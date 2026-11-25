Semne că anvelopele mașinii trebuie schimbate. Ce trebuie să verifici înainte să pleci la drum
Anvelopele influențează direct distanța de frânare, stabilitatea mașinii și aderența pe carosabil umed sau acoperit cu zăpadă. Cu toate acestea, starea lor este adesea verificată abia atunci când apar probleme evidente. Uzura profilului nu este singurul motiv pentru înlocuire: crăpăturile, deformările, pierderile repetate de presiune și schimbările de comportament ale mașinii pot indica faptul că anvelopele nu mai oferă condițiile necesare pentru o deplasare în siguranță.
Bridgestone a identificat șase semne care arată că anvelopele ar putea avea nevoie de înlocuire. Unele pot fi observate printr-o simplă inspecție vizuală, în timp ce altele se manifestă în timpul condusului. Verificarea lor periodică poate preveni situațiile în care o problemă minoră ajunge să afecteze comportamentul mașinii.î
Profilul anvelopelor se apropie de limita legală
Adâncimea profilului este unul dintre primii indicatori care trebuie verificați. Banda de rulare are rolul de a asigura contactul cu drumul și de a evacua apa de sub anvelopă. Pe măsură ce se uzează, capacitatea acesteia de a menține aderența scade, în special pe carosabil umed.
În România, limita legală minimă a adâncimii profilului este de 1,6 mm. Anvelopele sunt prevăzute cu indicatori de uzură, cunoscuți sub denumirea TWI, care permit observarea momentului în care banda de rulare ajunge la nivelul minim admis. Totuși, atingerea limitei legale nu ar trebui să fie singurul reper pentru înlocuire.
Bridgestone amintește că mulți specialiști recomandă verificarea atentă a anvelopelor atunci când profilul scade sub 3 mm. O adâncime mai mică poate crește riscul pierderii aderenței și al acvaplanării, mai ales în condiții de ploaie. Pentru anvelopele de iarnă, recomandarea menționată este un profil de minimum 4 mm, pentru menținerea unei aderențe bune.
Trebuie făcută și diferența dintre obligația legală de a folosi anvelope de iarnă și starea lor tehnică. În România, acestea sunt obligatorii atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Folosirea unor anvelope necorespunzătoare condițiilor de drum sau uzate peste limitele admise poate atrage sancțiuni, inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare în anumite situații.
Banda de rulare se uzează neuniform
O anvelopă nu trebuie verificată doar pentru a vedea cât de mult s-a tocit profilul, ci și pentru a observa dacă uzura este distribuită uniform. Dacă marginile sunt mai tocite decât zona centrală sau dacă există porțiuni în care cauciucul s-a deteriorat mai repede, poate exista o problemă care afectează atât anvelopa, cât și mașina.
Presiunea incorectă este una dintre cauzele posibile. O presiune prea mică sau prea mare poate modifica suprafața de contact cu drumul și poate duce la uzură accelerată în anumite zone. Alte explicații pot fi geometria roților, echilibrarea incorectă sau problemele la sistemul de suspensie.
În asemenea situații, simpla înlocuire a anvelopelor nu rezolvă neapărat cauza. Dacă mașina continuă să circule cu aceeași problemă de geometrie sau cu presiunea necorespunzătoare, și setul nou se poate uza prematur. De aceea, este recomandată verificarea într-un service înainte de achiziționarea altor anvelope.
O inspecție atentă poate scoate la iveală și deformări ale benzii de rulare, care nu ar trebui ignorate. Uzura neuniformă poate influența stabilitatea și comportamentul mașinii, mai ales în viraje sau la frânare.
Apar crăpături, tăieturi sau umflături pe flancuri
Banda de rulare nu este singura zonă care trebuie inspectată. Flancurile anvelopelor pot prezenta semne de deteriorare după contactul cu bordurile, trecerea prin gropi sau alte lovituri întâlnite în trafic.
Crăpăturile, tăieturile și deformările pot indica faptul că materialul sau structura anvelopei au fost afectate. O atenție deosebită trebuie acordată umflăturilor apărute pe flanc. Acestea pot semnala deteriorarea structurii interne, iar anvelopa nu mai trebuie considerată sigură doar pentru că pare să păstreze presiunea.
În cazul unei umflături, este necesară evaluarea rapidă într-un atelier specializat. O asemenea deteriorare poate compromite rezistența anvelopei și nu trebuie tratată ca o simplă imperfecțiune estetică. Nici tăieturile sau crăpăturile adânci nu ar trebui ignorate, chiar dacă mașina pare să se comporte normal.
Verificarea flancurilor este importantă mai ales după lovirea unei gropi sau urcarea accidentală pe o bordură. Unele deteriorări nu sunt evidente imediat, motiv pentru care o inspecție periodică poate ajuta la identificarea lor înainte de apariția unor probleme în timpul deplasării.
Anvelopele sunt prea vechi sau pierd presiune în mod repetat
Vechimea este un alt factor care trebuie luat în calcul, chiar dacă mașina nu a parcurs foarte mulți kilometri. Cauciucul îmbătrânește în timp, fiind influențat de expunerea la soare, variațiile de temperatură și umiditate. În anumite condiții, materialul se poate întări, fenomen cunoscut uneori drept cristalizarea cauciucului. Astfel, profilul poate părea încă în stare bună, dar anvelopa poate avea o aderență mai slabă.
Vârsta se verifică prin codul DOT inscripționat pe flanc. Ultimele patru cifre indică săptămâna și anul fabricației. De exemplu, un cod care se termină în 2522 arată că anvelopa a fost produsă în săptămâna 25 a anului 2022. O anvelopă veche nu trebuie înlocuită automat doar pe baza acestui cod, însă necesită verificări mai atente, iar în caz de îndoială este indicată evaluarea unui specialist.
Un alt semnal care nu trebuie trecut cu vederea este pierderea repetată de presiune. Dacă aceeași anvelopă trebuie umflată frecvent, cauza poate fi o pană lentă, o valvă defectă, o problemă de etanșare la jantă sau o deteriorare a cauciucului. Identificarea sursei este importantă înainte de a continua deplasările în condiții obișnuite.
Presiunea trebuie verificată periodic, inclusiv atunci când anvelopele nu par dezumflate. O valoare prea mică sau prea mare poate afecta uzura și comportamentul mașinii. Dacă pierderea se repetă, un service poate stabili dacă anvelopa poate fi reparată sau trebuie înlocuită.
Mașina vibrează, frânează diferit sau trage într-o parte
Nu toate semnele care indică probleme la anvelope sunt vizibile. Unele pot fi observate în timpul condusului, prin schimbări ale comportamentului mașinii. Vibrațiile resimțite în volan sau în caroserie, zgomotul neobișnuit de rulare și tendința mașinii de a trage într-o parte pot indica o problemă care necesită verificare.
Și precizia mai redusă în viraje, frânarea diferită față de cea obișnuită sau aderența mai slabă pe carosabil umed pot fi semnale că anvelopele nu mai funcționează corespunzător. Totuși, aceste manifestări nu indică automat că anvelopele sunt singura cauză. Problemele pot proveni și de la geometria roților, suspensie, frâne sau alte componente.
Din acest motiv, înainte de a cumpăra un set nou, este recomandată o verificare într-un service. Un specialist poate stabili dacă este necesară înlocuirea anvelopelor sau dacă problema are o altă origine.
Cât de des trebuie verificate anvelopele
Durata de viață a anvelopelor diferă în funcție de mai mulți factori: stilul de condus, tipul motorului, condițiile meteo, presiunea de utilizare și modul în care sunt întreținute. Nu există un număr universal de kilometri după care toate anvelopele trebuie schimbate, iar aspectul exterior nu oferă întotdeauna suficiente informații despre starea lor.
Un control periodic, inclusiv la schimbul sezonier al anvelopelor sau înainte de inspecția tehnică periodică, poate ajuta la identificarea uzurii și a eventualelor deteriorări. Verificarea presiunii și examinarea benzii de rulare și a flancurilor nu durează mult, dar pot scoate la iveală probleme care altfel ar rămâne neobservate.
Bridgestone recomandă ca șoferii să nu aștepte apariția unei defecțiuni evidente pentru a verifica anvelopele. Starea acestora influențează direct frânarea, stabilitatea și aderența, iar identificarea din timp a semnelor de uzură sau deteriorare permite luarea unor măsuri înainte ca deplasarea să devină riscantă.