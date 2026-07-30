Singura țară din lume care nu depinde de importurile de alimente. Studiul care a analizat 186 de state

Rezultatele au arătat că Guyana este singurul stat dintre cele 186 analizate care reușește să atingă pragul de autosuficiență în toate cele șapte categorii alimentare.

Mai mult decât atât, studiul arată că această țară produce chiar peste necesarul intern în cazul fructelor și al produselor de bază bogate în amidon.

China și Vietnam se apropie de primul loc

Deși Guyana ocupă prima poziție, alte două state au obținut rezultate apropiate.

Atât China, cât și Vietnam reușesc să își acopere necesarul din producția internă pentru șase dintre cele șapte grupe alimentare analizate. Totuși, ambele depind de importuri atunci când vine vorba despre produsele lactate, motiv pentru care nu pot fi considerate complet independente din punct de vedere alimentar.

Studiul evidențiază astfel faptul că atingerea autosuficienței totale este extrem de rară, chiar și în cazul unor state cu o producție agricolă importantă.

Cele mai multe țări depind de importurile de alimente

Concluziile cercetării arată că independența alimentară completă este mai degrabă o excepție decât o regulă. Potrivit rezultatelor, doar una din șapte țări produce suficiente alimente pentru cel puțin cinci dintre cele șapte categorii analizate.

În același timp, peste o treime dintre statele incluse în studiu reușesc să își acopere necesarul intern pentru maximum două categorii alimentare, ceea ce evidențiază o dependență ridicată de importuri.