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Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată

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Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Adrian Veștea, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, are un parcurs profesional îndelungat în administrația publică

Adrian Veștea, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, are un parcurs profesional îndelungat în administrația publică, însă și traseul său educațional a atras atenția. Potrivit informațiilor din CV-ul oficial, acesta și-a început studiile universitare la o instituție de învățământ superior care a fost desființată ulterior.

Născut la Râșnov, Adrian Veștea a terminat liceul în 1992, iar câțiva ani mai târziu s-a înscris la Universitatea „George Barițiu” din Brașov, unde a studiat între 1996 și 2000.

Licența, susținută la Academia de Studii Economice

După finalizarea studiilor universitare, Adrian Veștea și-a susținut examenul de licență la Academia de Studii Economice din București, în cadrul specializării Contabilitate și informatică de gestiune.

Pregătirea sa profesională a continuat și în anii următori. În 2004 a promovat examenul de admitere în Corpul Experților Contabili, iar doi ani mai târziu a absolvit un program postuniversitar organizat de Institutul Național de Administrație din Sibiu.

În 2007 a obținut și o diplomă de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Managementul administrației publice în procesul integrării europene.

Universitatea la care a studiat a fost desființată

Instituția de învățământ la care Adrian Veștea și-a început studiile, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, a funcționat inițial ca universitate particulară.

În anii următori, aceasta a intrat în atenția autorităților din educație, iar în 2013 a primit calificativul „lipsă de încredere” în urma unei evaluări instituționale realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

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Ulterior, universitatea a fost desființată prin lege, începând cu anul universitar 2017-2018.

De la economist la conducerea administrației publice

Înainte de a intra în politică, Adrian Veștea a lucrat în domeniul silvic și economic. După efectuarea stagiului militar, a activat în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, iar ulterior a ocupat funcții de economist și contabil-șef.

Cariera sa administrativă a început în 2004, când a fost ales primar al orașului Râșnov. A ocupat această funcție timp de trei mandate consecutive, până în 2016.

După experiența de la Râșnov, a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov și, ulterior, a ajuns ministru al Dezvoltării. După încheierea mandatului guvernamental, a revenit la conducerea administrației județene.

Desemnarea sa pentru funcția de premier a readus în atenția publică atât activitatea sa politică și administrativă, cât și parcursul educațional urmat înainte de intrarea în viața publică.

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