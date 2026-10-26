Dacia Duster cu trepidații în modul 4x4: anvelope, supraîncălzire sau transmisie tensionată

Anvelopele diferite și modul nepotrivit pot solicita transmisia

O primă verificare privește cele patru anvelope. Dimensiunea înscrisă pe flanc nu spune întreaga poveste: uzura, presiunea și construcția pneurilor pot produce diferențe de circumferință efectivă. Când roțile se rotesc cu viteze diferite fără ca situația de pe drum să explice acest lucru, sistemul poate interpreta sau gestiona nepotrivit informațiile primite. Manualul Duster avertizează asupra diferențelor dintre anvelope și cere echiparea corespunzătoare a tuturor roților.

La versiunile cu transmisie mecanică, utilizarea unui mod destinat terenului cu aderență redusă pe asfalt uscat poate împiedica acomodarea normală a diferențelor de rotație dintre punți. În viraje strânse pot apărea rezistență la înaintare, smucituri sau senzația că anvelopele sar ușor. Acest comportament nu justifică repetarea manevrei pentru „deblocarea” sistemului; modul trebuie folosit exclusiv în condițiile prevăzute de constructor.

Pe pietriș sau noroi, unele pulsații pot coincide cu patinarea și intervenția frânării selective. O vibrație persistentă pe suprafață fermă, un zgomot metalic ori o bătaie care urmărește viteza mașinii cer însă verificări. Arborele de transmisie, articulațiile, planetarele sau prinderile pot intra în discuție numai dacă versiunea respectivă are componentele în cauză și testele le indică.

Ce verifici și cum reacționezi la mesajul de supraîncălzire

Notează dacă trepidația apare la rece, după patinare prelungită, numai cu volanul bracat sau și în linie dreaptă. Verifică presiunile la rece, dimensiunile și diferențele vizibile de uzură, fără să te bagi sub mașina cu motorul pornit. Dacă simptomul a început după schimbarea a două anvelope, această informație trebuie comunicată service-ului.

Solicitarea prelungită poate încălzi sistemul, iar protecția poate limita funcționarea tracțiunii integrale. La afișarea avertizării, urmează instrucțiunile manualului și oprește într-un loc sigur pentru răcire atunci când aceasta este procedura indicată. Nu continua să forțezi ieșirea din noroi și nu trata repornirile succesive ca pe o reparație.

În atelier, diagnoza trebuie corelată cu un test de drum controlat și cu inspecția mecanică. O eroare stocată nu dovedește singură că întregul ansamblu trebuie înlocuit, după cum lipsa erorilor nu exclude o articulație deteriorată. Dacă apar lovituri puternice, pierderi de ulei sau dificultăți de deplasare, întrerupe utilizarea și solicită transportul mașinii, evitând agravarea unei defecțiuni care poate fi încă localizată.