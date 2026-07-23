Bridgestone a lansat primele anvelope fără aer produse în serie. Există însă o limitare majoră

Cum funcționează noile anvelope AirFree

Anvelopele, denumite AirFree, renunță complet la aerul comprimat și folosesc o structură internă alcătuită din lamele flexibile care susțin greutatea vehiculului. Astfel, nu mai există riscul unei pene provocate de perforarea cauciucului, se arată pe site-ul oficial al companiei.

Bridgestone lucrează la această tehnologie încă din 2008, iar primele prototipuri au fost prezentate public în 2011. Deși ideea nu este nouă, compania japoneză este printre primii mari producători care reușesc să aducă anvelopele fără aer în producție de serie pentru folosirea pe drumurile publice din Japonia.

Modelul folosește un amestec de cauciuc și materiale plastice reciclate, iar structura albastră a lamelelor a fost păstrată și pe versiunea comercială. Aceasta are și un efect fluorescent discret, pentru o vizibilitate mai bună pe timpul nopții.

Primele vehicule echipate cu aceste anvelope

Anvelopele AirFree nu pot fi montate pe jante convenționale, fiind necesare roți special proiectate pentru această tehnologie.

În prima etapă, Bridgestone le va utiliza pe vehicule electrice de mici dimensiuni folosite în orașul japonez Higashiomi, inclusiv pe mijloace de transport destinate persoanelor în vârstă și pe vehicule asemănătoare cărucioarelor de golf utilizate pentru deplasări pe distanțe scurte. Compania nu a anunțat încă planuri pentru echiparea automobilelor obișnuite.

Limita de 20 km/h este cea mai mare problemă

Dacă lipsa riscului de pană reprezintă principalul avantaj al acestor anvelope, performanțele dinamice sunt, cel puțin deocamdată, principalul lor dezavantaj.

Structura flexibilă care înlocuiește aerul nu poate suporta la fel de eficient forțele laterale generate în viraje sau în timpul manevrelor bruște. La viteze ridicate, deformarea lamelelor poate afecta stabilitatea și controlul vehiculului, motiv pentru care autoritățile japoneze au omologat aceste anvelope doar pentru vehicule care circulă cu maximum 20 km/h. Limitarea le exclude, în prezent, de pe majoritatea autoturismelor destinate utilizării zilnice.