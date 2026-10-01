Logitech lansează Zone Vibe Pro: căștile care țin pasul cu o zi întreagă, de la ședințe la muzică

Microfoane cu AI pentru apeluri mai clare

Una dintre funcțiile importante ale modelului este sistemul de microfoane cu tehnologie AI pentru reducerea zgomotului. Acesta urmărește să păstreze vocea în prim-plan și să filtreze sunetele din mediul înconjurător, inclusiv atunci când apelul are loc într-un spațiu aglomerat.

Pentru partea audio, Logitech a folosit difuzoare de 40 mm dezvoltate special pentru Zone Vibe Pro. Acestea sunt acompaniate de tehnologia de anulare adaptivă a zgomotului, ANC, care reduce sunetele din exterior. Astfel, aceeași pereche poate fi folosită în timpul unei întâlniri online, dar și într-un avion, într-un tren sau la o plimbare.

Designul este de tip over-ear, iar banda de susținere a fost reproiectată. Construcția urmărește distribuirea mai uniformă a presiunii, astfel încât căștile să poată fi purtate pe durata unei zile de lucru fără ca schimbarea dispozitivului audio să devină necesară.

„Profesioniștii de astăzi, care lucrează în birouri open space, de acasă sau în deplasare, nu ar trebui să fie nevoiți să folosească soluții audio diferite pentru activitatea profesională și cea personală”, a declarat Joseph Mingori, VP and General Manager of Mobile and Audio Solutions la Logitech.

Ce aduce versiunea Zone Vibe Pro for Business

Pentru companii, Logitech oferă Zone Vibe Pro for Business, o variantă destinată în special departamentelor IT și organizațiilor cu un număr mare de dispozitive.

Căștile sunt certificate pentru Microsoft Teams, inclusiv pentru calificarea Premium Microphone for Open Office, dar și pentru Zoom și Google Meet. Certificările sunt menite să asigure funcționarea dispozitivului în timpul apelurilor, atât în birourile companiei, cât și în regim de lucru la distanță.

Administrarea se poate face prin Logitech Sync. Departamentele IT pot monitoriza dispozitivele, pot efectua actualizări și pot gestiona setările de firmware la nivelul organizației. În acest fel, intervențiile pentru fiecare dispozitiv în parte pot fi reduse, la fel ca întreruperile provocate de operațiunile de mentenanță.