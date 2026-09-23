Cultura care ar putea deveni o afacere profitabilă pentru fermierii români. Poate aduce venituri de 100.000 de euro de pe un singur hectar

Jujubele au fost aclimatizate cu succes pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, iar cercetările realizate la Dăbuleni au urmărit inclusiv calitatea fructelor mai multor genotipuri. Stațiunea a prezentat în lucrările sale științifice rezultate obținute pentru soiuri precum Lang, Tigertooth, Xuan Cheng Xiang, Dong Zao, Li și L5.

Interesul pentru această cultură a crescut, iar în 2026 specialiștii de la Dăbuleni au vorbit despre fermieri care iau în calcul cultivarea curmalului chinezesc.

„Acum suntem chiar în sezonul plantelor exotice. Sunt fermieri care sunt interesați în prezent de curmalul chinezesc, pentru că a fost prima specie pe care noi am promovat-o”, a declarat Irina Țițirică, inginer la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni, potrivit Știrile PROTV.

Plantația poate ajunge la 40 de tone pe hectar

Potențialul curmalului chinezesc a fost urmărit de specialiști și în anii anteriori. În 2023, plantația experimentală de la Dăbuleni ocupa un hectar, iar pentru acel an era estimată o producție de aproximativ 10 tone.

Odată ajunși la maturitate, pomii puteau însă ajunge, potrivit estimărilor prezentate atunci, la o recoltă de aproximativ 40 de tone pe hectar. În aceeași estimare, câștigul unei asemenea plantații era evaluat la aproximativ 100.000 de euro.

Un singur pom poate produce între 10 și 30 de kilograme de fructe, în funcție de soi. Producția medie indicată pentru un hectar era de aproximativ 20 de tone, ceea ce arată diferențele dintre producția medie și potențialul maxim estimat pentru o plantație matură.

Curmalele chinezești au ajuns și la vânzare

Cultura nu a rămas doar în etapa de experimentare, iar fructele de curmal chinezesc au ajuns să fie comercializate. În septembrie 2026, Stațiunea de Cercetare Dăbuleni afișează în propriul magazin un preț de 40 de lei pentru un kilogram de curmale chinezești, TVA inclus.

Faptul că fructele sunt disponibile pentru cumpărători arată că această cultură a trecut și în etapa comercială. În același timp, interesul fermierilor pentru curmalul chinezesc continuă să crească, după rezultatele obținute în plantațiile testate la Dăbuleni.