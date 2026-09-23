Cultura care ar putea deveni o afacere profitabilă pentru fermierii români. Poate aduce venituri de 100.000 de euro de pe un singur hectar
O cultură exotică testată de specialiști în sudul României începe să atragă tot mai mult atenția fermierilor. Curmalul chinezesc, cunoscut și sub numele de jujube, s-a adaptat terenurilor nisipoase de la Dăbuleni, iar specialiștii au estimat că o plantație ajunsă la maturitate poate produce până la 40 de tone de fructe pe hectar.
Curmalul chinezesc, testat pe terenurile nisipoase
Dăbuleni este cunoscută de zeci de ani pentru culturile de pepeni, însă Stațiunea de Cercetare de aici a testat în ultimii ani și mai multe specii pe care românii le asociază în mod obișnuit cu zone exotice. Printre acestea se numără fisticul, kiwi, kaki, rodiile și curmalul chinezesc.
Jujubele au fost aclimatizate cu succes pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, iar cercetările realizate la Dăbuleni au urmărit inclusiv calitatea fructelor mai multor genotipuri. Stațiunea a prezentat în lucrările sale științifice rezultate obținute pentru soiuri precum Lang, Tigertooth, Xuan Cheng Xiang, Dong Zao, Li și L5.
Interesul pentru această cultură a crescut, iar în 2026 specialiștii de la Dăbuleni au vorbit despre fermieri care iau în calcul cultivarea curmalului chinezesc.
„Acum suntem chiar în sezonul plantelor exotice. Sunt fermieri care sunt interesați în prezent de curmalul chinezesc, pentru că a fost prima specie pe care noi am promovat-o”, a declarat Irina Țițirică, inginer la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni, potrivit Știrile PROTV.
Plantația poate ajunge la 40 de tone pe hectar
Potențialul curmalului chinezesc a fost urmărit de specialiști și în anii anteriori. În 2023, plantația experimentală de la Dăbuleni ocupa un hectar, iar pentru acel an era estimată o producție de aproximativ 10 tone.
Odată ajunși la maturitate, pomii puteau însă ajunge, potrivit estimărilor prezentate atunci, la o recoltă de aproximativ 40 de tone pe hectar. În aceeași estimare, câștigul unei asemenea plantații era evaluat la aproximativ 100.000 de euro.
Un singur pom poate produce între 10 și 30 de kilograme de fructe, în funcție de soi. Producția medie indicată pentru un hectar era de aproximativ 20 de tone, ceea ce arată diferențele dintre producția medie și potențialul maxim estimat pentru o plantație matură.
Curmalele chinezești au ajuns și la vânzare
Cultura nu a rămas doar în etapa de experimentare, iar fructele de curmal chinezesc au ajuns să fie comercializate. În septembrie 2026, Stațiunea de Cercetare Dăbuleni afișează în propriul magazin un preț de 40 de lei pentru un kilogram de curmale chinezești, TVA inclus.
Faptul că fructele sunt disponibile pentru cumpărători arată că această cultură a trecut și în etapa comercială. În același timp, interesul fermierilor pentru curmalul chinezesc continuă să crească, după rezultatele obținute în plantațiile testate la Dăbuleni.
De ce s-au orientat specialiștii către culturi exotice
Curmalul chinezesc nu este singura specie neobișnuită pentru agricultura românească testată în sudul țării. La Dăbuleni sunt urmărite și alte culturi, printre care fisticul, kiwi, kaki și rodiile.
În 2026, culturile exotice de la stațiune au avut un an favorabil, iar producția a crescut cu aproximativ 30% față de anii anteriori. Precipitațiile mai abundente au contribuit la dezvoltarea plantelor și au ajutat culturile să suporte mai bine temperaturile ridicate și insolația.
Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare Dăbuleni, a explicat că nivelul mai ridicat al precipitațiilor a făcut ca umiditatea atmosferică să se apropie de nivelul considerat optim pentru aceste culturi. Alina Paraschiv, inginer la stațiune, a precizat:
„Plantele au fost mult mai bine aprovizionate cu apă de la mama natură, pentru că noi oricum irigam, dar stresul termic și insolația au fost mai ușor de tolerat.”
Fisticul, o altă cultură exotică testată la Dăbuleni
Rezultate bune au fost raportate și în cazul fisticului. Un pom în vârstă de șapte ani a produs în jur de 10 kilograme de fistic, potrivit specialiștilor citați în informațiile despre culturile exotice de la Dăbuleni.
Alături de fistic și curmal chinezesc, cercetătorii continuă să urmărească evoluția mai multor specii adaptate condițiilor din sudul României. Rezultatele obținute la Dăbuleni au atras atenția agricultorilor care caută culturi alternative pentru terenurile nisipoase.
Curmalul chinezesc rămâne însă una dintre speciile promovate în mod special de stațiune. Adaptarea la condițiile locale, producția estimată pentru plantațiile mature și faptul că fructele sunt deja comercializate au contribuit la creșterea interesului din partea fermierilor.