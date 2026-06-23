Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea Guvernului Veștea
Sorin Grindeanu, liderul PSD și actual președinte al Camerei Deputaților, este numele care apare tot mai des în discuțiile politice după ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament. Potrivit surselor politice, președintele Nicușor Dan ar putea să îi încredințeze social-democratului mandatul de a forma următorul Executiv, într-o încercare de a depăși blocajul politic care durează de mai multe săptămâni.
Nicușor Dan pregătește noi consultări la Cotroceni
Guvernul condus de Adrian Veștea a fost respins luni în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi favorabile, mult sub pragul de 233 necesar pentru învestire. Este prima propunere de premier respinsă prin votul Legislativului în actuala criză politică, după ce Eugen Tomac își depusese mandatul înainte de votul final.
Astfel, președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări cu toate partidele parlamentare, cel mai probabil în următoarele zile. În urma acestor discuții, șeful statului va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit informațiilor apărute pe surse, Sorin Grindeanu este una dintre principalele variante analizate la Palatul Cotroceni.
Dacă va primi mandatul, liderul PSD va avea la dispoziție zece zile pentru a alcătui echipa guvernamentală, pentru a finaliza programul de guvernare și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.
Sorin Grindeanu: „PSD nu fuge de responsabilitate”
Cu puțin timp înainte de votul în urma căruia Guvernul Veștea a fost respins, Sorin Grindeanu a transmis că Partidul Social Democrat este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării dacă va primi această misiune.
„Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a declarat liderul PSD.
În interiorul partidului există deja voci importante care susțin această variantă. Paul Stănescu, unul dintre liderii influenți ai formațiunii, a afirmat că Sorin Grindeanu ar trebui să fie propunerea PSD pentru funcția de premier.
Ce studii are Sorin Grindeanu
Sorin Mihai Grindeanu s-a născut la 5 decembrie 1973, în Caransebeș, într-o familie de profesori. Tatăl său, Nicolae Grindeanu, a fost director al Colegiului Național „C.D. Loga” din Caransebeș, inspector școlar și consilier județean.
Actualul lider PSD are o pregătire academică în domeniul informaticii. În anul 1997 a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, specializarea Informatică. Ulterior, a urmat studii aprofundate în domeniul bazelor de date.
În 2013 și-a completat pregătirea profesională prin absolvirea unui program postuniversitar în Științe Militare, Informații și Ordine Publică, organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București.
Ce avere a declarat Sorin Grindeanu
Potrivit ultimei declarații de avere depuse în iunie 2024, Sorin Grindeanu și familia sa dețin mai multe proprietăți în județul Timiș, printre care patru terenuri intravilane situate în Giroc, Dumbrăvița, Mașloc și Sînandrei, cu o suprafață totală de peste 5.000 de metri pătrați. Două dintre aceste terenuri au fost achiziționate prin contracte de vânzare-cumpărare, iar celelalte două au intrat în patrimoniul familiei prin moștenire în anul 2023. La capitolul locuințe, liderul PSD a declarat o casă de 205 metri pătrați în Giroc, construită în 2007, și o a doua casă în Sînandrei, de 147 de metri pătrați, moștenită în 2023.
În documentul depus la Agenția Națională de Integritate sunt menționate și economii aflate în conturi bancare deschise la BRD, în valoare de aproximativ 22.400 de lei și 33.645 de euro. Grindeanu a declarat totodată că a acordat un împrumut în nume personal de aproape 546.000 de lei, dar și două datorii importante: un credit contractat la ING Bank în valoare de 52.400 de euro, scadent în 2035, și un împrumut de 110.000 de lei, contractat în 2022.
În ultimul an raportat, acesta a menționat și vânzarea unui autoturism pentru 60.000 de euro, precum și înstrăinarea unei locuințe pentru 450.000 de euro. Din activitatea sa de ministru al Transporturilor a încasat venituri salariale de peste 156.000 de lei, în timp ce în declarația de interese figurează și funcția de președinte al Partidului Social Democrat.
A mai fost premier al României
Sorin Grindeanu nu este străin de funcția de prim-ministru. El a ocupat această poziție între ianuarie și iunie 2017, după ce a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis la propunerea PSD.
Mandatul său a fost însă marcat de controversa privind celebra Ordonanță 13, care a generat proteste masive în întreaga țară. În final, Guvernul Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată chiar de propriul partid.
După plecarea de la Palatul Victoria, Grindeanu a condus Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), iar ulterior a revenit în Parlament.
Cum ar putea fi format viitorul guvern
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii sunt dispuși să susțină un guvern PSD minoritar printr-un pact politic de neagresiune valabil șase luni. Potrivit propunerii liberalilor, partidele semnatare ar urma să garanteze stabilitatea guvernării și să nu depună moțiuni de cenzură până la finalul anului, atât timp cât sunt respectate obiectivele convenite.
Există însă și un al doilea scenariu, respectiv formarea unui executiv de centru-dreapta alcătuit din PNL, USR și UDMR, cu sprijin parlamentar din partea PSD. Social-democrații au transmis însă că nu sunt dispuși să voteze o asemenea formulă.
În aceste condiții, toate privirile se îndreaptă acum spre Cotroceni, unde Nicușor Dan trebuie să decidă rapid cine va primi șansa de a forma următorul guvern. Dacă și a doua propunere de premier va fi respinsă de Parlament, România ar putea intra într-o etapă politică mult mai complicată, în care inclusiv varianta alegerilor anticipate ar deveni posibilă.