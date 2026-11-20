Google Maps primește Ask Maps în limba română. Noua funcție AI poate crea itinerarii și găsi locuri în funcție de întrebările tale
Google extinde disponibilitatea Ask Maps, funcția bazată pe inteligență artificială care permite căutarea unor locuri și planificarea călătoriilor prin întrebări formulate în limbaj natural. Instrumentul ajunge și în România, în limba română, odată cu lansarea în peste 30 de țări europene, printre care Germania, Spania și Marea Britanie. Activarea se face treptat, iar compania estimează că funcția va ajunge la toți utilizatorii din România în aproximativ o lună.
Noua facilitate folosește modelele AI Gemini pentru a interpreta solicitări complexe și pentru a oferi răspunsuri bazate pe informațiile disponibile în Google Maps. În loc să caute manual prin liste de restaurante, atracții sau recenzii, utilizatorii pot descrie direct ceea ce caută și pot primi recomandări afișate pe hartă, se arată pe blogul Google.
Cum funcționează Ask Maps și ce poate face noua funcție Google
Ask Maps permite adresarea unor întrebări pentru care o căutare obișnuită în Google Maps ar necesita parcurgerea mai multor rezultate. De exemplu, cineva poate întreba dacă există un teren public de tenis cu nocturnă unde să joace în aceeași seară sau poate solicita recomandări pentru anumite activități într-o zonă.
Răspunsurile sunt generate pe baza informațiilor din Google Maps, care include date despre peste 300 de milioane de locuri și recenzii publicate de o comunitate de peste 500 de milioane de contributori. Modelele Gemini analizează întrebările și identifică informațiile relevante pentru a formula recomandări.
Un alt element al funcției este posibilitatea de a primi sugestii adaptate activității anterioare din aplicație. Ask Maps poate lua în considerare locurile căutate sau salvate anterior, astfel încât recomandările să țină cont și de preferințele exprimate prin utilizarea serviciului.
După afișarea rezultatelor, locurile recomandate pot fi salvate într-o listă, distribuite altor persoane sau folosite direct pentru pornirea navigației. Astfel, căutarea și planificarea unei deplasări pot fi realizate în aceeași interfață, fără să fie nevoie de trecerea prin mai multe secțiuni ale aplicației.
Cum activezi Ask Maps în Google Maps
Utilizarea funcției nu presupune instalarea unei aplicații separate. Ask Maps este integrat direct în Google Maps, iar accesarea sa se face din aplicația disponibilă pe telefon.
După ce funcția devine disponibilă pe cont, utilizatorii trebuie să deschidă Google Maps și să apese butonul „Ask Maps”. Întrebările pot fi introduse prin tastare sau prin comandă vocală, iar răspunsurile sunt afișate împreună cu locurile corespunzătoare, marcate pe hartă.
Sistemul este conceput pentru solicitări formulate firesc, nu doar pentru căutări bazate pe numele unei locații sau pe o categorie prestabilită. De exemplu, în locul unei căutări generice pentru terenuri de tenis, poate fi descrisă direct situația: un teren public, disponibil seara, cu nocturnă.
Această abordare permite obținerea unor rezultate care țin cont de mai multe criterii în același timp. Recomandările pot fi apoi verificate pe hartă, iar destinațiile pot fi salvate sau incluse într-un plan de călătorie.
Google Maps poate construi itinerarii pentru excursii și vacanțe
Ask Maps poate fi folosit și pentru organizarea unor excursii de o zi sau a unor călătorii care se desfășoară pe parcursul mai multor zile. Utilizatorii pot solicita un itinerariu care să includă opriri pentru masă, cumpărături sau activități în aer liber.
Rezultatul este un program organizat pe zile, cu recomandări pentru fiecare oprire și locații numerotate pe hartă. În loc să alcătuiască separat o listă de obiective și să calculeze manual ordinea vizitelor, utilizatorii pot primi un plan structurat direct în conversația cu Ask Maps.
Itinerariul poate fi modificat pe parcurs, în funcție de preferințe. De exemplu, poate fi adăugat un punct de belvedere sau un restaurant, fără să fie necesară reconstruirea întregului program. Din plan se pot accesa direct indicațiile de navigare către următoarea destinație.
Google permite și distribuirea itinerariului către alte persoane sau exportarea acestuia în Google Docs, de pe desktop. Planurile salvate pot fi accesate ulterior din Ask Maps sau identificate prin eticheta „itinerary” din istoricul conversațiilor. Înainte de plecare, informațiile despre trafic și programul de funcționare al locurilor incluse pot fi consultate din nou.
Când va fi disponibil Ask Maps în România
Google a anunțat lansarea Ask Maps în limba română pe dispozitivele Android și iOS. Extinderea face parte dintr-o actualizare mai amplă, care aduce funcția în peste 30 de țări europene și ridică disponibilitatea globală la peste 200 de țări și teritorii.
Activarea în România se desfășoară treptat. Potrivit companiei, aproximativ o lună ar trebui să fie suficientă pentru ca funcția să ajungă la toți utilizatorii din țară. Prin urmare, este posibil ca aceasta să nu apară simultan în toate conturile, chiar dacă aplicația Google Maps este actualizată.