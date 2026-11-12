Cum transformă Gemini o fotografie cu notițe într-un PDF

Procesul începe cu încărcarea unei fotografii sau a unui fișier în conversația Gemini. După aceea, este suficientă o instrucțiune prin care AI-ul este rugat să transforme informațiile într-un document bine structurat. În cazul notițelor scrise de mână, sistemul trebuie să interpreteze textul din imagine, să identifice ideile și să le organizeze într-un format digital mai ușor de parcurs, conform Tech Radar.

Rezultatul poate fi previzualizat direct în conversație. Dacă documentul necesită ajustări, acesta poate fi deschis într-o vizualizare extinsă, unde anumite modificări pot fi făcute manual. Există și posibilitatea de a selecta un anumit fragment și de a-i cere lui Gemini să îl rescrie sau să îl corecteze.

Această abordare reduce numărul de pași necesari pentru o modificare simplă. În loc să fie generat din nou întregul document după fiecare observație, AI-ul poate interveni asupra secțiunii indicate. Astfel, o corectură de formulare sau o schimbare de structură nu mai presupune reluarea întregului proces.

Funcția nu se limitează la transformarea scrisului de mână în text. Gemini poate crea și documente pornind de la alte fișiere încărcate sau de la o simplă descriere, iar rezultatele pot fi rafinate în aceeași conversație.

Testul cu notițe despre istoria sandvișului

Pentru a testa instrumentul, jurnalistul Eric Hal Schwartz a folosit o pagină de notițe scrise de mână în timpul unei prezentări scurte despre istoria sandvișului. Textul conținea informații despre originile antice ale obiceiului de a pune mâncarea între două bucăți de pâine, povestea contelui de Sandwich și rolul industrializării în popularizarea acestui tip de preparat.

Printre informațiile notate se afla și introducerea pâinii feliate în 1928, un moment care a contribuit la transformarea sandvișului într-o opțiune comodă pentru mesele de zi cu zi.

Pagina fusese scrisă în grabă, în ritmul prezentării, astfel că rezultatul era greu de transformat într-un document care să poată fi distribuit fără alte intervenții. În loc să transcrie manual fiecare idee, jurnalistul a fotografiat foaia și a încărcat imaginea în Gemini, cerându-i să o transforme într-un PDF clar și ordonat.