de funcții au devenit importante pe piața căștilor premium. Modele precum Sonos Ace cu anulare activă a zgomotului folosesc tehnologii asemănătoare pentru filme și muzică. Skullcandy încearcă însă să combine imersiunea cu basul fizic pentru care este cunoscută gama Crusher.

Basul nu se aude doar, ci se și simte

Crusher 1080 ANC folosește două tipuri de difuzoare. Un driver redă muzica în mod obișnuit. Celălalt este dedicat frecvențelor joase și produce vibrații. Intensitatea acestora poate fi reglată printr-o rotiță amplasată pe căști.

La generațiile anterioare, activarea basului tactil putea reduce claritatea. Vocile și instrumentele riscau să fie acoperite. Skullcandy susține că noul model rezolvă parțial problema printr-o diafragmă mai rigidă. Aceasta are o mișcare mai bine controlată.

Compania numește tehnologia „live edge”. Diafragma ar trebui să păstreze vibrațiile puternice fără să introducă prea multe distorsiuni. Motorul audio Bose WaveForm are și el rolul de a echilibra sunetul. Acesta păstrează frecvențele joase pline, dar încearcă să nu murdărească restul piesei.