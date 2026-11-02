Mașina electrică de 8.900 de euro care nu pierde controlul când explodează un cauciuc la 140 km/h. Testul BYD atrage atenția

Cum funcționează sistemul care stabilizează mașina la 140 km/h

BYD a prezentat un test în care noua generație Seagull este supusă unei pierderi bruște de presiune într-o anvelopă la viteza de aproximativ 140 km/h. Imaginile distribuite de Zhang Zhuo, directorul diviziei Ocean Series, arată automobilul păstrându-și traiectoria și reducând viteza până la oprire.

Producătorul numește tehnologia un sistem de stabilizare pentru explozia unei anvelope la viteze ridicate. Acesta face parte din echiparea standard a noii generații Seagull și este conceput pentru a ajuta vehiculul să își păstreze stabilitatea într-o situație critică.

Sistemele moderne de control al stabilității pot interveni prin gestionarea frânării și a cuplului transmis către roți, însă BYD nu a detaliat complet în informațiile publicate toate mecanismele specifice utilizate de noua funcție. De aceea, demonstrația trebuie privită ca un test realizat și prezentat de producător, nu ca o garanție că automobilul va reacționa identic în orice accident real.

Starea carosabilului, încărcarea automobilului, condițiile meteorologice, poziția anvelopei afectate și reacția șoferului pot influența decisiv rezultatul. Niciun sistem electronic nu poate elimina complet riscurile asociate unei explozii de cauciuc.

Noul Seagull include și alte tehnologii neobișnuite pentru segmentul automobilelor accesibile. Opțional, poate primi un senzor LiDAR montat pe plafon și pachetul DiPilot 300, cu funcții avansate de asistare a conducerii și parcare automată.

Ce oferă noul BYD Seagull și cât ar costa în România

A doua generație BYD Seagull este considerabil mai mare decât prima. Lungimea a crescut la 4,205 metri, iar ampatamentul ajunge la 2,65 metri. Spațiul suplimentar a permis configurarea habitaclului pentru cinci ocupanți, față de cele patru locuri ale generației anterioare.

Modelul este disponibil în China cu două variante de baterie litiu-fier-fosfat, de 30,1 și 39,2 kWh, asociate unor autonomii declarate de 320 și 420 km în ciclul chinezesc CLTC. Aceste valori nu trebuie confundate cu omologările europene WLTP, care pot indica rezultate diferite.