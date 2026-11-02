Mașina electrică de 8.900 de euro care nu pierde controlul când explodează un cauciuc la 140 km/h. Testul BYD atrage atenția
O explozie de anvelopă la viteza de 140 km/h reprezintă unul dintre scenariile pe care orice șofer speră să nu le experimenteze niciodată. Pierderea bruscă a presiunii poate dezechilibra automobilul și poate face dificilă păstrarea traiectoriei, mai ales atunci când conducătorul auto reacționează instinctiv prin frânare sau printr-o mișcare bruscă a volanului.
Constructorul chinez BYD susține că a dezvoltat un sistem capabil să limiteze efectele unui asemenea incident, iar demonstrația realizată cu noua generație Seagull atrage atenția printr-un detaliu neobișnuit. Tehnologia nu este rezervată unui SUV de lux, ci apare pe un automobil electric de oraș al cărui preț de pornire în China este echivalentul a aproximativ 8.900 de euro.
Cum funcționează sistemul care stabilizează mașina la 140 km/h
BYD a prezentat un test în care noua generație Seagull este supusă unei pierderi bruște de presiune într-o anvelopă la viteza de aproximativ 140 km/h. Imaginile distribuite de Zhang Zhuo, directorul diviziei Ocean Series, arată automobilul păstrându-și traiectoria și reducând viteza până la oprire.
Producătorul numește tehnologia un sistem de stabilizare pentru explozia unei anvelope la viteze ridicate. Acesta face parte din echiparea standard a noii generații Seagull și este conceput pentru a ajuta vehiculul să își păstreze stabilitatea într-o situație critică.
Sistemele moderne de control al stabilității pot interveni prin gestionarea frânării și a cuplului transmis către roți, însă BYD nu a detaliat complet în informațiile publicate toate mecanismele specifice utilizate de noua funcție. De aceea, demonstrația trebuie privită ca un test realizat și prezentat de producător, nu ca o garanție că automobilul va reacționa identic în orice accident real.
Starea carosabilului, încărcarea automobilului, condițiile meteorologice, poziția anvelopei afectate și reacția șoferului pot influența decisiv rezultatul. Niciun sistem electronic nu poate elimina complet riscurile asociate unei explozii de cauciuc.
Noul Seagull include și alte tehnologii neobișnuite pentru segmentul automobilelor accesibile. Opțional, poate primi un senzor LiDAR montat pe plafon și pachetul DiPilot 300, cu funcții avansate de asistare a conducerii și parcare automată.
Ce oferă noul BYD Seagull și cât ar costa în România
A doua generație BYD Seagull este considerabil mai mare decât prima. Lungimea a crescut la 4,205 metri, iar ampatamentul ajunge la 2,65 metri. Spațiul suplimentar a permis configurarea habitaclului pentru cinci ocupanți, față de cele patru locuri ale generației anterioare.
Modelul este disponibil în China cu două variante de baterie litiu-fier-fosfat, de 30,1 și 39,2 kWh, asociate unor autonomii declarate de 320 și 420 km în ciclul chinezesc CLTC. Aceste valori nu trebuie confundate cu omologările europene WLTP, care pot indica rezultate diferite.
Tehnologia Blade Battery 2.0 este însoțită de un sistem de încărcare foarte rapidă. BYD susține că bateria poate trece de la 10% la 70% în numai cinci minute, iar de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute, în condițiile tehnice necesare. Performanțele sunt spectaculoase, dar depind de infrastructura compatibilă și nu trebuie interpretate ca timpi garantați la orice stație publică.
Prețurile în China pornesc de la echivalentul a aproximativ 8.850 de euro, fără stimulente comerciale, iar o promoție de lansare reduce prețul de intrare la circa 8.450 de euro. Versiunile superioare pot ajunge la aproximativ 13.400 de euro.
Există însă o diferență importantă pentru cumpărătorii români. BYD Seagull este comercializat pe anumite piețe europene sub numele Dolphin Surf, dar noua generație prezentată în China nu are încă un preț oficial anunțat pentru România.
În prezent, configuratorul BYD România listează Dolphin Surf de la 19.400 de euro, pentru generația și specificațiile disponibile local. Prețurile chinezești nu includ automat costurile, taxele și particularitățile de omologare ale pieței europene.
Dincolo de preț, noul Seagull ilustrează o tendință interesantă: tehnologii de siguranță și asistență considerate până recent privilegii ale automobilelor premium încep să apară și în segmentul electric accesibil.
Dacă sistemul de stabilizare își va demonstra eficiența în teste independente și în condiții variate, ar putea deveni un argument important pentru viitoarele automobile de oraș, inclusiv pentru modelele comercializate în Europa.