Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată

Licența, susținută la Academia de Studii Economice

După finalizarea studiilor universitare, Adrian Veștea și-a susținut examenul de licență la Academia de Studii Economice din București, în cadrul specializării Contabilitate și informatică de gestiune.

Pregătirea sa profesională a continuat și în anii următori. În 2004 a promovat examenul de admitere în Corpul Experților Contabili, iar doi ani mai târziu a absolvit un program postuniversitar organizat de Institutul Național de Administrație din Sibiu.

În 2007 a obținut și o diplomă de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Managementul administrației publice în procesul integrării europene.

Universitatea la care a studiat a fost desființată

Instituția de învățământ la care Adrian Veștea și-a început studiile, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, a funcționat inițial ca universitate particulară.

În anii următori, aceasta a intrat în atenția autorităților din educație, iar în 2013 a primit calificativul „lipsă de încredere” în urma unei evaluări instituționale realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Ulterior, universitatea a fost desființată prin lege, începând cu anul universitar 2017-2018.

De la economist la conducerea administrației publice

Înainte de a intra în politică, Adrian Veștea a lucrat în domeniul silvic și economic. După efectuarea stagiului militar, a activat în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, iar ulterior a ocupat funcții de economist și contabil-șef.