Siegfried Mureșan, rivalul lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Ce arată declarația sa de avere şi evoluţia în carieră
Numele europarlamentarului Siegfried Mureșan este vehiculat tot mai intens în negocierile politice pentru funcția de prim-ministru, fiind una dintre propunerile susținute de PNL, USR și UDMR. Deși nu a ocupat niciodată un mandat de deputat sau senator în Parlamentul României, Mureșan și-a construit întreaga carieră politică la Bruxelles, unde este considerat unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai României în instituțiile europene. Pe lângă activitatea politică, declarația sa de avere arată că europarlamentarul deține proprietăți în România și Belgia, investiții importante și venituri consistente obținute din activitatea desfășurată în Parlamentul European.
- De la Hunedoara, la conducerea Partidului Popular European
- Siegfried Mureșan, carieră construită exclusiv la Bruxelles
- Venituri de peste 1,3 milioane de euro în ultimii ani
- Proprietăți în România și Belgia
- Ce mașini conduce
- Averea declarată de Siegfried Mureșan
- Grindeanu, un alt nume pentru postul de premier al României
De la Hunedoara, la conducerea Partidului Popular European
Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, în Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București, specializarea Administrarea Afacerilor în limba germană, după care și-a continuat studiile în Germania, unde a obținut un master în Economie și Știința Managementului la Universitatea Humboldt din Berlin.
În 2006 a beneficiat de o bursă a Bundestagului german și a participat la programul internațional de stagii al Parlamentului German. Ulterior a lucrat ca expert și consilier pe probleme europene, inclusiv în cadrul Grupului Partidului Popular European.
Siegfried Mureșan, carieră construită exclusiv la Bruxelles
Siegfried Mureșan a devenit europarlamentar în 2014 și a obținut ulterior încă două mandate consecutive. În prezent este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, unde coordonează dosare privind bugetul Uniunii Europene, dezvoltarea regională și agricultura.
Totodată, conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și a avut un rol important în susținerea parcursului european al statului vecin.
Printre cele mai importante proiecte la care a lucrat se numără:
- raportor al bugetului Uniunii Europene pentru anul 2017, fiind primul eurodeputat român care a coordonat acest dosar;
- co-raportor al Mecanismului European de Redresare și Reziliență, prin care România beneficiază de fonduri prin PNRR;
- negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene după 2027;
- inițiative privind transparența utilizării fondurilor europene și politica de coeziune.
Venituri de peste 1,3 milioane de euro în ultimii ani
Potrivit declarației de avere, venitul anual al lui Siegfried Mureșan din activitatea desfășurată în Parlamentul European este de aproximativ 170.000 de euro. Raportat la perioada în care activează ca europarlamentar, veniturile încasate depășesc 1,3 milioane de euro, fără a include alte venituri sau randamente obținute din investiții.
Proprietăți în România și Belgia
Declarația de avere arată că europarlamentarul deține mai multe proprietăți. În Belgia are un teren intravilan de 373 mp, cumpărat în 2020, și o casă de 260 mp, achiziționată în același an. În România a moștenit în județul Brașov un teren intravilan de 180 mp, o casă de 270 mp și un apartament de 75 mp.
Pe lângă proprietăți, Siegfried Mureșan deține un portofoliu important de investiții. Cea mai mare valoare este reprezentată de titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor, evaluate la 1.195.000 de euro.
În plus, declarația de avere cuprinde participații la mai multe companii, inclusiv acțiuni la producătorul american de automobile electrice Tesla.
Ce mașini conduce
Europarlamentarul declară și patru autoturisme cumpărate de-a lungul timpului:
- Volkswagen (2010);
- Fiat (2014);
- Mercedes (2021);
- Mini (2024).
Averea declarată de Siegfried Mureșan
|Categorie
|Detalii
|Terenuri
|373 mp în Belgia (cumpărat), 180 mp în Brașov (moștenire)
|Case
|260 mp în Belgia (cumpărată), 270 mp în Brașov (moștenire)
|Apartament
|75 mp în Brașov (moștenire)
|Autoturisme
|Volkswagen, Fiat, Mercedes și Mini
|Titluri de stat
|1.195.000 euro
|Acțiuni
|Oveit Investors, Benefito Investors și Tesla Inc.
|Venit anual declarat
|Aproximativ 170.000 euro din activitatea de europarlamentar
Spre deosebire de majoritatea politicienilor care au aspirat la funcția de premier, Siegfried Mureșan nu a avut până acum mandate în Parlamentul României și nu a inițiat proiecte legislative în legislativul național.
Întreaga sa activitate politică s-a desfășurat în instituțiile Uniunii Europene, unde și-a construit reputația în special în domeniul bugetului european, al fondurilor comunitare și al politicilor privind Republica Moldova. Tocmai această experiență îl transformă astăzi într-unul dintre numele luate în calcul pentru conducerea viitorului Guvern al României.
Grindeanu, un alt nume pentru postul de premier al României
Miercuri, Biroul Permanent Național al PSD a decis în unanimitate ca partidul să intre la guvernare și l-a desemnat pe președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, drept propunere pentru funcția de prim-ministru. Grindeanu a declarat că România traversează o perioadă economică dificilă, marcată de scăderea puterii de cumpărare și de lipsa încrederii populației în clasa politică. El a subliniat că este nevoie de un Guvern funcțional și de soluții concrete pentru cetățeni, nu de noi conflicte politice, motiv pentru care PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării.
‘România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un Guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice.
Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care să pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, PSD a decis astăzi, în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.