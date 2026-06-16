Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Adrian Veștea, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, are un parcurs profesional îndelungat în administrația publică, însă și traseul său educațional a atras atenția. Potrivit informațiilor din CV-ul oficial, acesta și-a început studiile universitare la o instituție de învățământ superior care a fost desființată ulterior.
Născut la Râșnov, Adrian Veștea a terminat liceul în 1992, iar câțiva ani mai târziu s-a înscris la Universitatea „George Barițiu” din Brașov, unde a studiat între 1996 și 2000.
Licența, susținută la Academia de Studii Economice
După finalizarea studiilor universitare, Adrian Veștea și-a susținut examenul de licență la Academia de Studii Economice din București, în cadrul specializării Contabilitate și informatică de gestiune.
Pregătirea sa profesională a continuat și în anii următori. În 2004 a promovat examenul de admitere în Corpul Experților Contabili, iar doi ani mai târziu a absolvit un program postuniversitar organizat de Institutul Național de Administrație din Sibiu.
În 2007 a obținut și o diplomă de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Managementul administrației publice în procesul integrării europene.
Universitatea la care a studiat a fost desființată
Instituția de învățământ la care Adrian Veștea și-a început studiile, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, a funcționat inițial ca universitate particulară.
În anii următori, aceasta a intrat în atenția autorităților din educație, iar în 2013 a primit calificativul „lipsă de încredere” în urma unei evaluări instituționale realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
Ulterior, universitatea a fost desființată prin lege, începând cu anul universitar 2017-2018.
De la economist la conducerea administrației publice
Înainte de a intra în politică, Adrian Veștea a lucrat în domeniul silvic și economic. După efectuarea stagiului militar, a activat în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, iar ulterior a ocupat funcții de economist și contabil-șef.
Cariera sa administrativă a început în 2004, când a fost ales primar al orașului Râșnov. A ocupat această funcție timp de trei mandate consecutive, până în 2016.
După experiența de la Râșnov, a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov și, ulterior, a ajuns ministru al Dezvoltării. După încheierea mandatului guvernamental, a revenit la conducerea administrației județene.
Desemnarea sa pentru funcția de premier a readus în atenția publică atât activitatea sa politică și administrativă, cât și parcursul educațional urmat înainte de intrarea în viața publică.