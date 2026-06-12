Serialul de pe Disney+ care aduce suspans, seducție și obsesie în vara aceasta. Când are premiera „Cioburile”, noua producție semnată de Ryan Murphy, creatorul „The Beauty”

O poveste despre adolescență, privilegii și pericol

Acțiunea serialului este plasată în Los Angeles-ul anilor ’80, într-un decor dominat de exces, frumusețe, petreceri și aparențe atent construite. În centrul poveștii se află un grup de elevi din ultimul an de liceu, proveniți dintr-un mediu privilegiat, care încearcă să își înțeleagă identitatea, dorințele, geloziile și limitele într-o lume care pare, la suprafață, perfectă.

Personajul principal este Bret, interpretat de Igby Rigney, un tânăr scriitor aspirant, atent la detalii și tot mai prins într-o realitate care începe să se fisureze. Viața lui se schimbă odată cu apariția lui Robert Mallory, un nou elev misterios și carismatic, interpretat de Homer Gere. Transferul acestuia la liceul de elită are loc chiar înaintea ultimului an, într-un moment deja tensionat pentru comunitate.

Apariția lui Robert nu tulbură doar dinamica grupului, ci coincide cu o panică tot mai greu de ignorat. Orașul este marcat de teama provocată de „The Trawler”, un criminal în serie care vizează adolescenți. În acest context, fascinația, suspiciunea și atracția devin greu de separat, iar tinerii ajung să trăiască într-un amestec periculos de dorință, teamă și obsesie.

În jurul lui Bret se află Susan Reynolds, interpretată de Kaia Gerber, Debbie Schaffer, jucată de Hayes Warner, și Thom Wright, interpretat de Graham Campbell. Ei formează un cerc social strălucitor, dar fragil, prins între promisiunea tinereții și lumea cinică a adulților care îi înconjoară. Serialul pare construit tocmai pe acest contrast: adolescenți care cred că au totul sub control și o realitate care începe să le arate cât de puțin înțeleg, de fapt, pericolul.

Ryan Murphy și Bret Easton Ellis, o combinație cu potențial exploziv

„Cioburile” atrage atenția și prin numele mari implicate în proiect. Ryan Murphy este unul dintre cei mai influenți creatori și producători de televiziune ai ultimelor două decenii, asociat cu producții care au explorat constant obsesia, frica, identitatea, celebritatea, violența și fragilitatea psihologică. În același timp, Bret Easton Ellis este un autor cunoscut pentru felul în care transformă lumea privilegiată într-un spațiu rece, alienant și adesea periculos.

Romanul „The Shards” a fost descris ca o poveste în care memoria, ficțiunea și confesiunea se amestecă într-un mod neliniștitor. Adaptarea de la FX pare să păstreze această direcție, mizând pe un protagonist care observă totul, dar nu mai poate fi sigur că ceea ce vede este complet real, complet adevărat sau doar deformat de propriile spaime.

Distribuția serialului include, pe lângă Igby Rigney, Kaia Gerber, Homer Gere, Hayes Warner și Graham Campbell, nume precum Evan Rachel Wood, Wes Bentley și Jordan Roth. Personajele adulte, Terry Schaffer, Liz Schaffer și Steven Reinhardt, par să aducă în poveste o dimensiune mai întunecată, legată de ipocrizia, cinismul și secretele lumii mature.