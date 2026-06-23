Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea Guvernului Veștea

Astfel, președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări cu toate partidele parlamentare, cel mai probabil în următoarele zile. În urma acestor discuții, șeful statului va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit informațiilor apărute pe surse, Sorin Grindeanu este una dintre principalele variante analizate la Palatul Cotroceni.

Dacă va primi mandatul, liderul PSD va avea la dispoziție zece zile pentru a alcătui echipa guvernamentală, pentru a finaliza programul de guvernare și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Sorin Grindeanu: „PSD nu fuge de responsabilitate”

Cu puțin timp înainte de votul în urma căruia Guvernul Veștea a fost respins, Sorin Grindeanu a transmis că Partidul Social Democrat este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării dacă va primi această misiune.

„Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a declarat liderul PSD.

În interiorul partidului există deja voci importante care susțin această variantă. Paul Stănescu, unul dintre liderii influenți ai formațiunii, a afirmat că Sorin Grindeanu ar trebui să fie propunerea PSD pentru funcția de premier.

Ce studii are Sorin Grindeanu

Sorin Mihai Grindeanu s-a născut la 5 decembrie 1973, în Caransebeș, într-o familie de profesori. Tatăl său, Nicolae Grindeanu, a fost director al Colegiului Național „C.D. Loga” din Caransebeș, inspector școlar și consilier județean.

Actualul lider PSD are o pregătire academică în domeniul informaticii. În anul 1997 a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, specializarea Informatică. Ulterior, a urmat studii aprofundate în domeniul bazelor de date.

În 2013 și-a completat pregătirea profesională prin absolvirea unui program postuniversitar în Științe Militare, Informații și Ordine Publică, organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București.