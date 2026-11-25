Profilul anvelopelor se apropie de limita legală

Adâncimea profilului este unul dintre primii indicatori care trebuie verificați. Banda de rulare are rolul de a asigura contactul cu drumul și de a evacua apa de sub anvelopă. Pe măsură ce se uzează, capacitatea acesteia de a menține aderența scade, în special pe carosabil umed.

În România, limita legală minimă a adâncimii profilului este de 1,6 mm. Anvelopele sunt prevăzute cu indicatori de uzură, cunoscuți sub denumirea TWI, care permit observarea momentului în care banda de rulare ajunge la nivelul minim admis. Totuși, atingerea limitei legale nu ar trebui să fie singurul reper pentru înlocuire.

Bridgestone amintește că mulți specialiști recomandă verificarea atentă a anvelopelor atunci când profilul scade sub 3 mm. O adâncime mai mică poate crește riscul pierderii aderenței și al acvaplanării, mai ales în condiții de ploaie. Pentru anvelopele de iarnă, recomandarea menționată este un profil de minimum 4 mm, pentru menținerea unei aderențe bune.

Trebuie făcută și diferența dintre obligația legală de a folosi anvelope de iarnă și starea lor tehnică. În România, acestea sunt obligatorii atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Folosirea unor anvelope necorespunzătoare condițiilor de drum sau uzate peste limitele admise poate atrage sancțiuni, inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare în anumite situații.

Banda de rulare se uzează neuniform

O anvelopă nu trebuie verificată doar pentru a vedea cât de mult s-a tocit profilul, ci și pentru a observa dacă uzura este distribuită uniform. Dacă marginile sunt mai tocite decât zona centrală sau dacă există porțiuni în care cauciucul s-a deteriorat mai repede, poate exista o problemă care afectează atât anvelopa, cât și mașina.

Presiunea incorectă este una dintre cauzele posibile. O presiune prea mică sau prea mare poate modifica suprafața de contact cu drumul și poate duce la uzură accelerată în anumite zone. Alte explicații pot fi geometria roților, echilibrarea incorectă sau problemele la sistemul de suspensie.

În asemenea situații, simpla înlocuire a anvelopelor nu rezolvă neapărat cauza. Dacă mașina continuă să circule cu aceeași problemă de geometrie sau cu presiunea necorespunzătoare, și setul nou se poate uza prematur. De aceea, este recomandată verificarea într-un service înainte de achiziționarea altor anvelope.