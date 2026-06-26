Siegfried Mureșan, rivalul lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Ce arată declarația sa de avere şi evoluţia în carieră

În 2006 a beneficiat de o bursă a Bundestagului german și a participat la programul internațional de stagii al Parlamentului German. Ulterior a lucrat ca expert și consilier pe probleme europene, inclusiv în cadrul Grupului Partidului Popular European.

Siegfried Mureșan, carieră construită exclusiv la Bruxelles

Siegfried Mureșan a devenit europarlamentar în 2014 și a obținut ulterior încă două mandate consecutive. În prezent este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, unde coordonează dosare privind bugetul Uniunii Europene, dezvoltarea regională și agricultura.

Totodată, conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și a avut un rol important în susținerea parcursului european al statului vecin.

Printre cele mai importante proiecte la care a lucrat se numără:

raportor al bugetului Uniunii Europene pentru anul 2017, fiind primul eurodeputat român care a coordonat acest dosar;

co-raportor al Mecanismului European de Redresare și Reziliență, prin care România beneficiază de fonduri prin PNRR;

negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene după 2027;

inițiative privind transparența utilizării fondurilor europene și politica de coeziune.

Venituri de peste 1,3 milioane de euro în ultimii ani

Potrivit declarației de avere, venitul anual al lui Siegfried Mureșan din activitatea desfășurată în Parlamentul European este de aproximativ 170.000 de euro. Raportat la perioada în care activează ca europarlamentar, veniturile încasate depășesc 1,3 milioane de euro, fără a include alte venituri sau randamente obținute din investiții.

Proprietăți în România și Belgia

Declarația de avere arată că europarlamentarul deține mai multe proprietăți. În Belgia are un teren intravilan de 373 mp, cumpărat în 2020, și o casă de 260 mp, achiziționată în același an. În România a moștenit în județul Brașov un teren intravilan de 180 mp, o casă de 270 mp și un apartament de 75 mp.

Pe lângă proprietăți, Siegfried Mureșan deține un portofoliu important de investiții. Cea mai mare valoare este reprezentată de titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor, evaluate la 1.195.000 de euro.