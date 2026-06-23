Secretele Apple și Tesla ar putea fi expuse online din cauza unui atac cibernetic suferit de un furnizor indian
Unul dintre cei mai importanți furnizori din industria tech globală a confirmat o breșă de securitate care ar putea avea implicații majore pentru companii precum Apple și Tesla. Tata Electronics, companie indiană implicată în producția de electronice și semiconductori, a recunoscut că a fost victima unui incident cibernetic după ce fișiere atribuite companiei au apărut pe un forum de hackeri.
Atacul a atras atenția deoarece Tata Electronics face parte din lanțurile de producție ale unor giganți tehnologici internaționali. Compania este unul dintre furnizorii care ajută la extinderea producției de dispozitive și componente în India, într-o perioadă în care marile companii încearcă să reducă dependența de fabricile din China, scrie TechCrunch.
Peste 600 GB de date revendicate de hackeri
Potrivit informațiilor publicate de TechCrunch, un forum de hacking ar fi oferit spre vânzare o colecție de date despre care atacatorii susțin că provin de la Tata Electronics. Volumul menționat depășește 630 GB și ar include peste 200.000 de fișiere.
O analiză realizată pe o parte dintre documente a indicat existența unor materiale care par să conțină specificații legate de furnizori Apple și documente asociate proceselor de producție Tesla. Totuși, autenticitatea completă a fișierelor și originea lor nu au putut fi confirmate independent.
Cercetătorul în securitate cibernetică Rajshekhar Rajaharia a declarat pentru TechCrunch că materialele publicate ar include conversații Outlook, informații legate de sisteme SAP și documente despre care atacatorii susțin că aparțin unor clienți ai Tata Electronics.
Compania indiană a confirmat existența incidentului, precizând că a identificat o problemă de securitate în anumite sisteme în urmă cu câteva săptămâni și că a activat imediat procedurile de răspuns.
Reprezentanții Tata Electronics au transmis că incidentul nu a afectat operațiunile companiei, însă nu au oferit detalii despre tipul exact de date compromise, numărul de persoane afectate sau dacă informații aparținând clienților precum Apple și Tesla au fost expuse.
Tata Electronics devine tot mai importantă pentru industria globală
Incidentul apare într-un moment în care Tata Group își extinde rapid rolul în industria tehnologică. Compania a intrat în producția de iPhone în 2023 după achiziția operațiunilor din India ale Wistron, un partener tradițional al Apple.
Ulterior, Tata Electronics a preluat o participație majoritară în divizia indiană a Pegatron, un alt producător important implicat în asamblarea dispozitivelor Apple.
Compania indiană are, de asemenea, relații comerciale în zona semiconductorilor și a semnat în 2024 un acord de furnizare cu Tesla, consolidându-și poziția într-un sector în care India încearcă să devină un centru alternativ de producție pentru marile companii tehnologice.
Reuters a relatat că Tata Electronics ar fi informat angajații implicați în operațiunile de asamblare iPhone despre incident, iar Apple ar fi început o investigație proprie. Informațiile indică și faptul că ar fi existat o cerere de răscumpărare transmisă companiei.
Apple și Tesla nu au oferit până acum declarații publice despre incident.
Atacul evidențiază o problemă tot mai mare pentru industria tech: pe măsură ce lanțurile de producție devin mai complexe și implică tot mai mulți furnizori externi, securitatea unei companii poate deveni vulnerabilă printr-un partener aflat la mii de kilometri distanță.