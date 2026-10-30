EXPERIENȚĂ Anker Liberty 5 Pro Max și Anker Space 2 – pentru că în viață trebuie să ai niște căști inteligente atât in-ear, cât și over ear. Funcțiile deștepte care iau fața concurenței
Ca idee, am o afinitate deosebită pentru experiențe audio superlative și, în același timp, sunt fascinat de efortul pe care producători mai mari sau mai mici îl fac pentru a progresa în domeniul căștilor de orice fel. Există opțiuni atât de bune pe o plajă atât de largă de valori de achiziție, încât nu ai nicio scuză să stai cu telefonul pe difuzor în tren sau pe stradă. Mai interesant este însă altceva, faptul că aceste gadgeturi cu care interacționăm de foarte multe decenii au devenit, fără să-ți dai seama, inteligente într-un mod cât se poate de util. Unele au intrat și în Cartea Recordurilor Guinness, vezi Anker Liberty 5 Pro Max. După cum zice o vorbă românească inventată de mine, “Astea nu mai sunt căștile bunicilor”.
Deși ai tot dreptul să ai o singură pereche de căști în casă și sunt șanse foarte mari să satisfacă cea mai mare parte din scenariile de folosire la care ești expus pe parcursul zilei sau săptămânii, înainte să detaliez noile Liberty 5 Pro Max și Space 2 de la Anker, vreau să insist pe un aspect. Niciodată o pereche de căști in-ear nu se va compara din prisma abilității de anulare a zgomotului de fond (ANC – Active Noise Cancelling) cu o pereche de căști over-ear. Acel mix de anulare activă și pasivă a zgomotului motoarelor de avion, a aerului condiționat sau al hotei când faci mâncare este unul din punctele în care strălucește Anker Space 2. Pe de altă parte, nimic nu se compară cu experiența de a strecura căștile Liberty 5 Pro Max în buzunar dimineața și a le scoate de 10 ori pe zi când vrei să vorbești la telefon cu o fidelitate surprinzătoare, când vrei să vizionezi un clip pe YouTube fără să-ți deranjezi colegii de la birou sau, de ce nu, să ațipești în weekend cu muzica ta preferată sau să alergi la sală. Sunt atât de multe de povestit despre aceste căști, dar cel mai mult mă bucură faptul că sub nicio formă nu concurează unele cu altele. Adresează nevoi și situații atât de diferite, încât sunt convins că ambele merită toată atenția, mai ales că le poți achiziționa cu finisaje diferite care să se alinieze cu vestimentația și personalitatea ta.
Anker Liberty 5 Pro Max – căștilwe care au intrat în Cartea Recordurilor au o carcasă ce funcționează ca reportofon
Prima oară când am pus mâna pe Anker Liberty 5 Pro Max, în urmă cu ceva timp, m-a fascinat mai ales faptul că producătorul a reușit să reinventeze o componentă a unor căști wireless care, de foarte mulți ani, părea că nu mai are cum să evolueze. Mă refer la carcasa de încărcare, acea cutiuță pe care o arunci în buzunar și cu care, în mod normal, nu interacționezi decât atunci când scoți sau introduci căștile pentru a facilita încărcarea și păstrarea lor. În cazul de față însă, vorbim despre un mic gadget independent, construit în jurul unui ecran AMOLED tactil de 1,78 inci, pe care îl poți folosi pentru a controla muzica, anularea activă a zgomotului de fond, efectele audio Dolby, conexiunile cu alte dispozitive și multe altele. Mai fascinant este însă că o poți transforma într-un reportofon veritabil prin două apăsări succesive ale butonului de lângă mufa USB-C, fără să fie necesar măcar să ai căștile în apropiere. Am experimentat această funcție în mai multe scenarii și am fost surprins de calitatea înregistrărilor, dar mai ales de faptul că, prin intermediul inteligenței artificiale, poți transforma ulterior conversațiile în text. Transcrierea în română mai face mici greșeli, însă pe engleză, franceză sau germană rezultatele mi s-au părut excelente. Ai incluse 120 de minute gratuite de transcriere în fiecare lună, iar pentru utilizare mai intensă există și abonamente suplimentare. Pentru cineva care participă la interviuri, întâlniri sau conferințe, este un instrument de productivitate foarte greu de ignorat și unul care justifică o parte importantă din prețul de achiziție.
Și pentru că am început cu partea inteligentă, merită să insist asupra faptului că aceeași carcasă îți permite să declanșezi de la distanță camera telefonului, să facilitezi traduceri în conversații față în față și să personalizezi experiența audio fără să mai scoți smartphone-ul din buzunar. Sunt mici artificii tehnologice care, individual, s-ar putea să nu pară revoluționare, dar împreună, mai ales când sunt integrate ok, ajung să schimbe fundamental modul în care interacționezi cu niște căști. Dincolo de asta, Anker are și un motiv neobișnuit de mândrie: modelul Liberty 5 Pro a obținut în aprilie 2026 un record Guinness pentru cel mai ridicat scor obiectiv G-MOS privind calitatea vocii în apeluri în categoria căștilor true wireless stereo. Liberty 5 Pro Max utilizează aceeași tehnologie audio și de captare a vocii, diferența majoră dintre cele două fiind tocmai carcasa inteligentă. În practică, cele opt microfoane, senzorii și procesarea cu inteligență artificială fac o treabă impresionantă când vorbești la telefon într-un mediu aglomerat, iar persoana de la celălalt capăt are șanse mult mai mari să te audă pe tine decât traficul, vocile din jur sau alte zgomote care, de regulă, compromit calitatea conversațiilor purtate prin căști wireless.
Revenind însă la ceea ce ar trebui să facă foarte bine orice pereche de căști premium, sunetul este unul dintre principalele motive pentru care mi-au rămas atât de dragi Liberty 5 Pro Max după testul inițial. Am o colecție destul de stufoasă de melodii pe care le folosesc pentru a testa echipamente audio și, ascultând Looking Too Closely de la Fink, am rămas impresionat de frecvențele joase, de naturalețea lor și de modul în care basul poate fi prezent, generos și plin de energie fără să acopere vocile sau instrumentele. Cu Flori de Spin de la Alexandrina, senzația este că te trezești în mijlocul unei nopți de vară, înconjurat de greieri și de o atmosferă pe care aproape că o poți atinge. Treci la The Writing on the Wall de la Iron Maiden și descoperi o precizie surprinzătoare în mijlocul haosului muzical, iar Back to Black în interpretarea The Cooltrane Quartet reușește să te plaseze între instrumentiști, cu o separație foarte convingătoare între voce, clape și percuție. Nu vorbim doar despre un bas care îți gâdilă plăcut tâmplele, ci despre o experiență audio echilibrată și captivantă, pe care o poți adapta preferințelor tale prin HearID 5.0, egalizatorul personalizabil și Dolby Audio cu urmărirea mișcărilor capului.
Poate la fel de important ca toate aceste performanțe este însă confortul, pentru că nu contează cât de bine sună niște căști dacă după o jumătate de oră începi să te gândești mai mult la durerea din urechi decât la muzica preferată. Din fericire, Liberty 5 Pro Max se numără printre cele mai confortabile modele in-ear pe care le-am testat în ultimii ani, datorită combinației de dopuri din silicon și aripioare de fixare, disponibile în mai multe dimensiuni în cutie. Le introduci în urechi, le rotești discret și ai senzația că au fost făcute special pentru tine, indiferent dacă alergi, mergi la sală sau petreci câteva ore în fața calculatorului. Anularea activă Adaptive ANC 4.0 completează experiența, iar funcția Easy Chat reduce automat volumul muzicii și activează transparența atunci când începi să vorbești. Autonomia ajunge la aproximativ 6,5 ore cu ANC activ și până la 28 de ore împreună cu carcasa, în timp ce încărcarea rapidă poate oferi până la patru ore de redare după numai cinci minute în cutiuță. Sunt, până la urmă, niște căști pe care ajungi să le apreciezi nu pentru o singură funcție spectaculoasă, ci pentru faptul că îți fac viața un pic mai ușoară de fiecare dată când le folosești.
Recenzia completă a căștilor o găsești aici – REVIEW Soundcore Liberty 5 Pro Max – căștile inteligente de top care au intrat în Cartea Recordurilor. Carcasa funcționează ca reportofon, telecomandă foto și transcrie cu AI. La cel mai bun preț de achiziție din an le găsești de Black Friday la eMAG.
Anker Space 2 – căștile cu autonomie de invidiat la preț mic te uimesc prin liniștea generată, nu doar prin calitatea audio
În urmă cu prea mulți ani ca să merite menționați, am dezvoltat o teorie legată de soluțiile audio premium și ultra-premium, o analogie între prețul de achiziție și calitatea reală pe care acestea o oferă. Nu știu dacă știi, dar la boxe, de exemplu, puterea în wați nu definește cât de tare se aud. Volumul sonor se măsoară în decibeli, acesta fiind și motivul pentru care polițiștii, când vin la o plângere privind tulburarea liniștii publice, pot folosi un decibelmetru. Corelația dintre puterea electrică și volumul perceput de urechea umană este însă departe de a fi liniară. Ca referință, în condiții similare și presupunând aceeași eficiență a difuzoarelor, ai nevoie de o putere de aproximativ zece ori mai mare pentru a obține o creștere de 10 decibeli, echivalentul aproximativ al dublării intensității sonore percepute.
Ei bine, în opinia mea, ceva similar se întâmplă și când vine vorba de calitatea experienței audio în raport cu prețul plătit. După ce ai depășit un anumit prag de performanță, fiecare îmbunătățire devine exponențial mai costisitoare, iar pentru a simți o diferență cu adevărat spectaculoasă între o pereche de căști foarte bune și unele excepționale s-ar putea să ajungi să plătești de zece ori mai mult. Nu este o formulă matematică și nici o regulă universală, ci mai degrabă modul în care am ajuns să privesc eu randamentul investiției în echipamente audio după foarte mulți ani de teste. Partea fascinantă este că uneori apar produse care sfidează această teorie, oferind o experiență surprinzător de apropiată de cea a unor alternative mult mai scumpe, iar tocmai acelea sunt gadgeturile pe care mă bucur cel mai mult să le descopăr. Aici intră și Anker Space 2, o pereche de căști cu un preț surprinzător de corect și specificații care, subit, le transformă în cadoul perfect pentru prieteni, părinți, adolescenți și nu numai.
Ca să ai o idee mai bună despre ce vorbim, Anker Space 2 sunt niște căști over-ear construite în jurul unor difuzoare de 40 de milimetri cu diafragmă dublă, ce combină mătasea cu materiale precum metalul și ceramica pentru a livra un sunet bogat, cu frecvențe joase generoase, voci naturale și înalte surprinzător de bine definite. Beneficiază de certificare Hi-Res Audio, inclusiv prin intermediul codecului LDAC pentru audiție wireless de înaltă fidelitate pe dispozitive Android compatibile, iar conexiunea Bluetooth 6.1 facilitează inclusiv asocierea simultană cu două dispozitive. Mai fascinantă este însă tehnologia Adaptive ANC 3.0, un sistem de anulare activă a zgomotului în patru etape, optimizat în special pentru frecvențele joase, precum huruitul motoarelor de avion, zgomotul constant din trafic sau zumzetul instalațiilor de climatizare. Practic, îți creează o oază de liniște oriunde te-ai afla într-o manieră surprinzător de eficientă, iar faptul că designul ergonomic a fost dezvoltat pe baza a peste 2.000 de profiluri reale de cap și urechi, cu pernițe moi din spumă cu memorie, face ca experiența să rămână confortabilă inclusiv după multe ore de utilizare.
Apropo de multe ore, autonomia declarată ajunge la un incredibil 70 de ore cu ANC dezactivat sau 50 de ore cu anularea zgomotului activă, iar numai cinci minute de încărcare sunt suficiente pentru până la patru ore suplimentare de audiție. Nu lipsesc nici funcțiile inteligente, precum detectarea automată a purtării pentru redare și pauză, modul Nap Mode cu zgomot alb pentru momentele în care vrei să te odihnești, asistentul AI Anka, traducerea în timp real pentru peste 100 de limbi prin aplicația Soundcore sau sistemul cu trei microfoane și procesare AI pentru apeluri telefonice clare. Sunt atât de multe tehnologii integrate într-un gadget de numai 264 de grame, încât este aproape imposibil să nu te întrebi cum a reușit Anker să le înghesuie pe toate într-o pereche de căști atât de accesibilă.
Nu mai insist foarte mult pe preț, dar îți promit că se descurcă mai bine decât căști de două sau chiar trei ori mai scumpe pe care le-am testat. În plus, sunt mai confortabile pe perioade îndelungate de utilizare decât căști de 4-5 ori mai scumpe. În ultimi ani a început un trend destul de agresiv pe piața căștilor de integrare aproape abuzivă a metalelor grele în construcție, iar deși experiența premium de utilizare poate fi considerată mai evidentă, compromisul de confort este semnificativ, ca să nu zic fabulos. Era să uit că aceste căști ieftine au până și intrare stereo de 3,5 milimetri, ca să le poți conecta la toate gadgeturile tale de pe vremuri de mult apuse.
Vizavi de calitatea audio, dincolo de personalizarea sunetului în conformitate cu percepția ta asupra anumitor frecvențe prin asistentul HearID din aplicația de mobil, șansele să fii foarte plăcut surprins de Anker Space 2 sunt foarte mari. Am făcut foarte multe teste cu o diversitate mare de genuri și, în primul rând, sub nicio formă nu s-a pus problema de distorsiuni la volum ridicat sau maxim. În plus, joasele sunt atât de puternice și vii în piese precum Forever and Ever de la Boogie Belgique sau De Dor și de Bucurie de la Subcarpați, încât nu doar te rupi eficient de lumea înconjurătoare, dar trăiești chiar senzația pe care a intenționat-o artistul când a integrat acel bass în piesă. În materie de spațialitate, Milos de la Jake Houlsby vine precum un clinchet în urechi atât de curat și de perfect încât senzația de studio este tangibilă și minunat mixată cu niște joase discrete de acompaniament. Parcă vezi la câțiva centimetri în fața ochilor trompetele din Noches de Sevilla, iar acea energie de club, crescendoul constant, din nou, nu trădează nici în clin și nici în mânecă valoarea lor de achiziție. Fac foarte bine ce fac și o fac mult mai bine decât ai crede după prețul de pe etichetă.
Interesant este însă că, de Black Friday, le poți cumpăra chiar mai jos decât de obicei, la cel mai mic preț din ultimul an, la eMag.