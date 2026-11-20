Cum funcționează Ask Maps și ce poate face noua funcție Google

Ask Maps permite adresarea unor întrebări pentru care o căutare obișnuită în Google Maps ar necesita parcurgerea mai multor rezultate. De exemplu, cineva poate întreba dacă există un teren public de tenis cu nocturnă unde să joace în aceeași seară sau poate solicita recomandări pentru anumite activități într-o zonă.

Răspunsurile sunt generate pe baza informațiilor din Google Maps, care include date despre peste 300 de milioane de locuri și recenzii publicate de o comunitate de peste 500 de milioane de contributori. Modelele Gemini analizează întrebările și identifică informațiile relevante pentru a formula recomandări.

Un alt element al funcției este posibilitatea de a primi sugestii adaptate activității anterioare din aplicație. Ask Maps poate lua în considerare locurile căutate sau salvate anterior, astfel încât recomandările să țină cont și de preferințele exprimate prin utilizarea serviciului.

După afișarea rezultatelor, locurile recomandate pot fi salvate într-o listă, distribuite altor persoane sau folosite direct pentru pornirea navigației. Astfel, căutarea și planificarea unei deplasări pot fi realizate în aceeași interfață, fără să fie nevoie de trecerea prin mai multe secțiuni ale aplicației.

Cum activezi Ask Maps în Google Maps

Utilizarea funcției nu presupune instalarea unei aplicații separate. Ask Maps este integrat direct în Google Maps, iar accesarea sa se face din aplicația disponibilă pe telefon.

După ce funcția devine disponibilă pe cont, utilizatorii trebuie să deschidă Google Maps și să apese butonul „Ask Maps”. Întrebările pot fi introduse prin tastare sau prin comandă vocală, iar răspunsurile sunt afișate împreună cu locurile corespunzătoare, marcate pe hartă.

Sistemul este conceput pentru solicitări formulate firesc, nu doar pentru căutări bazate pe numele unei locații sau pe o categorie prestabilită. De exemplu, în locul unei căutări generice pentru terenuri de tenis, poate fi descrisă direct situația: un teren public, disponibil seara, cu nocturnă.