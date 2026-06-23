Secretele Apple și Tesla ar putea fi expuse online din cauza unui atac cibernetic suferit de un furnizor indian

Peste 600 GB de date revendicate de hackeri

Potrivit informațiilor publicate de TechCrunch, un forum de hacking ar fi oferit spre vânzare o colecție de date despre care atacatorii susțin că provin de la Tata Electronics. Volumul menționat depășește 630 GB și ar include peste 200.000 de fișiere.

O analiză realizată pe o parte dintre documente a indicat existența unor materiale care par să conțină specificații legate de furnizori Apple și documente asociate proceselor de producție Tesla. Totuși, autenticitatea completă a fișierelor și originea lor nu au putut fi confirmate independent.

Cercetătorul în securitate cibernetică Rajshekhar Rajaharia a declarat pentru TechCrunch că materialele publicate ar include conversații Outlook, informații legate de sisteme SAP și documente despre care atacatorii susțin că aparțin unor clienți ai Tata Electronics.

Compania indiană a confirmat existența incidentului, precizând că a identificat o problemă de securitate în anumite sisteme în urmă cu câteva săptămâni și că a activat imediat procedurile de răspuns.

Reprezentanții Tata Electronics au transmis că incidentul nu a afectat operațiunile companiei, însă nu au oferit detalii despre tipul exact de date compromise, numărul de persoane afectate sau dacă informații aparținând clienților precum Apple și Tesla au fost expuse.

Tata Electronics devine tot mai importantă pentru industria globală

Incidentul apare într-un moment în care Tata Group își extinde rapid rolul în industria tehnologică. Compania a intrat în producția de iPhone în 2023 după achiziția operațiunilor din India ale Wistron, un partener tradițional al Apple.

Ulterior, Tata Electronics a preluat o participație majoritară în divizia indiană a Pegatron, un alt producător important implicat în asamblarea dispozitivelor Apple.