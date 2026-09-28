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de Alexandru Puiu
AUTO

Tractorul electric care se încarcă singur la soare: poate lucra cinci ore și câștigă autonomie cât stă pe câmp

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Tractorul electric care se încarcă singur la soare: poate lucra cinci ore și câștigă autonomie cât stă pe câmp
Tractorul electric GoSun Moonrider 27 cu sistem solar de încărcare

Un tractor electric de dimensiuni mici nu pare neapărat revoluționar în 2026. Dacă însă poate recupera o parte din energia consumată doar fiind lăsat în soare, devine mult mai interesant pentru fermele în care utilajul nu lucrează continuu opt sau zece ore pe zi. GoSun și producătorul indian Moonrider propun exact această formulă cu Moonrider 27 All-Electric Solar Tractor.

Utilajul folosește un motor electric de 20 kW, echivalentul a aproximativ 27 CP, și oferă tracțiune integrală. Energia este furnizată de o baterie LFP de 24 kWh, iar autonomia declarată ajunge la aproximativ cinci ore de utilizare continuă.

Panourile solare nu înlocuiesc priza, dar pot schimba rutina unei ferme mici

Elementul neobișnuit este sistemul solar opțional de 1,1 kW. În condiții bune, producătorul estimează că acesta poate genera într-o zi suficientă energie pentru aproximativ o oră și jumătate suplimentară de lucru.

Nu înseamnă că tractorul funcționează la nesfârșit doar cu energia produsă de panouri. Puterea motorului este mult mai mare decât cea a sistemului fotovoltaic, iar pentru o zi grea de muncă bateria trebuie încărcată de la rețea. Însă într-o gospodărie sau într-o fermă unde tractorul este folosit două-trei ore, urmate de perioade lungi de staționare, diferența poate deveni relevantă.

Tractorul poate fi încărcat și de la o conexiune AC de 220-240 V, ceea ce îl face relativ simplu de integrat într-o fermă fără infrastructură specială de încărcare rapidă. Pentru proprietarii care au deja panouri fotovoltaice pe clădiri, energia necesară utilajului poate veni într-o proporție și mai mare din producția proprie.

Moonrider 27 păstrează și una dintre caracteristicile importante ale unui tractor tradițional: priza de putere mecanică de 540 rpm. Prin urmare, poate utiliza diferite echipamente agricole deja existente, de la cositori și freze până la alte utilaje antrenate mecanic.

Se poate încărca și de la priză

Se poate încărca și de la priză

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În România există foarte multe exploatații mici și medii în care un tractor de 27 CP nu ar înlocui utilajele principale folosite la lucrări grele, dar ar putea prelua numeroase sarcini secundare. Întreținerea unei livezi, cosirea, lucrările ușoare, transportul în interiorul fermei sau administrarea unor proprietăți mari sunt exemple în care un tractor compact poate petrece mult timp la viteze reduse.

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Motorul electric are câteva avantaje evidente într-un asemenea regim. Cuplul este disponibil imediat, zgomotul este mult mai redus, iar motorul nu consumă combustibil în perioadele în care tractorul stă pe loc fără să execute efectiv o lucrare.

Există și întrebări importante. Prețul bateriei, comportamentul ei după mii de cicluri, disponibilitatea service-ului și costul eventualelor reparații vor decide dacă economia realizată la energie compensează investiția inițială. În agricultură, un utilaj care nu poate fi reparat rapid poate deveni mai costisitor decât unul care consumă mai mult.

Sistemul solar este poate cel mai interesant tocmai pentru că nu încearcă să facă imposibilul. Nu furnizează cei 20 kW necesari motorului în timp real, ci recuperează lent energie atunci când tractorul nu lucrează.

Într-o fermă unde utilajul este folosit intermitent, câteva ore de soare între două lucrări pot însemna că tractorul ajunge la sfârșitul săptămânii fără să fi fost conectat prea des la rețea. Pentru România, unde sistemele fotovoltaice au devenit tot mai răspândite în mediul rural, ideea unui utilaj agricol alimentat măcar parțial direct de la soare nu mai pare deloc exotică.

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