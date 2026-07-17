Skullcandy și Bose lansează căștile care transformă basul în vibrații. Autonomie de până la 60 de ore
Skullcandy și Bose colaborează din nou pentru o pereche de căști premium. Noul model se numește Crusher 1080 ANC. Acesta combină basul puternic și tactil al seriei Crusher cu tehnologiile audio dezvoltate de Bose. Căștile au un preț recomandat de 279,99 dolari, potrivit publicației internaționale Popular Science.
Crusher 1080 ANC este primul model over-ear Skullcandy din programul „Sound by Bose”. Cele două companii au mai colaborat pentru căștile in-ear Method 360 ANC. De această dată, parteneriatul aduce tehnologii Bose care nu au mai fost folosite până acum pe o pereche de căști produsă de o altă companie.
Tehnologiile Bose ajung pe căștile Skullcandy
Crusher 1080 ANC folosește sistemul QuietControl pentru anularea adaptivă a zgomotului. Șase microfoane analizează sunetele din jur. Sistemul verifică în timp real și cât de bine sunt fixate cupele pe urechi. Setările sunt ajustate automat pentru a reduce zgomotul exterior.
Tehnologia este gândită pentru utilizarea în avion, tren sau birou. Rezultatul depinde însă și de modul în care căștile sunt purtate. Ochelarii, părul sau poziția cupelor pot afecta izolarea. Monitorizarea permanentă încearcă să compenseze aceste diferențe.
Modelul primește și Bose TrueSpatial. Funcția creează un câmp audio mai larg. Mișcările capului sunt urmărite pentru ca poziția sunetelor să rămână stabilă. Experiența ar trebui să fie mai apropiată de cea oferită de un sistem cu mai multe boxe.
Astfel de funcții au devenit importante pe piața căștilor premium. Modele precum Sonos Ace cu anulare activă a zgomotului folosesc tehnologii asemănătoare pentru filme și muzică. Skullcandy încearcă însă să combine imersiunea cu basul fizic pentru care este cunoscută gama Crusher.
Basul nu se aude doar, ci se și simte
Crusher 1080 ANC folosește două tipuri de difuzoare. Un driver redă muzica în mod obișnuit. Celălalt este dedicat frecvențelor joase și produce vibrații. Intensitatea acestora poate fi reglată printr-o rotiță amplasată pe căști.
La generațiile anterioare, activarea basului tactil putea reduce claritatea. Vocile și instrumentele riscau să fie acoperite. Skullcandy susține că noul model rezolvă parțial problema printr-o diafragmă mai rigidă. Aceasta are o mișcare mai bine controlată.
Compania numește tehnologia „live edge”. Diafragma ar trebui să păstreze vibrațiile puternice fără să introducă prea multe distorsiuni. Motorul audio Bose WaveForm are și el rolul de a echilibra sunetul. Acesta păstrează frecvențele joase pline, dar încearcă să nu murdărească restul piesei.
Diferența față de alte căști cu ANC adaptiv este accentul pus pe senzația fizică. Crusher 1080 ANC se adresează celor care ascultă hip-hop, muzică electronică, rock sau coloane sonore cu explozii. Basul poate fi redus atunci când vrei un sunet mai echilibrat.
Autonomie mare și conectivitate modernă
Căștile oferă până la 60 de ore de redare cu anularea zgomotului oprită. Autonomia scade la aproximativ 50 de ore atunci când ANC este activ. Valorile sunt ridicate pentru un model premium over-ear și ar trebui să acopere mai multe zile de utilizare.
Conectarea se face prin Bluetooth 5.3. Sunt acceptate și LE Audio, respectiv Auracast. Ultima tehnologie permite conectarea la transmisii audio publice sau private. Aceasta poate fi folosită în aeroporturi, săli de conferințe ori spații în care același flux trebuie trimis către mai multe dispozitive.
Modelul poate concura și cu produse care oferă sunet spațial și autonomie extinsă. Avantajul Skullcandy rămâne sistemul de vibrații reglabile. Acesta oferă o experiență diferită de cea a căștilor orientate exclusiv spre fidelitate.
Crusher 1080 ANC sunt disponibile în negru, roz, kaki și gri. Căștile pot fi pliate și ocupă mai puțin loc în bagaj. Pachetul include și o husă de transport tip săculeț. Prețul recomandat este de 279,99 dolari. Un tarif oficial pentru România nu a fost anunțat deocamdată.