Eșec pentru noul Moana în sălile de cinema. Noua versiune Disney pornește mult sub așteptări

Lansarea a venit prea repede după succesul animației

Filmul animat Moana a ajuns în cinematografe în 2016 și a devenit rapid una dintre cele mai populare francize originale create de Disney în ultimul deceniu. Personajele, coloana sonoră și povestea au transformat producția într-un fenomen care continuă să atragă generații noi de spectatori.

Tocmai acest succes pare să fi convins compania că există loc și pentru o versiune live-action. Totuși, spre deosebire de alte remake-uri inspirate din clasice vechi de câteva decenii, Moana este o producție încă foarte prezentă în memoria publicului.

Mai mult, Moana 2 a fost lansat în urmă cu doar aproximativ un an și jumătate, ceea ce face ca noul remake să pară, pentru mulți spectatori, o revenire grăbită asupra unei povești care nu avea nevoie de o reinterpretare atât de curând.

Criticile nu au ajutat filmul

Pe lângă faptul că a intrat într-un peisaj cinematografic aglomerat, noul Moana nu a beneficiat nici de cronici favorabile. Mai multe publicații de specialitate au remarcat că filmul aduce foarte puține elemente noi față de animația originală și nu reușește să justifice existența unei versiuni live-action.

Lipsa unor schimbări importante în poveste sau în abordarea artistică a făcut ca remake-ul să fie perceput drept o reproducere fidelă, dar lipsită de personalitate. Pentru mulți critici, filmul nu oferă suficiente motive pentru ca spectatorii să aleagă această versiune în locul animației care continuă să fie extrem de populară.

Concurența din cinematografe a fost puternică

Un alt factor care a influențat debutul a fost competiția din sălile de cinema. În aceeași perioadă, familiile au avut la dispoziție mai multe producții dedicate copiilor, inclusiv Toy Story 5 și Minions & Monsters, care au împărțit același public-țintă.

Clasamentul încasărilor din weekend a fost condus chiar de Moana, cu aproximativ 43 de milioane de dolari, urmat de Minions & Monsters, cu 20,5 milioane de dolari, și Toy Story 5, care a încasat 18,5 milioane de dolari. Restul topului este completat de filme precum Evil Dead Burn, Young Washington, The Invite, Obsession, Supergirl, Disclosure Day și Backrooms.