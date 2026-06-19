Apple pregătește scumpiri pentru iPhone, Mac și iPad. Tim Cook spune că situația a devenit „nesustenabilă”
Pasionații de Apple ar putea plăti mai mult pentru viitoarele generații de iPhone, Mac sau iPad, după ce compania s-a confruntat cu o explozie a costurilor pentru componente esențiale precum memoria și stocarea.
Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, directorul general al Apple, Tim Cook, a recunoscut că majorările de preț devin greu de evitat în contextul transformărilor fără precedent din industria semiconductorilor.
Potrivit șefului Apple, compania a încercat până acum să absoarbă o parte importantă din costurile suplimentare și să protejeze clienții de scumpiri. Totuși, presiunea exercitată asupra lanțului de aprovizionare a ajuns la un nivel care nu mai poate fi ignorat.
Deși nu a oferit detalii despre produsele care vor fi afectate sau despre momentul exact al majorărilor, declarațiile sale vin cu doar câteva luni înainte de lansarea noii generații de iPhone, eveniment care este așteptat în mod tradițional în luna septembrie.
Inteligența artificială schimbă piața componentelor și împinge prețurile în sus
La originea problemei se află cererea uriașă generată de industria inteligenței artificiale. Marile companii tehnologice investesc miliarde de dolari în centre de date și infrastructură AI, iar aceste sisteme necesită cantități enorme de memorie și stocare de înaltă performanță.
Consecința este una simplă: producătorii de cipuri își direcționează capacitățile de producție către segmentul AI, în timp ce disponibilitatea componentelor pentru telefoane, laptopuri și alte dispozitive de consum devine tot mai redusă.
În ultimul an și jumătate, costurile pentru memoria DRAM și pentru cipurile NAND utilizate la stocare au crescut spectaculos. Unele estimări din industrie indică o multiplicare de aproximativ patru ori a prețurilor față de nivelurile anterioare, iar analiștii cred că tendința ar putea continua și în 2027.
Pentru Apple, impactul este semnificativ. Compania se numără printre cei mai mari cumpărători de astfel de componente la nivel mondial și utilizează anual cantități uriașe de memorie și stocare în întreaga gamă de produse.
Mai mult decât atât, dezvoltarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială necesită tot mai multe resurse hardware. Noile servicii AI și viitoarele versiuni ale asistentului Siri au nevoie de cantități mai mari de memorie pentru a funcționa eficient, ceea ce amplifică presiunea asupra costurilor.
Cât s-ar putea scumpi viitoarele produse Apple
Deocamdată nu există cifre oficiale privind majorările de preț pregătite de companie. Totuși, estimările unor firme de analiză sugerează că impactul ar putea fi vizibil mai ales în segmentul premium.
Analiștii au calculat că, pentru a păstra marjele actuale de profit în contextul noilor costuri ale componentelor, Apple ar putea fi nevoită să adauge câteva sute de dolari la prețul anumitor modele de top. Acest lucru ar putea afecta în special viitoarele telefoane iPhone Pro, dar și unele configurații de Mac sau iPad.
Problema nu este însă exclusiv a Apple. În ultimele luni, mai mulți producători de calculatoare, console și dispozitive electronice au operat ajustări de preț din motive similare. Cererea masivă de componente pentru infrastructura AI a creat un dezechilibru pe piață care afectează întregul sector tehnologic.
Tim Cook a descris situația drept una fără precedent în cariera sa de peste patru decenii petrecută în industria electronică. Oficialul spune că nu a mai întâlnit niciodată o creștere atât de rapidă și de amplă a costurilor pentru un tip de componentă esențială.
În același timp, Apple analizează modalități prin care să contribuie la creșterea capacității de producție la nivel global. Compania dispune de rezerve financiare uriașe și susține că este dispusă să participe la găsirea unor soluții pentru stabilizarea pieței. Cu toate acestea, Cook a exclus ideea ca Apple să își construiască propriile fabrici de memorie și stocare.