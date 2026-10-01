Logitech lansează Zone Vibe Pro: căștile care țin pasul cu o zi întreagă, de la ședințe la muzică
Dimineața pot fi folosite într-o ședință pe Teams, la prânz pentru un episod dintr-un serial, iar seara pentru muzică sau un podcast. Logitech propune Zone Vibe Pro ca un singur dispozitiv audio pentru toate aceste momente, într-un context în care munca de acasă, biroul și deplasările fac parte din aceeași rutină pentru tot mai mulți angajați.
Noile căști over-ear au fost lansate în două versiuni, Zone Vibe Pro și Zone Vibe Pro for Business. Logitech pornește de la o realitate menționată în comunicarea companiei: 79% dintre angajați lucrează în prezent într-un sistem hibrid. Pentru aceștia, modelul combină funcții pentru apeluri cu tehnologii destinate ascultării de conținut audio și izolării zgomotelor din jur.
Microfoane cu AI pentru apeluri mai clare
Una dintre funcțiile importante ale modelului este sistemul de microfoane cu tehnologie AI pentru reducerea zgomotului. Acesta urmărește să păstreze vocea în prim-plan și să filtreze sunetele din mediul înconjurător, inclusiv atunci când apelul are loc într-un spațiu aglomerat.
Pentru partea audio, Logitech a folosit difuzoare de 40 mm dezvoltate special pentru Zone Vibe Pro. Acestea sunt acompaniate de tehnologia de anulare adaptivă a zgomotului, ANC, care reduce sunetele din exterior. Astfel, aceeași pereche poate fi folosită în timpul unei întâlniri online, dar și într-un avion, într-un tren sau la o plimbare.
Designul este de tip over-ear, iar banda de susținere a fost reproiectată. Construcția urmărește distribuirea mai uniformă a presiunii, astfel încât căștile să poată fi purtate pe durata unei zile de lucru fără ca schimbarea dispozitivului audio să devină necesară.
„Profesioniștii de astăzi, care lucrează în birouri open space, de acasă sau în deplasare, nu ar trebui să fie nevoiți să folosească soluții audio diferite pentru activitatea profesională și cea personală”, a declarat Joseph Mingori, VP and General Manager of Mobile and Audio Solutions la Logitech.
Ce aduce versiunea Zone Vibe Pro for Business
Pentru companii, Logitech oferă Zone Vibe Pro for Business, o variantă destinată în special departamentelor IT și organizațiilor cu un număr mare de dispozitive.
Căștile sunt certificate pentru Microsoft Teams, inclusiv pentru calificarea Premium Microphone for Open Office, dar și pentru Zoom și Google Meet. Certificările sunt menite să asigure funcționarea dispozitivului în timpul apelurilor, atât în birourile companiei, cât și în regim de lucru la distanță.
Administrarea se poate face prin Logitech Sync. Departamentele IT pot monitoriza dispozitivele, pot efectua actualizări și pot gestiona setările de firmware la nivelul organizației. În acest fel, intervențiile pentru fiecare dispozitiv în parte pot fi reduse, la fel ca întreruperile provocate de operațiunile de mentenanță.
Versiunea Business poate fi cumpărată fie cu receptor Zone USB-C, la 279,99 euro, fie în varianta Native Bluetooth Edition, la 259,99 euro.
Autonomie de până la 66 de ore
Bateria este un alt element important pentru un produs destinat folosirii pe parcursul întregii zile. Zone Vibe Pro oferă până la 30 de ore de redare audio cu o încărcare, în timp ce autonomia pentru convorbiri ajunge la 18 ore atunci când ANC este activat. Cu anularea zgomotului dezactivată, redarea audio poate ajunge la 66 de ore.
Încărcarea se face prin USB-C. Logitech precizează că cinci minute de încărcare sunt suficiente pentru până la o oră de convorbiri. Căștile pot fi utilizate pentru funcțiile audio și în timp ce se încarcă prin USB.
Produsul a fost conceput și pentru o perioadă mai lungă de utilizare. Banda de susținere, pernițele pentru urechi și bateriile pot fi înlocuite, ceea ce permite prelungirea duratei de funcționare a căștilor.
Zone Vibe Pro sunt disponibile în Graphite, Black, Off-White și Lilac. Pentru Zone Vibe Pro for Business, Logitech oferă variantele Graphite, Off-White și Rose.
Cât costă Zone Vibe Pro în România
Logitech Zone Vibe Pro au intrat la vânzare pe 30 septembrie pe site-ul companiei, cu un preț de 259,99 euro. Începând din octombrie, modelul va ajunge și la partenerii autorizați din România, unde prețul anunțat este de 1.369,99 lei.
Compania pune accent și pe materialele utilizate. Componentele din plastic includ cel puțin 29% plastic reciclat post-consum certificat. Magneții conțin 100% metale din pământuri rare reciclate post-consum, iar bateria folosește 100% cobalt reciclat.
Pentru ambalaj, Logitech utilizează hârtie provenită din păduri certificate FSC și din surse controlate. Astfel, compania include în specificațiile produsului și informații despre materialele folosite, nu doar despre funcțiile audio.