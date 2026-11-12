Gemini poate transforma notițele scrise de mână în documente PDF bine organizate. Cum funcționează noua funcție AI de la Google
Google a adăugat în Gemini o funcție care poate transforma notițele scrise de mână în documente digitale, inclusiv PDF-uri cu un aspect îngrijit. Instrumentul poate prelua o fotografie cu o pagină scrisă de mână, poate organiza informațiile și permite modificarea documentului direct în conversația cu AI-ul. Funcția ar putea fi utilă mai ales pentru cei care iau notițe rapid la cursuri, întâlniri sau prezentări și vor să le transforme ulterior în materiale ușor de citit și distribuit.
Noua opțiune face parte dintr-un set de instrumente prin care Gemini poate crea și edita documente, fișiere PDF, foi de calcul și alte materiale pornind de la instrucțiunile primite. Utilizatorii pot încărca un fișier existent sau pot cere generarea unuia de la zero, apoi pot interveni asupra rezultatului fără să descarce și să încarce repetat versiuni noi.
Cum transformă Gemini o fotografie cu notițe într-un PDF
Procesul începe cu încărcarea unei fotografii sau a unui fișier în conversația Gemini. După aceea, este suficientă o instrucțiune prin care AI-ul este rugat să transforme informațiile într-un document bine structurat. În cazul notițelor scrise de mână, sistemul trebuie să interpreteze textul din imagine, să identifice ideile și să le organizeze într-un format digital mai ușor de parcurs, conform Tech Radar.
Rezultatul poate fi previzualizat direct în conversație. Dacă documentul necesită ajustări, acesta poate fi deschis într-o vizualizare extinsă, unde anumite modificări pot fi făcute manual. Există și posibilitatea de a selecta un anumit fragment și de a-i cere lui Gemini să îl rescrie sau să îl corecteze.
Această abordare reduce numărul de pași necesari pentru o modificare simplă. În loc să fie generat din nou întregul document după fiecare observație, AI-ul poate interveni asupra secțiunii indicate. Astfel, o corectură de formulare sau o schimbare de structură nu mai presupune reluarea întregului proces.
Funcția nu se limitează la transformarea scrisului de mână în text. Gemini poate crea și documente pornind de la alte fișiere încărcate sau de la o simplă descriere, iar rezultatele pot fi rafinate în aceeași conversație.
Testul cu notițe despre istoria sandvișului
Pentru a testa instrumentul, jurnalistul Eric Hal Schwartz a folosit o pagină de notițe scrise de mână în timpul unei prezentări scurte despre istoria sandvișului. Textul conținea informații despre originile antice ale obiceiului de a pune mâncarea între două bucăți de pâine, povestea contelui de Sandwich și rolul industrializării în popularizarea acestui tip de preparat.
Printre informațiile notate se afla și introducerea pâinii feliate în 1928, un moment care a contribuit la transformarea sandvișului într-o opțiune comodă pentru mesele de zi cu zi.
Pagina fusese scrisă în grabă, în ritmul prezentării, astfel că rezultatul era greu de transformat într-un document care să poată fi distribuit fără alte intervenții. În loc să transcrie manual fiecare idee, jurnalistul a fotografiat foaia și a încărcat imaginea în Gemini, cerându-i să o transforme într-un PDF clar și ordonat.
Exemplul arată un scenariu practic în care AI-ul poate prelua o activitate repetitivă: trecerea informațiilor dintr-un suport fizic într-un document digital. În loc să fie necesară rescrierea integrală a notițelor, utilizatorul poate porni de la fotografia paginii și poate solicita o versiune mai ușor de citit.
Documentele pot fi corectate direct în conversația cu AI-ul
Unul dintre avantajele funcției este posibilitatea de a continua editarea după generarea documentului. Gemini permite intervenții punctuale, astfel încât utilizatorul nu trebuie să accepte prima versiune sau să reia procesul de la zero pentru fiecare modificare.
De exemplu, dacă un paragraf este prea lung, poate fi selectat și reformulat. Dacă o informație trebuie mutată sau explicată mai clar, AI-ul poate primi o instrucțiune referitoare strict la acea secțiune. Documentul rămâne disponibil pentru previzualizare și ajustări în cadrul aceleiași conversații.
Acest mod de lucru poate fi util pentru elevi, studenți, profesori sau persoane care participă frecvent la ședințe și prezentări. Notițele rapide pot deveni materiale de studiu, rezumate sau documente care pot fi trimise colegilor fără să fie nevoie de o transcriere manuală completă.
Totuși, interpretarea scrisului de mână nu garantează că fiecare cuvânt sau detaliu va fi recunoscut corect. Fotografiile neclare, scrisul dificil de descifrat și prescurtările pot duce la erori, motiv pentru care documentul final ar trebui verificat înainte de distribuire. În special în cazul informațiilor tehnice, al numerelor și al numelor proprii, o verificare atentă rămâne necesară.