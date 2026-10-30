EXPERIENȚĂ Anker Liberty 5 Pro Max și Anker Space 2 – pentru că în viață trebuie să ai niște căști inteligente atât in-ear, cât și over ear. Funcțiile deștepte care iau fața concurenței

Anker Liberty 5 Pro Max – căștilwe care au intrat în Cartea Recordurilor au o carcasă ce funcționează ca reportofon

Prima oară când am pus mâna pe Anker Liberty 5 Pro Max, în urmă cu ceva timp, m-a fascinat mai ales faptul că producătorul a reușit să reinventeze o componentă a unor căști wireless care, de foarte mulți ani, părea că nu mai are cum să evolueze. Mă refer la carcasa de încărcare, acea cutiuță pe care o arunci în buzunar și cu care, în mod normal, nu interacționezi decât atunci când scoți sau introduci căștile pentru a facilita încărcarea și păstrarea lor. În cazul de față însă, vorbim despre un mic gadget independent, construit în jurul unui ecran AMOLED tactil de 1,78 inci, pe care îl poți folosi pentru a controla muzica, anularea activă a zgomotului de fond, efectele audio Dolby, conexiunile cu alte dispozitive și multe altele. Mai fascinant este însă că o poți transforma într-un reportofon veritabil prin două apăsări succesive ale butonului de lângă mufa USB-C, fără să fie necesar măcar să ai căștile în apropiere. Am experimentat această funcție în mai multe scenarii și am fost surprins de calitatea înregistrărilor, dar mai ales de faptul că, prin intermediul inteligenței artificiale, poți transforma ulterior conversațiile în text. Transcrierea în română mai face mici greșeli, însă pe engleză, franceză sau germană rezultatele mi s-au părut excelente. Ai incluse 120 de minute gratuite de transcriere în fiecare lună, iar pentru utilizare mai intensă există și abonamente suplimentare. Pentru cineva care participă la interviuri, întâlniri sau conferințe, este un instrument de productivitate foarte greu de ignorat și unul care justifică o parte importantă din prețul de achiziție.

Și pentru că am început cu partea inteligentă, merită să insist asupra faptului că aceeași carcasă îți permite să declanșezi de la distanță camera telefonului, să facilitezi traduceri în conversații față în față și să personalizezi experiența audio fără să mai scoți smartphone-ul din buzunar. Sunt mici artificii tehnologice care, individual, s-ar putea să nu pară revoluționare, dar împreună, mai ales când sunt integrate ok, ajung să schimbe fundamental modul în care interacționezi cu niște căști. Dincolo de asta, Anker are și un motiv neobișnuit de mândrie: modelul Liberty 5 Pro a obținut în aprilie 2026 un record Guinness pentru cel mai ridicat scor obiectiv G-MOS privind calitatea vocii în apeluri în categoria căștilor true wireless stereo. Liberty 5 Pro Max utilizează aceeași tehnologie audio și de captare a vocii, diferența majoră dintre cele două fiind tocmai carcasa inteligentă. În practică, cele opt microfoane, senzorii și procesarea cu inteligență artificială fac o treabă impresionantă când vorbești la telefon într-un mediu aglomerat, iar persoana de la celălalt capăt are șanse mult mai mari să te audă pe tine decât traficul, vocile din jur sau alte zgomote care, de regulă, compromit calitatea conversațiilor purtate prin căști wireless.

Revenind însă la ceea ce ar trebui să facă foarte bine orice pereche de căști premium, sunetul este unul dintre principalele motive pentru care mi-au rămas atât de dragi Liberty 5 Pro Max după testul inițial. Am o colecție destul de stufoasă de melodii pe care le folosesc pentru a testa echipamente audio și, ascultând Looking Too Closely de la Fink, am rămas impresionat de frecvențele joase, de naturalețea lor și de modul în care basul poate fi prezent, generos și plin de energie fără să acopere vocile sau instrumentele. Cu Flori de Spin de la Alexandrina, senzația este că te trezești în mijlocul unei nopți de vară, înconjurat de greieri și de o atmosferă pe care aproape că o poți atinge. Treci la The Writing on the Wall de la Iron Maiden și descoperi o precizie surprinzătoare în mijlocul haosului muzical, iar Back to Black în interpretarea The Cooltrane Quartet reușește să te plaseze între instrumentiști, cu o separație foarte convingătoare între voce, clape și percuție. Nu vorbim doar despre un bas care îți gâdilă plăcut tâmplele, ci despre o experiență audio echilibrată și captivantă, pe care o poți adapta preferințelor tale prin HearID 5.0, egalizatorul personalizabil și Dolby Audio cu urmărirea mișcărilor capului.

Poate la fel de important ca toate aceste performanțe este însă confortul, pentru că nu contează cât de bine sună niște căști dacă după o jumătate de oră începi să te gândești mai mult la durerea din urechi decât la muzica preferată. Din fericire, Liberty 5 Pro Max se numără printre cele mai confortabile modele in-ear pe care le-am testat în ultimii ani, datorită combinației de dopuri din silicon și aripioare de fixare, disponibile în mai multe dimensiuni în cutie. Le introduci în urechi, le rotești discret și ai senzația că au fost făcute special pentru tine, indiferent dacă alergi, mergi la sală sau petreci câteva ore în fața calculatorului. Anularea activă Adaptive ANC 4.0 completează experiența, iar funcția Easy Chat reduce automat volumul muzicii și activează transparența atunci când începi să vorbești. Autonomia ajunge la aproximativ 6,5 ore cu ANC activ și până la 28 de ore împreună cu carcasa, în timp ce încărcarea rapidă poate oferi până la patru ore de redare după numai cinci minute în cutiuță. Sunt, până la urmă, niște căști pe care ajungi să le apreciezi nu pentru o singură funcție spectaculoasă, ci pentru faptul că îți fac viața un pic mai ușoară de fiecare dată când le folosești.

Recenzia completă a căștilor o găsești aici – REVIEW Soundcore Liberty 5 Pro Max – căștile inteligente de top care au intrat în Cartea Recordurilor. Carcasa funcționează ca reportofon, telecomandă foto și transcrie cu AI. La cel mai bun preț de achiziție din an le găsești de Black Friday la eMAG.

Anker Space 2 – căștile cu autonomie de invidiat la preț mic te uimesc prin liniștea generată, nu doar prin calitatea audio

În urmă cu prea mulți ani ca să merite menționați, am dezvoltat o teorie legată de soluțiile audio premium și ultra-premium, o analogie între prețul de achiziție și calitatea reală pe care acestea o oferă. Nu știu dacă știi, dar la boxe, de exemplu, puterea în wați nu definește cât de tare se aud. Volumul sonor se măsoară în decibeli, acesta fiind și motivul pentru care polițiștii, când vin la o plângere privind tulburarea liniștii publice, pot folosi un decibelmetru. Corelația dintre puterea electrică și volumul perceput de urechea umană este însă departe de a fi liniară. Ca referință, în condiții similare și presupunând aceeași eficiență a difuzoarelor, ai nevoie de o putere de aproximativ zece ori mai mare pentru a obține o creștere de 10 decibeli, echivalentul aproximativ al dublării intensității sonore percepute.

Ei bine, în opinia mea, ceva similar se întâmplă și când vine vorba de calitatea experienței audio în raport cu prețul plătit. După ce ai depășit un anumit prag de performanță, fiecare îmbunătățire devine exponențial mai costisitoare, iar pentru a simți o diferență cu adevărat spectaculoasă între o pereche de căști foarte bune și unele excepționale s-ar putea să ajungi să plătești de zece ori mai mult. Nu este o formulă matematică și nici o regulă universală, ci mai degrabă modul în care am ajuns să privesc eu randamentul investiției în echipamente audio după foarte mulți ani de teste. Partea fascinantă este că uneori apar produse care sfidează această teorie, oferind o experiență surprinzător de apropiată de cea a unor alternative mult mai scumpe, iar tocmai acelea sunt gadgeturile pe care mă bucur cel mai mult să le descopăr. Aici intră și Anker Space 2, o pereche de căști cu un preț surprinzător de corect și specificații care, subit, le transformă în cadoul perfect pentru prieteni, părinți, adolescenți și nu numai.