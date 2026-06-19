Apple pregătește scumpiri pentru iPhone, Mac și iPad. Tim Cook spune că situația a devenit „nesustenabilă”

Potrivit șefului Apple, compania a încercat până acum să absoarbă o parte importantă din costurile suplimentare și să protejeze clienții de scumpiri. Totuși, presiunea exercitată asupra lanțului de aprovizionare a ajuns la un nivel care nu mai poate fi ignorat.

Deși nu a oferit detalii despre produsele care vor fi afectate sau despre momentul exact al majorărilor, declarațiile sale vin cu doar câteva luni înainte de lansarea noii generații de iPhone, eveniment care este așteptat în mod tradițional în luna septembrie.

Inteligența artificială schimbă piața componentelor și împinge prețurile în sus

La originea problemei se află cererea uriașă generată de industria inteligenței artificiale. Marile companii tehnologice investesc miliarde de dolari în centre de date și infrastructură AI, iar aceste sisteme necesită cantități enorme de memorie și stocare de înaltă performanță.

Consecința este una simplă: producătorii de cipuri își direcționează capacitățile de producție către segmentul AI, în timp ce disponibilitatea componentelor pentru telefoane, laptopuri și alte dispozitive de consum devine tot mai redusă.

În ultimul an și jumătate, costurile pentru memoria DRAM și pentru cipurile NAND utilizate la stocare au crescut spectaculos. Unele estimări din industrie indică o multiplicare de aproximativ patru ori a prețurilor față de nivelurile anterioare, iar analiștii cred că tendința ar putea continua și în 2027.

Pentru Apple, impactul este semnificativ. Compania se numără printre cei mai mari cumpărători de astfel de componente la nivel mondial și utilizează anual cantități uriașe de memorie și stocare în întreaga gamă de produse.

Mai mult decât atât, dezvoltarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială necesită tot mai multe resurse hardware. Noile servicii AI și viitoarele versiuni ale asistentului Siri au nevoie de cantități mai mari de memorie pentru a funcționa eficient, ceea ce amplifică presiunea asupra costurilor.