Regizorul Ryan Murphy aduce pe Disney+ serialul „Totul e corect”, cu Kim Kardashian și Glenn Close. De când poți vedea „All’s Fair”

Un nou serial dramatic produs de Ryan Murphy, intitulat „Totul e corect” (în original All’s Fair), își face apariția pe Disney+ pe 4 noiembrie. Cu premiera inițială a trei episoade, povestea urmează să se desfășoare săptămânal, în fiecare marți. Serialul aduce în prim-plan o echipă de femei avocate care părăsesc un birou dominat de bărbați pentru a-și lansa propriul cabinet. Distribuția include Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson și Glenn Close, printre altele.

Serialul se leagă și de o schimbare de strategie a platformei: Hulu devine brandul general de divertisment pe Disney+, înlocuind Star, iar „Totul e corect” vine să se alăture unor producții apreciate precum Crime în imobil și Shōgun, sub sigla Hulu pe Disney+.

Povestea și temele centrale

Povestea urmărește soarta unei echipe de avocate specializate în divorțuri, care hotărăsc să părăsească un birou de avocatură dominat de bărbați pentru a-și construi propria practică de succes. Aceste femei sunt puternice, inteligente și cu profunzime emoțională, iar pe parcursul poveștii ele trebuie să gestioneze divorțuri cu miză mare, secrete scandaloase și loialități volatile — nu doar în sala de judecată, ci și între ele.

Actrițele din distribuție nu sunt doar interpreți: Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts și Sarah Paulson sunt și producători executivi ai serialului. Ryan Murphy este scriitor și producător executiv, coordonând regia alături de Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene și Richard Levine. De asemenea, Anthony Hemingway se alătură proiectului ca producător executiv și regizor. Echipa de producție este completată de Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson și Nissa Diederich.

Astfel, serialul urmărește să redea dinamicile complexe între putere, ambiție și relații personale — tematici care se potrivesc foarte bine stilului lui Murphy, cunoscut pentru producții încărcate de dramatism și personaje feminine puternice. „Totul e corect” promite o combinație de tensiune juridică, intrigă personală și momente de vulnerabilitate, în care fiecare decizie are consecințe nu doar profesionale, ci și intime.

Distribuție de top și o estetică marca Ryan Murphy

Ryan Murphy a fost mereu recunoscut pentru felul în care reușește să adune în jurul său nume mari și să le integreze în povești spectaculoase. În cazul de față, reunește actrițe premiate și figuri influente ale industriei, de la Sarah Paulson — colaboratoarea sa constantă din American Horror Story — la Kim Kardashian, care continuă colaborarea începută cu Murphy în American Horror Story: Delicate. Glenn Close și Naomi Watts adaugă greutate dramatică, iar prezența lui Niecy Nash-Betts și Teyana Taylor garantează diversitate și intensitate în interpretări.

Pe lângă performanțele actoricești, stilul vizual al lui Murphy joacă un rol major. Decorurile elegante, costumele impecabile și atmosfera sofisticată vor reflecta competiția și tentațiile lumii avocaturii de elită. Serialul promite un amestec între glamourul unui thriller urban și dramatismul emoțional al unei povești despre femei care își revendică puterea într-un sistem construit împotriva lor.

Disponibilitate, format și oferta Disney+

Pe 4 noiembrie, Disney+ va lansa primele trei episoade ale serialului Totul e corect, urmând ca episoadele noi să apară săptămânal, în fiecare marți. Această strategie de difuzare — tot mai des întâlnită pe platformele de streaming — are rolul de a păstra interesul publicului și de a stimula conversațiile săptămânale în jurul poveștii.

Disney+ continuă să-și extindă oferta de conținut original și de calitate, aducând sub același acoperiș producții ale unor studiouri importante precum Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Hulu. Serviciul este disponibil în România la un preț de 34,99 lei pe lună, fără costuri ascunse și cu posibilitatea de a anula oricând abonamentul.

Platforma oferă, de asemenea, funcții avansate de control parental, care permit limitarea accesului la conținut pentru adulți și protejarea profilurilor copiilor prin cod PIN. Astfel, Totul e corect se înscrie într-o strategie amplă de a oferi conținut divers, captivant și de înaltă calitate pentru toate categoriile de public.

Într-un peisaj în care serialele juridice par să revină în forță, producția lui Ryan Murphy promite să fie nu doar o poveste despre legi și tribunale, ci și un comentariu despre ambiție, prietenie și curajul de a schimba regulile jocului.